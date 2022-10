Unda Hörner: 1939 - Exil der Frauen

Unda Hörner widmet sich in ihrem neuen Buch berühmten Frauen wie Simone de Beauvoir, Else Lasker-Schüler und Erika Mann.

1939: Nationalsozialistische Politik, eine dauerhafte Flucht und die Angst vor dem Krieg wurden in diesem Jahr für viele Menschen quälender Teil des Alltags. Es war ein Jahr, in dem sich alles änderte, auch für NS-kritische Intellektuelle und Künstlerinnen und Künstler. 1939 wurde zu einem „Exil der Frauen“, wie Unda Hörner in ihrem gleichnamigen Buch beschreibt. Sie porträtiert darin Frauen wie Erika Mann, Hannah Arendt, Milena Jesenská, Anna Freud, Simone de Beauvoir und Else Lasker-Schüler, denn sie alle hatten eines gemeinsam: Sie ließen sich von den grausamen Ereignissen nicht beirren und versuchten, während des Überlebenskampfes ihre Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Obwohl einige der Frauen, wie Luise Mendelsohn, Anfang 1939 bereits ins Exil geflohen waren, während andere noch hofften, der Krieg könne verhindert werden oder anfingen, ihre Flucht zu planen, schafft Hörner es, die unterschiedlichen Geschichten miteinander zu verbinden und in die politischen Ereignisse einzuordnen. Jedes der zwölf Kapitel befasst sich in chronologischer Reihenfolge mit einem Monat des Jahres 1939 und schildert schemenhafte Eindrücke und exemplarische Szenen aus dem Leben der Frauen, wodurch sich die zunehmende Kriegsgefahr wie ein Schatten auf die Kapitel legt.

Lesen Sie auch: Thomas Mann – Ein Posterboy der Literatur

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In glücklicheren Zeiten: Der deutsche Schriftsteller Thomas Mann unterhält sich mit seiner ältesten Tochter, der Schauspielerin Erika Mann, am 17. Mai 1947 im Savoy Hotel in London.

Foto: picture-alliance / dpa

In den ersten Monaten wird der Gedanke an einen Krieg „weit fortgeschoben“, wie es in einem der ersten Kapitel heißt: Gisèle Freund präsentiert ihre ersten Farbfotos von Berühmtheiten in Paris, Simone de Beauvoir sitzt im Café de Flore in Paris und schreibt an einem feministischen Roman über fortschrittliche Liebesbeziehungen, und Annemarie Schwarzenbach plant gemeinsam mit Ella Maillart eine Selbstfindungsreise nach Afghanistan.

Gisèle Freud kämpft ums nackte Überleben

Doch die Ereignisse spitzen sich immer weiter zu und sowohl der deutsch-russische Nichtangriffspakt als auch Hitlers Angriff auf Polen sorgen im Leben aller Frauen für eine dramatische Zäsur. Hörner verwebt die präzisen geschichtlichen Informationen über die Entwicklung der Innen- und Außenpolitik, wie die Judenverfolgung und die Zensur, mit den biografischen Erlebnissen der verschiedenen Frauen. So versucht Simone de Beauvoir sich von der Sehnsucht nach ihrem Geliebten Jean Paul Sartre abzulenken, der zum Militär eingezogen wird, und fängt an, ein Kriegstagebuch zu schreiben. „Wir waren kaum dreißig, unser Leben gewann allmählich Konturen, und brutal beschlagnahmte man es. Würde man es uns wieder zurückgeben? Zu welchem Preis?“, fragt sich die Schriftstellerin darin. Währenddessen baut Ingrid Warburg eine Rettungsorganisation für Flüchtlinge auf und die Jüdin Gisèle Freund kämpft ums nackte Überleben.

In der Nachkriegszeit: Der Philosoph Jean-Paul Sartre und seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir, im April 1950 in Dakar (Senegal).

Foto: dpa / picture-alliance / dpa

Und obwohl Hörner größtenteils aus dem Leben von NS-kritischen Frauen schreibt, geht es am Rande auch um Hitlers Geliebte Eva Braun und Leni Riefenstahl, die deutsche Filmregisseurin, die maßgeblich an der Produktion von Nazipropagandafilmen beteiligt war. Dadurch werden die Perspektiven und der Eindruck der damaligen Verhältnisse noch vielfältiger und mitreißender. Dass zwischen den Erlebnissen von über zwanzig Frauen während des Jahres 1939 immer hin und her gewechselt wird, kann zwischendurch für etwas Verwirrung sorgen. Aber weil Hörner die Figuren gut einführt, das Geschehen reflektierend einordnet und sich auch Auskünfte über das Innenleben der Figuren erlaubt, lässt sich der Überblick wahren. Schließlich hat die Autorin auch Erfahrung mit dieser komplexen Darstellung, denn sie schrieb über die Jahre 1919 und 1929 ebenfalls Bücher, die sie ähnlich konzipierte.

Auch in ihrem neuen Buch „1939 Exil der Frauen“ stehen wieder ausschließlich Frauen im Mittelpunkt. Auch wenn diese sich in den unterschiedlichsten Ländern befinden und im Lauf des Jahres ganz individuelle Fluchterfahrungen machen, eint sie alle der Wille, nicht aufzugeben. Sie schreiben, fotografieren, malen, denken und kämpfen immer weiter. Obwohl sie verstehen, dass „Individualismus und persönliche Interessen in diesen Zeiten zweitrangig sind“, wie Simone de Beauvoir in einem Gespräch mit anderen Intellektuellen feststellt, „darf man seinen geistigen Fokus doch nicht aus den Augen verlieren“, so Hannah Arendt, die ähnlich wie Beauvoir versucht, ihre Kriegsangst durch das Schreiben zu verdrängen.

Die allgemeine Benachteiligung der Frau

Doch natürlich stellten die Frauen, um die es geht, mit ihrer beeindruckend feministischen Art zu der damaligen Zeit noch die absoluten Ausnahmen dar. Deswegen lässt Unda Hörner es sich nicht nehmen, die allgemeine Benachteiligung der Frau in ihrem Buch darzustellen. In einem Gespräch zwischen Luise Mendelsohn und ihrer Nichte Ilse fragt die Jugendliche ihre Tante deswegen zum Beispiel, wieso denn immer die Frauen hinter den Ambitionen der Männer zurückstecken müssten. Dass die Ältere darauf keine Antwort weiß, spricht Bände.

Diese Gesellschaftskritik, verbunden mit den historischen Ereignissen kurz vor Ausbruch und während des zweiten Weltkrieges und dem persönlichen Schicksal zahlreicher, bedeutsamer Frauen verweben die vielen Eindrücke zu einem ergreifenden Buch über das Jahr 1939, das Geschichten, Geschichte und Unterhaltung vereint.

Unda Hörner: 1939. Exil der Frauen. Ebersbach & Simon, 256 S., 24 Euro.