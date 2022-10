Nadine Dinter: Der weibliche Blick auf den männlichen Körper

Viel nackte Männerhaut und eine intime, aber ruhige Atmosphäre – das strahlen die Fotos der „Torso Reloaded“- Serie von Nadine Dinter schon beim Betreten der HazeGallery in Schöneberg aus. Obwohl die Fotografin und PR-Agentur-Chefin Nadine Dinter bereits 2012 anlässlich einer Zusammenarbeit mit dem New Yorker Fotografen Christopher Makos beschloss, die legendäre „Torso“-Serie von Andy Warhol fotografisch nachzuempfinden, griff Dinter die Idee erst jetzt, genau zehn Jahre später, wieder auf. „Es fühlte sich nun einfach genau nach dem richtigen Zeitpunkt an“, erzählt die Fotografin, die ihre „Torso Reloaded“- Ausstellung in diesem Jahr komplementierte und bis zum 29. Oktober ausstellt.

Vom Informatiker bis zum Wrestler

Die Fotos zeigen sieben verschiedene Männerkörper – unter anderem von einem Wrestler, einem Informatiker und einem Fotografen –, denen Warhols Serie als „Initiatividee“ diente, so Dinter, und die sie habe beibehalten wollen. Denn während es zahlreiche Fotografien von Frauen aus männlicher Perspektive gebe, würden sich umgekehrt nur sehr wenige weibliche Fotografinnen dem männlichen Akt annehmen, erklärt die Fotografin. Deswegen bekommt dieser fehlende „Female Gaze“ nun in Dinters Ausstellung Raum: „Es war mir wichtig, den weiblichen Blick auf den männlichen Körper ganz realistisch, individuell und ohne pornografische Darstellungen zu zeigen“, so Dinter.

Das merkt man auch beim Betrachten der Fotografien, denn Dinter schafft es, ihnen eine ruhige, persönliche und ästhetische Ausstrahlung zu verleihen. Anders als bei Warhol hat sich die Fotografin nämlich nicht nur auf die Darstellung von „Vorder- und Rückseite“ des männlichen Körpers beschränkt, sondern den Fokus auch auf Besonderheiten, wie Narben, Formungen und insbesondere Tattoos gesetzt. „Das verleiht den Männern und den Fotos von ihnen eine ganz persönliche, individuelle Note“, erklärt sie. So wie normalerweise das Gesicht für Individualität steht, sind es in diesem Fall die Besonderheiten der verschiedenen Körper, die alle eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Trotzdem hätten die Männer, die alle in demselben Hotelzimmer fotografiert wurden, natürlich selbst entscheiden dürfen, was sie von sich zeigen und wie offen die Fotografien sind, da Dinter sehr viel Wert darauf legte, dass sich die Modelle darin wiederfinden.

Das Thema soll fortgesetzt werden

Doch nicht nur die Darstellung der Männer, sondern auch die Art der Inszenierung ist keine klassische: Sie beinhaltet neben eingerahmten Werken auch Wandtapeten, die einige der Fotos in überdimensionaler Größe abbilden, was „ganz anders wirkt und dem Besucher eine andere Art der Interaktion bietet, um auf die Werke einzugehen“ wie Dinter sagt. Besucher der Ausstellung haben außerdem die Möglichkeit, mit einer Polaroid-Kamera ihren eigenen „Torso“ aufzunehmen, der als Sticker Teil von Dinters nächster „Torso-Reloaded“ Ausstellung werden könnte, denn die Fotografin plant ab Januar 2023 weitere Aufnahmen, um das Thema fortzusetzen: „Ich möchte mehr in die Breite gehen, noch unterschiedlichere Körperformen abbilden und die Serie insgesamt diverser gestalten.“

HazeGallery, Bülowstr. 11, Schöneberg. Geöffnet: Di.-Fr. 11-15 Uhr, Sbd. 13-16 Uhr.