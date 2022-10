Tanzgeschichte über Sklaverei und Kolonialismus

Eigentümliche Gestalten bevölkern diese Geschichte. Die „story“, die uns die Tänzerin und Choreographin Ligia Lewis zu Beginn von „A Plot / A Scandal“ verspricht, und die in ihrer Performance immer mehr zur „history“ von Kolonialismus und europäischem Machtanspruch wird. Das Solo von Lewis, einer der herausragenden Schwarzen Tanzkünstlerinnen, ist dicht gewebt und bis ins Detail präzise. In T-Shirt und Jeans tritt sie anfangs auf und testet, nonchalant schreitend, die Soundscape der mit Mikrofonen ausgelegten Bühne des HAU1. Hinter einem Paravent kleidet sie sich um – und die Performance zoomt die Jahrhunderte zurück.

Tiefrot beleuchtet und in Nebel gehüllt, zitiert die Szenerie nun die exotisierenden Bühnenbilder der europäischen Opern- und Balletttradition herbei. „Revenge“ blinkt rot ein Neon-Schriftzug. Wenn Lewis im weißen Kleid wieder auftaucht, das, raffiniert gerafft, Studiowear einer Tänzerin sein könnte und zugleich letztes Hemd, ist eine erste Transformation erfolgt. Beschwörend gestikuliert die Tänzerin vor den Zuschauer:innen der ersten Reihen, fast greift sie ihnen ins Gesicht, nimmt Blickkontakt auf und lockt uns hinein in ihre Geschichte, ihren „Plot“. In dem sie eine machttrunkene Monarchin ist, die sich mit ihrem weiten Königinnenmantel zu hoch getürmter Perücke rücklings in einen Sitzsack fallen lässt, die Beine gereckt wie eine kaputte Puppe, und mit ihrem Herrschaftsstab gelangweilt golden glänzende Schädel beiseite räumt.

Ligia Lewis ist erotische Frau und Voodoo-Priesterin

Wenn Lewis ein Stück Fleisch verschlingt, mit dem Habitus einer Wohlstandsverwahrlosten, erklingt „Wild Thing“ aus den 60ern als ironisch-musikalischer Kommentar. Auf ihrem „Plot“, dem Stück Land oder Bühne, das für 90 Minuten ihr gehört, ist Lewis auch die erotische Frau im nachtblauen Kleid, Projektionsfläche für den white male gaze, den männlichen weißen Blick. Und sie ist Voodoo-Priesterin mit weiß bemaltem Gesicht, die die Ekstase der Rituale nur andeutet und als ein körperliches Refugium erklärt, das es den Versklavten auf Haiti erlaubte, zeitweise in andere Realitäten einzutauchen.

Frankreichs „Code Noir“ zur erblichen Sklaverei wird in riesigen Lettern projiziert und die Nähe der aufklärerischen Ideen von Freiheit und Eigentum beschworen – Eigentum, zu dem auch Menschen zählten. So entspinnt Ligia Lewis das ekle Gespinst des Kolonialismus, in dem wir alle festhängen. Oder? „Repair“ mit einem großen Fragezeichen leuchtet zum Schluss ins Bühnendunkel.