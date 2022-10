Vom Bataclan bis Stade de France: Der Terror von Paris als Film

Ein atemloser Politthriller rekonstruiert die Terrortage von Paris am 13. November 2015. „November“ zeigt die Arbeit der Ermittler.

„Hier ist kein Platz für persönliche Gefühle“, sagt Einsatzleiter Fred (Jean Dujardin) ernst – und er schaut dabei in viele angespannte Gesichter. Es ist der erste ruhige Moment im fiebrigen Politthriller „November“.

Gerade ist Fred in Athen der potenzielle Gefährder Ahmed Abbaoud entwischt, schon knallen die Schüsse in Paris: im 10, 11. und 18. Arrondissement, im „Bataclan“ und am Stade de France.

Ergebnis: Mehr als 130 Tote, mehr als 680 Verletzte und ein Frankreich, das nach den Terroranschlägen vom 13. November 2015 aufgewühlt und zutiefst verunsichert ist und vom damaligen Staatspräsidenten Francois Hollande in bewegten Reden zum Zusammenhalt aufgefordert wird.

„November“: Wenn ein V-Mann auffliegt

Regisseur Cédric Jimenez holt dieses damals zutiefst aufwühlende Ereignis nun in diesem atemlosen Thriller zurück, wobei er sich weitgehend auf die Fakten beruft und nur kleine fiktionale Freiheiten erlaubt – vor allem um den Ermittlern der speziellen Anti-Terroreinheit SDAT ein menschliches Antlitz zu geben.

Der Trailer zum Film: „November“

So telefoniert Fred stets mit seiner Familie in den wenigen freien Momenten dieser Terror-Tage. Muss Kollegin Héloise (Sandrine Kiberlain) den Druck vom Innenministerium aushalten, das Ergebnisse sehen will. Lässt die junge, übereifrige Ermittlerin Ines (Anaïs Demoustier) aus Versehen einen V-Mann auffliegen.

„November“: Verzweifelte Suche nach zwei Attentätern

Ansonsten gibt es keine Metaebene, keine Erklärungen, keine Parteinahme, vielmehr wird man in den hektischen Alltag dieser Anti-Terror-Sondereinheit eingesaugt: in die Auswertung von Überwachungskameras und Telefonaten, die Festnahmen auf offener Straße und die erbarmungslosen Verhöre, die Aussagen der Verletzten – und auch die Fehler, wenn etwa die Fahndung nach einem Koksdealer oder einem Waffenhändler in die Irre führen.

Und die Suche nach zwei Attentätern, die den nächsten Anschlag planen, nur von einer (möglicherweise nur bedingt glaubwürdigen) Zeugin beendet werden kann. Dabei bedarf es keiner großen Action – bis auf das dramatische Finale – , um größtmögliche Spannung zu erzeugen.

Die erschöpften Gesichter, die den hohen Fahndungsdruck widerspiegeln, sind stark genug. „Haben Sie Angst?“, fragt ein bärtiger Verdächtiger hämisch. Ein packender Film.

Thriller F D 2022, 107 min., von Cédric Jimenez,mit Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain