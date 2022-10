Oscar Bohorquez: Im Club der exklusiven Geiger

Geigenvirtuose Oscar Bohorquez hat Mitgliedsnummer 10 im Guarneri-del-Gesu-Club. Am Sonnabend spielt er in der Philharmonie.

Oscar Bohorquez spielt eine kostbare Guarneri-Geige. Der Virtuose verweist in unserem Gespräch in der Philharmonie, wo er am Sonnabend im Kammermusiksaal mit Werken von Teufelsgeiger Paganini zu erleben sein wird, selbstbewusst darauf, dass es sich um eine Guarneri del Gesu handelt. „Giuseppe Bartolomeo Guarneri war der herausragende Repräsentant der Geigenbauerfamilie Guarneri.“ Del-Gesu-Spieler gehören also zur Upper-Class wie die Antonio-Stradivari-Solisten. Die Geigenbauerfamilie Stradivari war wie die Guarneris in Cremona ansässig. Wir sprechen vom frühen 18. Jahrhundert. Ihre Streichinstrumente zählen bis heute zu den Besten der Welt.

Während des Fototermins holt der Geiger plötzlich seine silbrig schillernde Mitgliedskarte für den Guarni-del-Gesu-Club hervor. Er hat die Mitgliedsnummer 10. „David Garrett hat mir vor ein paar Monaten eine E-Mail geschrieben mit dem Inhalt, dass er einen Guarneri-del-Gesu-Club gründen würde“, erzählt Oscar Bohorquez. „Er wollte mich gerne mit anderen, die ein solches Instrument besitzen oder spielen, zu sich nach Hause einladen.“ Bohorquez kannte Garrett bis dahin nicht persönlich und zweifelte zunächst auch an der E-Mail. Als Del-Gesu-Spieler müsse man schon aufpassen, sagt er, mit wem man über sein Instrument spräche. Dann aber er rief die Handy-Nummer an. David Garrett war dran.

Das Instrument, dass Bohorquez spielt, ist auf Garretts Website www.guarneridelgesu.com unter dem Jahr 1729 aufgelistet. „Im September haben wir einen wunderbaren Tag bei ihm verbracht. Die Leute kamen aus Wien, aus London und sonstwo her. Wir haben die Instrumente verglichen, es waren Experten mit dabei. Dann sind wir in den Kammermusiksaal der Philharmonie gegangen und haben die 23 Instrumente angespielt.“ Es sei einfach ein Club für Leute, so Bohorquez, die sich über ihr Instrument austauschen wollen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Geigenbauer ist im August 1698 in Cremona geboren worden

Ein Vergleich der beiden Konkurrenten Guarneri und Stradivari liegt immer in der Luft. „Guarneri hat mehr den wärmeren, tieferen Klang“, sagt der Geiger. „Paganini war auch ein begeisterter Del-Gesu-Spieler. Stradivari ist eher direkt im Klang.“ Und was sind die weiteren Club-Pläne? „Der Geigenbauer ist am 21. August 1698 in Cremona geboren worden. Im kommenden Jahr jährt sich das 325. Jubiläum. Der Del-Gesu-Club feiert gemeinsam in Cremona. Es gibt eine Ausstellung mit den ganzen Instrumenten und ein Geburtstagskonzert.“ Ansonsten besucht man sich gegenseitig oder trifft sich mehr oder weniger zufällig in den Konzerthäusern der Welt. Auch beim Konzert in der Philharmonie wollen Club-Mitglieder dabei sein, erzählt Bohorquez.

Um eine Stradivari oder Del Gesu zu bekommen, muss man schon mehrere Millionen Dollar auf den Tisch legen oder als Virtuose ein Instrument geliehen bekommen. Und die Instrumente haben teilweise die verwegensten Geschichten hinter sich. „Ich hatte großes Glück“, sagt Oscar Bohorquez, „weil das Instrument zu mir gekommen ist.“ Es lief alles auf Empfehlung über Zwischenvermittler ab. „Ich kenne den Eigentümer bis heute nicht“, sagt Bohorquez. Es gibt einen Leihvertrag. „Die Bedingung ist, dass ich die Versicherung übernehme. Die ist bei einem solch hochdotierten Instrument sehr teuer. Deshalb versuche ich, so viele Konzerte wie möglich mit dem Instrument zu spielen, um es mir leisten zu können.“

Das Instrument war seit Jahrzehnten nicht mehr gespielt worden. „Ich musste es erst einmal länger spielen und kleinere Veränderungen vornehmen. Ich habe unterschiedliche Saiten probiert, um herauszufinden, welche am besten mit dem Instrument vibrieren.“ Dabei hat ihm auch der Erste Konzertmeister der Berliner Philharmoniker Daishin Kashimoto geholfen, der selbst die Del Gesu mit Namen „The Bériot“ von 1744 spielt. „Wenn eine Geige längere Zeit nicht vibriert hat, dann braucht es ein bisschen, damit der Klang wieder aufblüht“, sagt Bohorquez. Er habe ein wunderbares Verhältnis zu seiner Geige.

Bohorquez weiß nur wenig über die Vorgeschichte der Geige

„Ich fühle mich auch privilegiert, weil ich der erste bin, der das Instrument als Guarneri del Gesu spielt. Sie wurde erst vor zwei Jahren durch wissenschaftliche Analysen als Del Gesu erkannt. Vorher hatte das Instrument andere Zertifikate, man glaubte, es sei ein Instrument aus Venedig.“ Die Vorgeschichte bleibt irgendwie mysteriös. Bohorquez weiß eigentlich nichts darüber, er kennt nicht einmal den letzten Spieler des Instruments.

In Berlin ist der Name Bohorquez bestens bekannt, wofür aber zuerst sein älterer Bruder, der Cellovirtuose Claudio Bohorquez, verantwortlich ist. Der ist ein preisgekrönter Schüler von Boris Pergamenschikow und inzwischen selber Cello-Professor an der Berliner Musikhochschule Hanns Eisler. Die Bohorquez-Brüder spielen gemeinsam Kammermusik. Mit dem Komponisten Gustavo Beytelmann bilden sie das Patagonia Express Trio, das sich dem Tango-Nuevo-Gründer Astor Piazzolla verpflichtet fühlt.

Der Geigenvirtuose lebt zwischen Paris und Berlin

Die Bohorquez sind eine klassische Musikerfamilie. Oscar Bohorquez ist 1979 in Karlsruhe geboren worden. Dort war sein Vater jahrzehntelang als Erster Solo-Fagottist in der Staatskapelle am Theater verpflichtet. Der Vater stammt aus Peru und war wegen des Fagotts nach Deutschland gekommen. Der Großvater hatte Klarinette gespielt. Die Mutter stammt aus Uruguay und hatte einen deutschen Klavierlehrer. An der Detmolder Musikhochschule lernten sich die Eltern kennen.

Oscar Bohorquez, der sechs Sprachen fließend spricht und zwischen Paris und Berlin lebt, hatte bei Aaron Rosand am Curtis Institute of Music in Philadelphia studiert. Es folgten Jahre bei Günter Pichler, dem Primarius des Alban Berg Quartetts, an der Universität in Wien. Jetzt ist Bohorquez als reisender Virtuose unterwegs. „In der Philharmonie spiele ich jetzt die 24. Caprice von Paganini in einer Bearbeitung mit Orchesterbegleitung“, sagt er. „Darüber hinaus spiele ich die berühmte Campanella von Paganini, der dritte Satz aus dem zweiten Violinkonzert.“

Philharmonie/Kammermusiksaal, Tiergarten. Tel. 8827622. Am 22.10. um 20 Uhr.