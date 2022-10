Wenn Reizüberflutung implodiert: „A White Blank Age“

Die Sicht auf die Welt ist plötzlich unverstellt: Die akrobatische Performane „A White Blank Age“ in der Ufa-Fabrik.

Berlin. Der Anblick des Saals ist ein kleiner Schock. Vor allem deshalb, weil erst einmal nicht viel zu erkennen ist, denn über allem liegt fast undurchdringlicher Nebel. Bühnennebel, der sonst für diffuses Licht sorgt und Scheinwerferkegel füllt. Doch jetzt raubt er einem den Atem, während man die diesig verfremdete Umgebung betrachtet. Wo sonst rote Stühle und Sessel zu sehen sind, herrscht sprichwörtlich dicke Luft, obwohl sechs grelle Scheinwerfer auf den Zuschauerraum gerichtet sind. Dazu schieben sich Sounds von links nach rechts und werden dabei unmerklich lauter. Steigern sich zu einer unerträglichen Lautstärke, begleitet von Lichtblitzen, die ihre Geschwindigkeit ebenfalls ins Stroboskophafte erhöhen. Dann folgt Black. Stille.

Noch bevor die Uraufführung von „A White Blank Age“ in der Ufa Fabrik startet, hat Regisseur Maximilian Rambaek, der auch für das Konzept verantwortlich zeichnet, mit diesem fließenden Übergang ein Grundübel unserer Zeit versinnbildlicht: Eine Informations- und die damit oft einhergehende Reizüberflutung.

Eine sterile Umgebung, die sich gut anfühlt

Auf der Bühne implodiert die optische und akustische Überlastung scheinbar ins Nichts. Weiße Wände, weißes Licht, weißes Rauschen. In Weiß gekleidete Protagonisten. In ihrer tanzakrobatischen Performance sind Sophia Grace, Mario Español und Alessandro di Sazio ohne stressige Dauerberieselung auf sich selbst zurückgeworfen. In einer steril wirkenden Umgebung, deren Neutralität sich rasch wohltuend anfühlt und die auf äußerst vielfältige Weise bespielt wird.

Die Sounds sind dabei nicht mehr kakophonisch, sondern gefiltert. Klick- und Klacklaute. Oder ein Klavierstück. Angesichts der schweißtreibenden Bewegungsabläufe gesellt sich auch ein angestrengtes Stöhnen hinzu, das sich anfangs seltsam organisch anhört. Und zwischendurch wummern fette Beats aus den Boxen. Die Schwingungen setzten sich fort in den Protagonisten, die in der Leere des Raumes zu experimentieren scheinen. Mal verschmelzen sie miteinander, mal stoßen sie sich gegenseitig weg. Oder sie tanzen zu zweit und zu dritt wie bei einem Walzer, ohne sich zu berühren. Dabei fusionieren Modern Dance, Street- und Breakdance mit fulminanter Akrobatik.

Schwindelerregend schnelle Pirouetten

Innere und äußere Stimmungen der Protagonisten spiegeln sich dabei im Wechsel von ruhig und rasant im Licht. Alle sind mit allem verbunden. Alles ist im Fluss. Intensiv ohne überdosiert zu sein. Und durchaus spektakulär, wenn es akrobatisch wird. Mario Espanol zeigt an einem beweglichen Chinese Pole einen sensationellen, temporeichen vertikalen Tanz voller waghalsiger Sprünge. Sophia Grace schwebt indes an gigantischen Schlaufen durch die Lüfte, dreht schwindelerregend schnelle Pirouetten mit immer neuen Bewegungsmustern.

Alessandro di Sazio schließt die solistischen Sequenzen mit virtuosen Breakdance-Figuren ab. Vereinzelungstendenzen gibt es aber auch danach. Jeder sitzt unter seiner eigenen winzigen Lampe und versucht, ganz bei sich zu sein ohne große Reize von außen. Wie im richtigen Leben, müssen die Künstler kurz in Ruhe durchatmen, bevor sie weitermachen können. Die kleine Auszeit genügt, um sich wieder in die Dreisamkeit zu stürzen. Mit neuen fabelhaften Moves und Akrobatiken. Zu guter Letzt verfliegt der Nebel dabei und die Sicht auf die Welt ist plötzlich klar und unverstellt.

Ufa Fabrik, Viktoriastr. 10-18, Tempelhof, Tel. 75 50 30, 20.-22., 25. 26.10. um 20 Uhr, 23.10. um 19 Uhr