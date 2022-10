"Je t'aime": Dominique Horwitz singt Serge Gainsbourg im Schlosspark Theater

Kaum nähert sich ein Song dem Ende, landet die qualmende Zigarette im Aschenbecher, bevor umgehend die nächste angezündet wird. Wobei die Zielgenauigkeit schon ein Wunder ist bei den torkelnden Bewegungen. Dominique Horwitz gibt den Kettenraucher und Alkoholiker Serge Gainsbourg unter Einsatz seiner eigenen Gesundheit. Dass der Schauspieler und Sänger ein vorzüglicher Interpret ist, weiß man spätestens seit seinen Jacques-Brel-Programmen. Daher ist es keine Überraschung, dass er Gainsbourgs Popchansons vorzüglich performt. Verblüffend ist hingegen, wie präzise er das abstoßende Elend eines Süchtigen zeigt, der mit seinen Dämonen ringt, und ihn zugleich als Künstler strahlen lässt.

Ein jämmerliches Bild – wäre da nicht die Musik

Begleitet von seiner vierköpfigen Band, erzählt Dominique Horwitz im Schlosspark Theater in „Je t’aime … Das spektakuläre Leben des Serge Gainsbourg“ die Lebensgeschichte des Chansonniers anhand seiner Songs. Und zwar aus Sicht von „Gainsbarre“, dem zynischen Alter Ego, das Gainsbourg als Gegenpol zu seiner inneren Zerrissenheit und seinen Selbstzweifeln schuf. Den Abend hat Horwitz mit Berthold Warnecke aus Zitaten von Gainsbourg extrahiert und selbst inszeniert.

Mehr zum Thema: Dominique Horwitz über Gainsbourg, Freundschaft und Lampenfieber

Serge Gainsbourg (1928-1991).

Foto: AFP / picture-alliance / dpa

Umgeben von seiner Band, mit einem Glas Hochprozentigem in der einen und einer seiner filterlosen Gitanes in der anderen Hand, steht Horwitz schwankend und schmerbäuchig da. Im leicht glänzenden, schwarzweißen Siebziger-Jahre-Dress mit gigantischen Hemdaufschlägen gibt er keinen Megastar, sondern einen sarkastischen Sänger, der sich an seinen zerstörerischen Süchten seelisch und physisch regelrecht festklammert.

Pop, Chanson und Poesie

Ein jämmerliches Bild, das bei jedem mit gesundem Selbsterhaltungstrieb einen Fluchtreflex auslöst. Wäre da nicht die Musik. Und die ist untrennbar verbunden mit Gainsbourgs Biographie voller Brüche.

Der Jude Serge Gainsbourg (1928-1991) hat nicht nur seine eigene Abtreibung und Frankreichs Besatzung durch die Nazis überlebt. Er überstand auch zahlreiche handfeste Skandale und ist bis heute einer der größten Singer-Songwriter Frankreichs.

Dabei wollte er selbst nie vor den seichten Gestaden der Unterhaltungskunst vor Anker gehen, wie Horwitz in einem besonders starken Bühnenmoment mit Abscheu erklärt. Pop, Chanson und Poesie lassen in ihm eine Verachtung aufblitzen, die er vor allem für sich selbst empfindet. Weil er als Maler versagt hat. Kein Genie, nur Talent.

Gereicht hat es in seinen Augen nur für die Musik. Mitsamt vieler Eklats. Unvergessen sein legendärer Hit „Je t’aime … moi non plus“. Geschrieben 1967 und aufgenommen mit seiner Verflossenen Brigitte Bardot. Die war nach einer dreimonatigen Affäre zurück in die Arme ihres Ehemannes, des Playboys Gunter Sachs, geflohen. Die zweite Version 1969 mit seiner neuen Flamme, der 22-jährigen Jane Birkin, trieb den Zeitgenossen schließlich die Schamesröte ins Gesicht. So sehr schmachtete und stöhnte Birkin ins Mikrofon.

Dominique Horwitz verweigert sich dem Original, das so einzigartig wie speziell ist. Der Song aber zieht sich durch den zweistündigen Abend. Mal verborgen unter Rockklängen, dann mit einem Klavier-Intro, das Schnulzenpianist Richard Clayderman nicht sanfter hätte anstimmen können. Letztlich singt Horwitz das Lied mit Gitarrenbegleitung. Ein anrührendes Cover, das einmal mehr zeigt, wie fabelhaft der Musiker Serge Gainsbourg war.

Schlosspark Theater, Schloßstr. 48, Steglitz, Tel. 78 95 66 71 00, 19.-22.10. um 20 Uhr, 23.10. um 16 Uhr.