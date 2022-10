Kabarett in Berlin: So geht geistreiches Gendern ohne Sternchen

Witzig und scharfsinnig: Mit Kabarett vom Feinsten begeistert das Berliner Duo Pigor und Eichhorn in der Bar jeder Vernunft.

Das Berliner Kabarett- und Chanson-Duo mit Thomas Pigor (Hut) und Benedikt Eichhorn spielt noch bis 23. Oktober in der Bar jeder Vernunft in Berlin.

Kabarett So geht geistreiches Gendern ohne Sternchen

Berlin. Gendergerechte Sprache – auch für Musik-Kabarettisten wie Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn ein heißes Eisen. In der Bar jeder Vernunft, dem historischen Spiegelzelt auf dem Parkdeck hinter der Akademie der Künste, spielt das Berliner Duo noch bis Sonntag sein Programm „Volumen X: Willkommen in der Zeitgeisterbahn“. Wie immer mit Gesang, Gitarre und Klavier und in der gewohnten Aufteilung, die da lautet: „Pigor singt und Benedikt Eichhorn muss begleiten“.

Seit 1995 tritt das Duo gemeinsam auf. Auch diesmal stehen scharfsinnige Chansons als Spiegelbild des Zeitgeistes im Mittelpunkt des nunmehr zehnten Bühnen-Programms. Und sowohl der Sprachwitz als auch der schnelle Sprechgesang von Thomas Pigor, Jahrgang 1956, der fast alle Texte des Programms schreibt, begeistert die Zuhörer.

Oder soll man sagen: die Zuhörerinnen und Zuhörer? Oder die Zuhörer*innen, mit Sprechpause? Den Kabarettisten bereitet das Gendern Kopfzerbrechen. Soll man jetzt alle mühsam gedichteten Texte umschreiben und die knackigen Reime verderben, oder was? Wenn überall noch ein „innen“ angehängt werden muss, dann passt das doch alles nicht mehr mit den Silben – und den schönen Dreivierteltakt kann man vergessen. Die Lösung wäre aber ganz leicht, wirft Benedikt Eichhorn als gebürtiger Norddeutscher ein und schlägt „das plattdeutsche Plural-S“ zur Verwendung vor. Bei ihm im Ort hat man das schon immer praktiziert. Da hieß es einfach: „Wir gehen rüber zu Lehrers. Da sind alle mitgemeint. Herr Lehrer, Frau Lehrer und die diversen Kinder der Lehrers.“

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuschauer singen mit: „Iiihh, ein SUV!“

Man müsse nur das plattdeutsche Plural-S mit der Bedeutung belegen: „männlich, weiblich und nicht-binär“, erklärt Pigor, „und wir hätten nicht mehr diese Wortungetüme.“ Dann wären auch die Reden der „Politikers“ nicht mehr so lang – und aus „liebe Wählerinnen, liebe Wähler, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger“ würde: „liebe Wählers, liebe Bürgers“. Geniale Idee, das sieht auch das klatschende Publikum in der Bar jeder Vernunft so.

Und es geht um noch viel mehr zeitgeistige Themen von der Rente über die deutsche Ökobilanz, Social Profiling bei der Polizei oder Talkshows als Ersatzparlamente. Ob sie in ihren Liedern über den „sprachlichen Putzfimmel“ der vermeintlich politisch Korrekten philosophieren („Die Verteidigung der Political Correctness“) oder die klimasensiblen Zuschauer zum kollektiven Rufen der Worte: „Iiihh, ein SUV!“ auffordern, um spritfressende Sport Utility Vehicles zu verhöhnen, die mit ihren übergewichtigen Karosserien laut Pigor wenig sportlich aussehen, sondern eher wie „Big Mäcs“. Immer ist Ironie dabei, mal beißend, mal fein.

Mit lautem Applaus und drei Zugaben endete jetzt der erste von fünf Abenden des Duos in der Bar jeder Vernunft. Pigor und Eichhorn haben zu ihrem Programm auch ein Begleitbuch herausgebracht, das man nach den Auftritten für 25 Euro kaufen kann – mit allen Texten und einer CD mit allen Songs. Das Buch gibt zudem persönliche Einblicke in die Arbeit der Musiker. Auch die Schwierigkeiten für Soloselbstständige und Kulturschaffende während der Corona-Krise werden darin thematisiert, und Pigor schreibt (mit plattdeutschem Plural-S): „Wie viele Zuschauers das Theater auf die Dauer an Netflix verloren hat, wird sich herausstellen… Schaumama.“ Bleibt zu hoffen, dass viele Menschen dem Kabarett trotzdem treu bleiben, denn Pigor und Eichhorn muss man einfach live auf der Bühne erleben – denn nur Kabarett spricht „über die kompliziertesten Fragen der Welt, die kein Fernsehredakteur für publikumstauglich hält.“

Termine: 20., 21., 22. Oktober, 20 Uhr, und 23. Oktober, 19 Uhr, in der Bar jeder Vernunft, Schaperstraße 24, 10719 Berlin. Tickets ab 22,90 Euro