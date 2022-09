Das Symphonie-Orchester wagt sich in unbekannte Gefilde

Das Symphonie-Orchester spielt in der Philharmonie eine nahezu unbekannte Oper, konzertant. Geschrieben hat sie in den Jahren 1903 bis 1905 Ethel Smyth. Die britische Komponistin ist zur Zeit für viele Konzertveranstalter die erste Adresse, wenn es gilt, komponierende Frauen der Vergangenheit in Erinnerung zu rufen. Dass Smyth rund achtzig Jahre nach ihrem Tod da so ins Rampenlicht gerät, ist kein Wunder: Die in Leipzig ausgebildete, polyglotte und umtriebige Engländerin wurde satte 86 Jahre alt, sie hinterließ ein reiches Oeuvre aus Kammer- und Vokalmusik und immerhin auch sechs Opern. Handwerklich und stilistisch steht sie völlig auf der musikalischen Höhe der Zeit der Jahrhundertwende, die mit den komplizierten Symphonien von Gustav Mahler und den exaltierten Opern von Richard Strauss enorm war.

Chefdirigent Robin Ticciati hat das rund dreistündige Bühnenwerk „Les Naufrageurs“ bereits bei den Glyndebourne-Festspielen in England dirigiert – für nahezu den Rest der Anwesenden in der Philharmonie ist das Werk neu. Längst vergessen ist, dass die Oper 1911 in Leipzig unter dem deutschen Titel „Strandrecht“ uraufgeführt wurde. Es sagt viel über die gesellschaftliche Position von Komponistinnen, aber auch über das innere Feuer von Ethel Smyth aus, dass sie kurzerhand die Noten von den Pulten sammelte und sich weitere Aufführungen an der Leipziger Oper verbat: Der Uraufführungsdirigent hatte lediglich eine bis zur Verstümmelung gekürzte Version des Werks auf die Bühne gebracht. Der legendäre Bruno Walter sollte dann 1928 bei den Berliner Philharmonikern ein Orchestervorspiel aus den „Naufrageurs“ dirigieren, während Smyth selbst in diesem Konzert andere Werke übernahm – das erste Mal stand damals eine Frau vor dem berühmten Berliner Orchester.

Die reiche Harmonik wirkt oft eher grau als farbig

Das DSO seinerseits gibt namentlich in diesem Vorspiel mehr als eine Ahnung davon, was für musikalische Kostbarkeiten in der Oper stecken. Das Sujet der rauhen See – es geht um eine Gesellschaft niederträchtiger Strandräuber – verführte die Komponistin keineswegs zu einer naturalistischen Meeresschilderung à la „Fliegender Holländer“. Vielmehr nimmt sie das wilde Wasser als Sinnbild der Gefühle des liebenden Paares Thurza und Marc, die sich in Gestalt der großartigen Darstellenden Karis Tucker und Rodrigo Porras Garula dem finsteren Geschehen widersetzen. Dafür werden sie am Ende zum gemeinsamen Ertrinken in eine Strandhöhle geschickt – das erinnert an Verdis „Aida“, ist aber der musikalischen Charakterisierung nach weitaus moderner.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es drängt sich trotzdem der Gedanke auf, dass ein bisschen mehr „Aida“ – also klarer umrissene formale Konturen mit Rezitativ und Arie – diesem hochdramatischen Stück manchmal gut getan hätten. Ethel Smyth wollte in der modernen Nachfolge der Spätromantiker hörbar ganz vorne mitspielen und tat es auch. Sie häufte aber die gleichen Probleme wie ihre zeitgenössischen Opernkonkurrenten Strauss oder Schreker auf: Die reiche Harmonik ist überinstrumentiert und klingt aufgrund der immerwährenden Lautstärke oft eher grau als farbig, das stetige Am-Text-Entlangkomponieren wirkt ermüdend. Selbst die erstklassig besetzte Philharmonie-Aufführung mit Ticciati und dem DSO kann das nicht wettmachen.