Staatsoper verzichtet im „Ring“ auf Meerschweinchen

In der „Ring“-Neuinszenierung von Dmitri Tcherniakov an der Staatsoper wird auf Meerschweinchen verzichtet und die Zahl der Kaninchen verringert.

In der „Walküre“ an der Staatsoper sind Siegmund und Sieglinde auf der Flucht vorbei an den Käfigen mit den Kaninchen und Meerschweinchen

Gegen den Einsatz von Tieren in der Neuproduktion von Wagners „Ring des Nibelungen“ an der Staatsoper hat sich die Tierrechtsorganisation Peta Deutschland e.V. gewandt. In den Opern „Das Rheingold“ und „Die Walküre“ werden mehrere Kaninchen und Meerschweinchen auf der Bühne eingesetzt, so Fachreferent Peter Höffken: „Sie sind dort zeitweise in Käfigen eingesperrt, die als Kulisse für ein Versuchslabor dienen.“

Nach einem Gespräch mit Staatsopern-Intendant Matthias Schulz teilte dieser am Freitag mit, für die vier weiteren mit Tieren geplanten Aufführungstermine in der Saison keine Meerschweinchen mehr einzusetzen. Die Anzahl der Kaninchen soll außerdem von 30 auf 20 reduziert werden. Peta begrüßt das als einen ersten Schritt.

„Tiere sind nicht auf dieser Welt, um auf der Bühne einem beängstigenden und ungewohntem Szenario aus lauter Musik und hellem Licht ausgesetzt und als vermeintliche Zuschauerattraktion beliebig hin und her transportiert zu werden“, so Peter Höffken. Kaninchen und Meerschweinchen seien besonders anfällig für stressbedingte Erkrankungen. In der „Ring“-Neuinszenierung von Dmitri Tcherniakov agieren die Götter in einem modernen Forschungslabor.

