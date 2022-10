Finde deine eigene Stimme: „Lyle - Mein Freund, das Krokodil“

In den USA kennt es jedes Kind: Lyle, das singende Krokodil. Die Bände mit seinen Abenteuern haben sich dort seit 1962 millionenfach verkauft, hierzulande ist es nahezu unentdeckt. Das dürfte sich jetzt ändern. Das Regieduo Will Speck und Josh Gordon hat in seiner Filmadaption ein fast reales New York geschaffen, in das sich ein computeranimiertes Reptil ebenso nahtlos einfügt wie etliche Musicalnummern.

„Lyle“ - Ein Krokodil, das zwar nicht sprechen, aber umso besser singen kann

Die von Benj Pasek und Justin Paul („Greatest Showman“) geschriebenen Songs werden zwar nicht alle wie im Original von Popstar Shawn Mendes gesungen, sondern von Pat Lawson („König der Löwen“), sind aber auch auf Deutsch schmissig und charmant, um Jung und Alt zu gefallen.

Der etwas ängstliche Josh (Winslow Fegley) ist mit seinen Eltern frisch nach Manhattan gezogen und findet es schwierig, sich in der Schule einzugewöhnen. Bis er auf dem Dachboden des neuen Hauses ein Krokodil entdeckt, das zwar nicht sprechen, aber umso besser singen kann.

Der Trailer zum Film: „Lyle – Mein Freund, das Krokodil“

Die beiden werden schnell beste Freunde und nach dem ersten Schreck schließen auch Joshs Eltern Kyle ins Herz, sehr zum Unmut des griesgrämigen Nachbarn. Die Schau stiehlt dann allerdings Javier Bardem als schräger Magier Hector P. Valenti, der das Talent des Reptils einst entdeckt hat. Wie er als dieser Hallodri und Alleinunterhalter ordentlich Gas gibt, ist eine wahre Freude.

Warmherziger Film mit Witz und Tempo

Nebenbei werden sympathisch unkonventionelle Details eingestreut. Wie selbstverständlich lebt Josh in einer liebevollen Patchworkfamilie. Kids und Erwachsene werden gleichermaßen ermuntert, ein bisschen unbefangener und wagemutiger durchs Leben zu gehen. All das erzählt der Film nicht belehrend, sondern mit warmherzigem Witz und Tempo. Am Ende geht es ohnehin darum, die eigene Stimme zu finden und so gemocht zu werden, wie man ist. Von denen, auf die es ankommt.

Komödie USA 2022, 106 min., von Will Speck und Josh Gordon, mit Shawn Mendes, Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley