Etgar Keret erzählt die Geschichten seiner Mutter

In der Buchhandlung um die Ecke bestelle ich vor der Ausstellungseröffnung schnell noch Etgar Kerets autobiografisches Buch „Die sieben guten Jahre“. Das sei ein lustiger Autor, sagt die Buchhändlerin überraschend. Ja, er werde gut gelesen, fügt sie noch ungefragt hinzu. In dem Buch beschreibt der israelische Meister der Kurzgeschichte die sieben Jahre zwischen der Geburt seines Sohnes und dem Tod seines Vaters. In der ersten Vater-Geschichte hat Keret seine hochschwangere Frau zur Geburt in der Klinik gebracht. Zeitgleich werden Opfer eines Terroranschlags eingeliefert. Ein Journalist entdeckt den wartenden Schriftsteller und möchte ein Statement. Es beginnt ein Gespräch über Geburten und das Sterben. Es ist so real und so grotesk, und zwischendurch möchte man den Atem anhalten.

Für das Jüdische Museum in Berlin hat der 55-jährige Israeli jetzt neun Geschichten geschrieben, die sich mit Erinnerungen an seine Mutter beschäftigen. „Inside Out – Etgar Keret“ heißt die Ausstellung, die bis zum 5. Februar zu sehen ist. Die Mutter-Geschichten sind wieder schwebend leicht erzählt und zugleich von erdrückender Schwere. Keret glaubt, wir Erwachsene sind Staubkörner und von der Außenwelt geprägt. Kinder hingegen nehmen sich selbst als Zentrum wahr und entdecken die Welt von innen nach außen.

Kerets Mutter war als Kind bei der Ermordung ihrer Mutter und des kleinen Bruders dabei. Nur ein einziges Mal hatte sie davon ihrem Sohn Etgar erzählt. Er hat es in der Geschichte „Der erste Engel“ aufgeschrieben. Die gesamte Familie der Mutter ist in der Shoa umgekommen. In ihren Erinnerungen geht es nicht zuerst um das Warschauer Ghetto und die Mörder, sondern um Empfindungen, Ängste oder Gerüche. Diesem Erinnerungsmosaik versucht sich die Schau auf kleinen Inseln anzunähern. Keret möchte an die uralte jüdische Tradition anknüpfen, wonach es eine fromme Pflicht ist, den Kindern zu erzählen, „was ihren Vätern und Vorvätern geschehen ist.“

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Daniel Kehlmann ist der Übersetzer von Etgar Kerets Geschichten

Am Eingang zur Ausstellung findet sich der Hinweis, dass man an den Hörstationen die Geschichten von Etgar Keret auf Englisch und Hebräisch und von Daniel Kehlmann („Die Vermessung der Welt“) auf Deutsch vorgelesen bekommt. Kehlmann ist auch Kerets Übersetzer. Im Rahmenprogramm der Ausstellung werden die beiden befreundeten Erfolgsschriftsteller am 27. November über die „merkwürdige Verwandtschaft“ diskutieren. Darüber hinaus hat der Besucher in der Schau die Möglichkeit, Kerets Texte per QR-Code aufzurufen oder sich zu bücken, um ein zerknülltes Stück Papier aufzuheben. Die Geschichte ist jeweils auf Englisch und Deutsch aufgedruckt. Man kann das Papier wieder zerknüllen und auf den Haufen werfen oder mit nach Hause nehmen.

Ein gedeckter Tisch ist zur Kurzgeschichte „Ein guter Tag“ in der Ausstellung „Inside Out“ im Jüdischen Museum aufgebaut.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

„Und Gott schuf Etgar Keret, den besten Kurzgeschichten-Autor seit Kafka und Hemingway“, lobte ihn Maxim Biller. Tatsächlich wurde Etgar Keret 1967 in Ramat Gan von eben jener Mutter geboren, die jetzt in Berlin eine Stimme erhält. Kerets Short-Story-Bände sind Bestseller in Israel und in 49 Sprachen übersetzt. Er schreibt auch Drehbücher und Graphik Novels und ist mit Preisen gekrönt. Gemeinsam mit seiner Frau Shira Geffen erhielt er in Cannes die Goldene Kamera für ihren Film „Jellyfish“ von 2007. Die Familie lebt in Tel Aviv. Keret lehrt außerdem an der Ben-Gurion-Universität in Negev.

„Ich hasse Museen!“, sagt Etgar Keret am Mittwoch bei einem Rundgang durch die Ausstellung. Aber das Statement muss man nicht zu ernst nehmen. Er fühlt sich sichtlich wohl und ist ein ausdauernder Anekdotenerzähler. Was umso bemerkenswerter ist, weil er in seinen Kurzgeschichten mit Worten und Sätzen so überaus sparsam umgeht. Er wisse nicht, fügt Keret noch hinzu, wie interessant es für die Besucher sein werde? Zu seinen Texten hat Keret Werke und Erinnerungsstücke aus Depot und Archiv des Museums sowie Arbeiten zeitgenössischer Künstler hinzugestellt. Er versteht es als eine „Form von Dialog“.

Ein gedeckter Tisch ist zur Geschichte „Ein guter Tag“ aufgebaut. Unter dem Besteck befindet sich ein bedrohliches Messer. In der Geschichte geht es um das Tel Aviver Steakhaus „Victors Treffpunkt“, wo die Familie in den Siebzigerjahren gerne hinging. Aber einmal gab es keine Pommes, Etgar war zornig. Seine Mutter ließ ihn die Gäste abzählen. Es waren 26. „Sechsundzwanzig Menschen halten Messer in ihren Händen, und trotzdem ersticht keiner den anderen“, sagte die Mutter: „Komm, einigen wir uns darauf, dass heute ein guter Tag ist.“ Das Messer auf dem Tisch im Museum, verrät die Beschriftung, stammte aus den 1930er-Jahren und gehörte einem deutschen Soldaten.

Jüdisches Museum, Lindenstr. 9-14, Kreuzberg. Täglich 10-19 Uhr. Eintritt frei. Bis 5. Februar 2023