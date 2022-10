Museum Barberini: Surrealismus, Magie und viele Rätsel

Kurator Daniel Zamani erklärt die rätselhafte Symbolik in Dorothea Tannings Bild „Das Gästezimmer“ (1950-52) in der Ausstellung „Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne“ im Museum Barberini.

Potsdam. Es ist eine dieser großartigen Ausstellungen, in denen man staunend und immer wieder rätselnd von einem Gemälde zum nächsten geht. „Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne“ heißt die neue Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini. „Die surrealen Bildwelten brachten eine neue Ikonographie hervor, die sich wie keine andere Kunst im 20. Jahrhundert der Tradition verpflichtet fühlte“, sagte Museumsdirektorin Ortrud Westheider am Donnerstag. „Das mag überraschen, weil wir natürlich Surrealismus mit Traum und dem Unterbewussten zusammenbringen, aber nicht mit diesen alten, auch schriftlichen Kulturen.“

Mit Victor Brauners Ölbild „Der Surrealist“ von 1947 wird die neue Ausstellung im Museum Barberini beworben.

Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2022/Peggy Guggenheim Collection, VenediG/Reto Klar / FUNKE Foto Services

In der Ausstellung werden neue Quellen erschlossen. Genau genommen bringt die Ausstellung, die in Kooperation mit der Peggy Guggenheim Collection in Venedig entstand, nicht nur exklusive Leihgaben aus aller Welt sinnstiftend zusammen, sondern greift konkret auf das Fachwissen aus zwei Doktorarbeiten zurück. Barberini-Kurator Daniel Zamani hat über das Zusammenspiel okkulter und mittelalterlicher Themen im Werk von André Breton promoviert, Grazina Subelyté über Kurt Seligmann, Surrealismus und Magie. Die vielfältigen Spuren des Okkultismus sind in den Potsdamer Ausstellungsräumen erstmals nachvollziehbar.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Giorgio de Chiricos Ölgemälde „Das Gehirn des Kindes“ von 1914 hängt am Eingang der Ausstellung. Alle Surrealisten kannten dieses Bild, sagte Daniel Zamani bei einem ersten Rundgang und verwies auf die geschlossenen Augen des nackten Mannes im Bild. Dieser Blick nach Innen habe nachfolgende Generationen geprägt. Mit rund 90 Werken spannt die Schau einen Bogen von der „metaphysischen Malerei“ de Chiricos über Max Ernsts ikonischem Gemälde „Die Einkleidung der Braut“ von 1940 bis hin zu den okkulten Bildwelten im Spätwerk von Leonora Carrington und Remedios Varo. In den Räumen hängen berühmte Werke von Salvador Dali, de Chirico, Ernst und René Magritte.

Die Stilistik und Ikonographie im Surrealismus ist vielfältig

Die Themen- und Künstlerräume sind übersichtlich gehängt und erklärt, die Bilder gut beschriftet. Dennoch empfiehlt es sich, auf weiteres Informationsmaterial zuzugreifen. In der Schau begreift man schnell, wie bunt die Stilistik und Ikonographie im Surrealismus war, es reicht vom Figurativen bis zum Abstrakten. Die magischen Bildrätsel sind manchmal nur lösbar, wenn man die politischen und historischen Hintergründe und nicht zuletzt die privaten Verhältnisse erklärt bekommt.

Dazu gehören auch die jeweiligen Ansichten von Liebe und Erotik, die Ehen und Affären der Künstler. Es ist kompliziert. Auch bei den Surrealistinnen, von denen eine Reihe in der Schau vorgestellt werden. Künstlerinnen wie Leonor Fini und Dorothea Tanning setzten sich kritisch mit dem Frauenbild ihrer männlichen Kollegen auseinander. Das Thema „Magische Frauenbilder“ wird unter der Rubrik „Göttinnen und Hexen“ aufgearbeitet.

Beworben wird die Ausstellung mit Victor Brauners „Der Surrealist“ von 1947. Das Ölbild baut auf die Ikonographie des Tarotspiels auf, es geht um die alchemistische Macht über die vier Elemente. Der Surrealist versteht sich als moderner Künstler-Magier.

Museum Barberini, Alter Markt, Humboldtstraße 5–6, Potsdam. Tel. 0331-236014-499 Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa–So 10-15 Uhr. Von 22.10. bis 29.1.