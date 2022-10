Anne-Sophie Mutter: Kunst soll uns herausfordern

Anne-Sophie Mutter ist unbestritten eine der größten Geigerinnen unserer Zeit. Kenner wie Publikum schätzen international ihre vollendete technische Virtuosität und ihre Ausdrucksvielfalt. Jenseits des Konzertlebens ist die Künstlerin seit Jahren sozial engagiert, ob in der Nachwuchsförderung oder als Präsidentin der Stiftung Deutsche Krebshilfe. In der Philharmonie wird die Stargeigerin am 18. Oktober mit ihrem Streichquartett zu erleben sein.

Frau Mutter, wir leben gerade in einer krisenhaften Stimmung. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf Interpretationen oder verlaufen Proben jetzt melancholischer, nervöser oder auch bewusster?

Anne-Sophie Mutter Ich glaube, dass große Lebenskrisen oder große Verluste wie der Tod meines Mannes 1995, aber auch sehr freudige Ereignisse wie die Geburt der Kinder in unserem Lebenskonzept immer tiefe Spuren hinterlassen. Der Ukraine-Krieg hat uns durchlässiger und empathischer werden lassen. Die Ungewissheit vor der Zukunft, die Unplanbarkeit, die gab es zwar immer, aber sie steht uns jetzt direkter vor Augen. Das auch finanziell schwere Zeiten vor uns liegen, steht außer Frage. Die Situation sollte zu mehr Dankbarkeit führen für alles, was wir haben. Und auch dazu, es mit anderen zu teilen. Wir sollten froh und glücklich sein, so lange bei uns kein Krieg ausbricht. Jedes Konzert ist für mich ein Fest der Gemeinschaft.

In der Philharmonie spielen Sie Quartette von Haydn, Beethoven und Jörg Widmann, der sich auf Beethoven bezieht. Klingt nach einem nachträglichen Jubiläumsprogramm?

Jörg Widmanns Studie über Beethoven entstand tatsächlich im Hinblick auf das große Beethovenjahr zum 250. Geburtstag. Mein Wunsch an den großen deutschen Komponisten aus München war, dass er eine Komposition für Quartett schreibt, die den Wiener Klassiker ins Auge fasst und die Tradition weiterführt. Das Spannende am Idiom Quartett ist, dass viele große Komponisten der Vergangenheit ihr Spätwerk dem Quartett gewidmet haben. Vielleicht liegt es daran, dass bei diesen vier Streichinstrumenten und in dem eng vernetzten Dialog zwischen den Partnern alles offen liegt. Da gibt es keine schwülstigen Füllwörter. Die große Kunst besteht darin, die Linienführung stringent im Auge zu behalten. Beethoven ist der Altmeister, und sein letztes abgeschlossenes Werk war das Quartett op. 135.

Geigerin Anne-Sophie Mutter, seit 2021 Präsidentin der Deutschen Krebshilfe und Geigerin, steht im Universitären Centrum für Tumorerkrankungen (UCT) am Universitätsklinikum Frankfurt.

Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Was hat Jörg Widmann in Beethoven entdeckt?

Widmanns Annäherung an diese Tonsprache ist extrem eruptiv, hat aber auch wunderbar elegische Momente. Große Kunst ist immer komplex. Man kann es nicht schönreden, es braucht eine Werkeinführung. Die kann man zwar lesen. Aber wir werden in Berlin eine kleine Werkeinführung mit Beispielen geben, damit der Zuhörer einige Inseln in dieser neuen Sprache wiedererkennen kann. Das wird auf der Bühne geschehen, bevor wir das Stück dann vollständig durchspielen. Ich hoffe, dass der Komponist dabei sein kann. Falls ihm etwas dazwischenkommen sollte, werde ich nach seinen Instruktionen eine Werkeinführung versuchen. Es ist eminent wichtig, den Zuhörer an die Hand zu nehmen. Wir Künstler tun das gerne.

Als Geigerin pflegen Sie ein vielfältiges Repertoire, das zwischen Barock und Moderne liegt. Veranstalter glauben, dass sich nach der Pandemie das Repertoire in den Konzertsälen verkleinern wird.

Eine Verengung des Repertoires beobachte ich schon seit längerer Zeit. Es ist auch menschlich, dass wir gerne zu dem zurückkehren, was wir bereits kennen. Viele erwarten von einem Konzert auch eine musikalische Heimat. Dem dürfen Veranstalter und Künstler aber nicht immer nachgeben. Seit Jahrzehnten wird international erfolgreich versucht, neben dem Gewohnten und Geliebten auch neue musikalische Ausdrucksweisen vorzuzeigen. Es nicht die Aufgabe der Kunst zu unterhalten, sondern uns herauszufordern. Letztlich ist es aber immer eine Frage der Balance. Ich kann nachvollziehen, dass man sich Post-Corona nicht einen ganzen Abend lang Zwölftöner anhören will. Insofern stimmt es, dass die Verschmälerung des Repertoires jetzt gerade stärker spürbar ist.

Welche Musik jenseits der klassischen berührt Sie im Moment am meisten?

Was mich immer wieder berührt, sind die großen alten Jazzgrößen. Ich könnte sofort losheulen wenn Billie Holiday singt. Ich bin aber auch ein Fan des isländischen Pianisten Vikingur Olafsson, der gerade Philipp Glass in London gespielt hat, als ich bei der Verabschiedung von Roger Federer dort war. Da bin ich zwischendurch ins Konzert gegangen. Ich liebe es, Daniil Trifonov zuzuhören. Den Pianisten habe ich kürzlich in der New Yorker Carnegie Hall erlebt. Musik ist etwas Wunderbares. Ich kann aber auch vor einem Bild von Salvatore Dali oder Gotthard Graupner stehen und bin hinweggefegt. Ich habe die Fähigkeit, mich im Moment auf etwas einzulassen. Und sei es in der Natur ein Vogel, der gerade singt.

Mit Ihrem Quartett sind Sie jetzt auf Tournee. Wie ist das Leben für reisende Virtuosen nach den Pandemie-Jahren?

Wir reisen allein schon aus ökologischen Gründen jetzt viel mehr Zug. Die Reisen dauern länger und sind Kräfte zehrender. Fliegen ist noch schwieriger geworden, weil es weniger Verbindungen gibt. Und man steht länger an. Aber das Reisen gehört zum Beruf. Es bietet die Möglichkeit, sich mit Kollegen weltweit auszutauschen und die Musik wieder in den Mittelpunkt des internationalen Lebens zu rücken.

Geigerin Anne-Sophie Mutter bei der Verleihung des Musikpreises Opus Klassik 2020 im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Sie erhielt den Preis als „Beste Instrumentalistin".

Foto: Jens Kalaene / dpa

Woran arbeiten Sie gerade?

Natürlich am Quartett-Programm. Weil wir in der Stiftung Mozarteum in Salzburg auftreten, proben wir auch das letzte Mozart-Quintett, das letzte Werk, das der Komponist vollendet hat. Ich erarbeite mir bereits nebenher Repertoire für das kommende Jahr. Es sind kleinere Barockwerke. Darüber hinaus gibt es eine neue Filmmusik, die John Williams für mich im Zuge von „Indiana Jones“ als Geigenthema umschreibt. Darauf freue ich mich wahnsinnig. Ich war mit dem Meister gerade in LA. Er war großzügigerweise dann nach New York gereist, weil wir dort ein Memorial für André Previn, der sein Jugendfreund und mein früherer Ehemann war, in der Carnegie Hall spielen konnten. Williams hielt eine wunderbare Rede.

Wird Filmmusik künftig einen festen Platz im klassischen Repertoire einnehmen?

Filmmusik ist in den USA schon viel stärker im sinfonischen Gefüge verankert. Es gibt ein paar außergewöhnlich interessante Filmkomponisten wie Abel Korzeniowski, Alexandre Desplat oder Nicholas Britell. Filmmusik gehört zur modernen klassischen Musik unserer Zeit. John Williams werde ich im kommenden Jahr auch bei großen Festivals in Europa spielen. Es wird sein zweites Violinkonzert mit dem Boston Symphony Orchestra sein, in der zweiten Konzerthälfte werde ich vielleicht einige seiner Filmtitel spielen. Das kann ich mir bei anderen großen Filmkomponisten auch vorstellen. Man muss das komplett undogmatisch sehen.

Philharmonie am 18. Oktober um 20 Uhr Tel. (030) 8264727