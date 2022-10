Peter Fox: Neue Single „Zukunft Pink“ – Kommt ein Album?

Berlin. „Meine Süßen, Future is now!“, titelt Seeed-Sänger Peter Fox auf seiner Instagram-Seite. Kommt ein neues Album? 14 Jahre ist es her, als er sein erstes und einziges Soloalbum „Stadtaffe“ veröffentlicht hat. Drei Echos, zwei Cometen, den European Border Breakers Award und weitere Auszeichnungen staubte das Debütalbum ab.

Ein Jahr nach der Veröffentlichung war „Stadtaffe“ das erfolgreichste Musikalbum Deutschlands und dennoch verkündete Peter Fox damals, dass das sein einziges Soloalbum bleiben soll. Bis jetzt: Donnerstag um 20 Uhr erschien seine neue Single „Zukunft Pink“ feat. Inéz auf YouTube, Spotify und Co. und löste Spekulationen aus.

Peter Fox: "Zukunft Pink" (feat. Inéz)

Peter Fox: Single-Ankündigung löst Spekulationen aus

Noch gibt es kein offizielles Statement, ob es weitere Singles oder sogar ein Album geben wird. Peter Fox und sein Label Warner Music halten sich bedeckt. Seit der Single-Ankündigung am Mittwoch auf Instagram spekulieren die Fans heiß. Warner Music schreibt nur, dass die Single „Zukunft Pink“ ein „Plädoyer für die Hoffnung, für lebensnotwendige Leichtigkeit in schweren Zeiten, fürs Loslassen und neu Anpacken“ ist.

Eigenes Soloprojekt nach 14 Jahren: Sonst ist Peter Fox als Frontsänger mit seiner Band Seeed unterwegs.

Foto: Britta Pedersen/dpa

Der klassische Peter-Fox-Sound auch in „Zukunft Pink“

Und das hört man raus: Die Dancehall-Rhythmen sind treibend, laden zum Tanzen ein, machen gute Laune. Ttrotzdem erklingt weiterhin der klassische Peter Fox mit seinem gekonnten Percussion-Spiel. Auch diesmal hat er das Lied mit The Krauts produziert, mit denen er schon für „Stadtaffe“ zusammengearbeitet hat.

Im Hintergrund klatschen Menschen, man hört sie lachen und sprechen. Inéz Schaefer von Ätna singt mit ihrer kraftvoll-rauen Stimme den Refrain und unterstützt mit ihrem pink-roten Latexoutfit im Musikvideo die Message des Songs: Die Zukunft ist pink.

Ist „Zukunft Pink“ feministisch?

Setzt Peter Fox damit ein feministisches Zeichen? Pinkes Outfit, „Pink“ in Titel und Lyrics sind dafür zu wenig. Aber schon jetzt wird deutlich: Der Text ist auffallend politisch. „Stadtaffe“ stellte persönliche Fragen: Wer will ich sein? Wo will ich hin?

„Zukunft Pink“ setzt dagegen politische Statements: „Schwarz, weiß, straight, gay, Liebe für alle und für mich selbst, Power to the people, Frauen rulen die Welt“, rappt er in der ersten Strophe.

Peter Fox: Diese Hinweise deuten auf ein neues Album hin

Dass das die einzige Solo-Single von Peter Fox bleiben wird, fällt schwer zu glauben. Und auch Warner Musics Ankündigungstext, den sie mit „Wir sehen uns 2023“ enden lassen, gibt Hoffnung auf mehr. Es gibt aber noch weitere Hinweise im Musikvideo und in den Lyrics, die darauf hindeuten, dass Fans mit einem neuen Album rechnen können.

Direkt die erste Szenen im Musikvideo macht es deutlich: Es ist Zeit für einen Neuanfang. In einer großen Industriehalle schlägt Peter Fox auf seinen Cyborg-Doppelgänger ein. So lange, bis dieser vollkommen zerstört ist. „Hab’ meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will“, erklärt er sich.

Auch sonst wirkt das ganze Video wie eine Art Comeback. Der Ankündigungstext und die Lyrics sprechen von einer Utopie, bisher werden im Musikvideo aber nur dystopische Szenen gezeigt: Die Berliner Landschaft ist durchsetzt von heruntergekommene Industriegebäuden. Was ist passiert? Was wird kommen? Es wirkt, als müsse die Utopie noch gebaut werden – und da ist Peter Fox jetzt dran. Ganz nach dem Motto „Future is now!“