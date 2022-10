"Die Blauen Engel" am Grips Theater

Seitdem Regisseurin Barbara Hauck erstmals ein Stück in der Müllecke inszeniert, achtet sie überall vermehrt auf die Tonnen. Für Kinder übrigens ein gar nicht mal so ungewöhnlicher Ort zum Spielen. Vergessen sie doch gern die Welt um sich herum. Daher ist es zumeist fast egal, wo sie gerade sind. Dennoch ist es so eine Sache mit dem Stink- und Schmuddelfaktor beim Abfall. Im Stück gibt es einen Jungen, der eine Mülltonne küsst. Daraufhin gab es bei den Proben vor Publikum heftige Reaktionen. „Das Iiih-Gefühl ist so stark geprägt und abgespeichert, dass es sogar bei den fabrikneuen Tonnen sofort da war. Das ist schon absurd. Man möchte gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir Echtmüll verwendet hätten. Es hätte vermutlich einen Tumult gegeben“, erzählt Barbara Hauck lachend.

Dabei sind die Mülltonnen im Grips Theater extraschick. Mit ihrem Glitzer sind sie die S-Klasse aller Abfallbehälter. Eine gute Optik für die Uraufführung von Manuel Ostwalds „Die Blauen Engel“ (ab 6) am Montag. Für sein so lustiges und spannendes erstes Theaterstück über Freundschaft, Versöhnung, Fantasie und Zuneigung wurde der 29-jährige Hamburger Autor 2021 mit dem 1. Preis des renommierten „Berliner Kindertheaterpreis“ ausgezeichnet. Der beinhaltet neben 3000 Euro Preisgeld eine Uraufführung im Grips Theater. Beim Gala-Abend anlässlich der Preisverleihung im letzten Jahr stand für Jury-Mitglied Nicole Kellermann schon fest: „Das Stück hat das Zeug zu einem echten Grips-Klassiker.“

Der Messerkampf muss unbedingt verhindert werden

Manuel Ostwald entführt darin an einen Drei-Minuten-Spielort. Denn länger können sich die siebenjährigen Freundinnen Liv und Nadira nicht an den Mülltonnen treffen. Ihre 13-jährigen Brüder Thore und Cem haben sich nämlich zerstritten. Weil sie nicht wollen, dass der Grund dafür herauskommt, haben sie ihren Schwestern den Umgang miteinander verboten. Aber die Mädchen halten sich nicht daran. Die ungeliebten Mülltonnen bieten ihnen Gelegenheit, sich heimlich zu sehen. Gemeinsam mit dem achtjährigen Siggi kämpfen sie hier mit Spaghettistangen, erschrecken andere als Müllmonster und gründen die Gang „Die Blauen Engel“. Als es an der Schule zwischen Thore und Cem zu einem Messerkampf kommen soll, wollen sie die Eskalation verhindern und finden dafür heraus, was zwischen den Jungen vorgefallen ist.

Amelie Köder, Yana Ermilova und Daniel Pohlen (v.l.) in „Die Blauen Engel“.

Foto: fotojournalist david baltzer / david baltzer / bildbuehne.de

Auch Barbara Hauck, die im Grips Theater bereits „Supergute Tage oder die sonderbare Welt des Christopher Boone“ von Mark Haddon sowie „Don Quixote“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz inszeniert hat, ist von dem Stück begeistert. „Es sehr schnell. Die Schauspieler sind ständig in Bewegung. Auch der Text ist rasant. Es spielt nicht nur an einem Ort, an dem man so eine Geschichte nicht erwartet, es ist auch einfach gut gebaut. Mit drei surrealen Szenen, in denen die Mülltonnen sprechen und philosophieren, was ich sofort sehr reizvoll fand“, sagt die 39-Jährige. Beim ersten Lesen hatte sie prompt Fantasiebilder im Kopf. Aber die Location, die sie vor Augen hatte, war dunkel, düster, trist. Das Müllhäuschen war für die Regisseurin anfangs ein Unort, ein Nichtort.

Eintauchen in Unterwasserwelten

Ausstatterin Raissa Kankelfitz hat sich hingegen eine eher bunte Szenerie vorgestellt. Eine Idee, der die Barbara Hauck schnell folgen konnte. „Unsere erste Entscheidung war: Kein Müllhäuschen bei uns. Die Tonnen gibt es natürlich schon. Aber wir zeigen, dass es sich nicht um einen realistischen Ort handelt, sondern um einen Ort, den man verlassen kann. Etwa, wenn die Figuren in eine fantastische Unterwasserwelt eintauchen“, erklärt sie.

Ihre Inszenierung zeigt, wie neue Freundschaften entstehen und in Gefahr geraten. Dabei betrachtet sie die Konflikte, Nöte und Ängste der Kinder aus der Perspektive von Sechsjährigen. Was ihr leicht fällt. „Ich habe den Vorteil, eine aktuell sechsjährige Tochter zu haben“, verrät sie. „Das Stück verhandelt viele Themen. Am Schluss gibt es aber eine Auflösung. Es ist gut, dass die Geschichte bis zum Ende erzählt wird. Je älter die Kinder sind, desto mehr Leerstellen kann man stehen lassen. Bei Jugendlichen ist auch ein offenes Ende möglich.“ Was Sechsjährige hingegen überhaupt nicht mögen, wie Barbara Hauck bei einer Voraufführung vor einer Schulklasse erfahren hat. Die war zu Besuch, bevor der erste Probenblock coronabedingt abgebrochen werden musste. Weil seinerzeit erst ein Teil der Produktion eingerichtet war, gab es auch nur die halbe Geschichte. Für die Kids unbefriedigend. Sie wollten unbedingt wissen, wie das Stück ausgeht.

„Wir müssen ernstes Theater für sie machen“

Probenbesuche von Kindern findet die Regisseurin immens wichtig. „Da wird gespiegelt, wo man sie erreicht und wo Fragen sind. Wir müssen sie ernst nehmen und ernstes Theater für sie machen“, sagt sie. Für sie gehört nicht nur eine gute Mischung aus Aktion und Ruhe in der Inszenierung dazu. Sondern auch äußere Rahmenbedingungen. Sie hätte das Stück gern durchgespielt. Wegen des Flows. Aber da bei Kindern nach 45 Minuten die Aufmerksamkeit nachlässt, nimmt sie Rücksicht und macht eine Pause. Danach sind die Kids wieder voll da, beobachten genau und kommentieren jeden falschen Einwurf in eine der drei Mülltonnen. Nur ein Grund, warum Barbara Hauck für ihre Arbeit nicht auf eigene Kindheitserinnerungen zurückgegriffen hat. Sie weiß: „Die Welt hat sich unglaublich gewandelt. Vieles greift nicht mehr. Anderes hat sich geändert. Wie das große Bewusstsein für das Klima oder für Mülltrennung. Aber Freundschaften und Spielen, wie im Stück, sind immer feste Konstanten im Leben von Kindern. Früher und heute.“

Grips Theater, Altonaer Str. 22, Tiergarten, Tel. 39 74 74 77, Uraufführung 24.10. um 16 Uhr