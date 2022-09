Gayle Tufts und Rainer Bielfeldt: Das Traumduo ist zurück

Die Umarmung ist spontan und herzlich, die Plauderei zur Begrüßung ebenso. Und spätestens beim Fotoshooting hat man das Gefühl, auf ein altes Bühnen-Ehepaar im besten Sinne zu treffen. So vertraut und aufeinander eingespielt wirken Gayle Tufts und Rainer Bielfeldt.

Die Jüngeren dürften sich vermutlich nicht mehr daran erinnern, aber alle über Vierzig kennen die beiden noch als strahlendes Show- und Songwriter-Duo, das zehn Jahre lang von Erfolg zu Erfolg eilte. Nach einer „volljährigen Pause“ von 18 Jahren, wie Rainer Bielfeldt es scherzend nennt, gibt es nun eine Reunion des kongenialen Gespanns. Einen Abend lang entführen die beiden in der Wabe zu einem musikalischen Trip in die Vergangenheit.

Zustande gekommen ist der Auftritt durch einen Zufall. „Rainer macht in der Wabe die Reihe „Bielfeldts Begegnungen“. Ich konnte nie kommen, weil ich auf Tournee oder anderswo war. Dann habe ich gesehen, dass eine Kollegin, mit der wir mal zu dritt auf Tour waren, bei ihm zu Gast war. Da war ich ein bisschen stinkig, weil er mich nicht gefragt hat“, gesteht Gayle Tufts.

Als die Entertainerin schließlich im Sommer auf der Jubiläumsparty im Tipi war, lief ihr als erster Mensch Rainer Bielfeldt über den Weg. „Da habe ich ihn sofort angesprochen und gesagt: Du hast mich noch nicht eingeladen!“ Prompt kam die Gegenfrage von Rainer Bielfeldt: „Wie sieht es bei Dir aus mit September?“

„Wir haben eine Garderobe geteilt“

Seitdem stehen zwei Promofotos der beiden aus den Neunzigern auf der Homepage der Wabe und kündigen ihr Konzert an. Auf einem hält Gayle Tufts einen Duden in den Händen. „Aus dieser Zeit gibt es eine ganze Serie von Songs zu „Gayle lernt die deutsche Sprache“ wie „Dictionary of Delight“ und „Konrad Duden must die“, sagt die Sängerin.

Und schon ist man mittendrin in dem Jahrzehnt, in dem alles begann. Aus Brockton, Massachusetts stammend, lebte Gayle Tufts lange Zeit in New York, bevor es sie 1991 nach Berlin zog, um hier als Performerin zu arbeiten. Rainer Bielfeldt indes sammelte seinerzeit gerade seine ersten Meriten als Komponist, Arrangeur und Sänger in der Entertainment- und Kleinkunstbranche.

Unabhängig voneinander waren die beiden zum Gala-Konzert des schwul-lesbischen Jugendfests in Hamburg eingeladen. „Wir haben eine Garderobe geteilt“, erinnert sich Rainer Bielfeldt. Er war von Gayle Tufts Auftritt begeistert, und sie schwärmte von ihm als „deutschem Elton John“. „Das ist so lange her. Wir haben damals noch nicht gewusst, dass Elton John schwul ist“, fügt sie hinzu.

Weil die Chemie zwischen ihnen stimmte, beschlossen sie, etwas gemeinsam zu machen. „And the rest ist history“, flachst Gayle Tufts. Aber sie hat Recht. Denn die Fans fieberten jeder einzelnen Show entgegen und alle wurden als Sensation gefeiert. In zehn Jahren stellten die beiden acht davon auf die Beine. Dazu kommen vier Alben.

Die Chemie war sofort wieder da

Neben Georgette Dee und Terry Truck waren Gayle Tufts und Rainer Bielfedt das angesagteste Bühnenpaar der Neunziger auf den Kleinkunstbühnen des Landes. Wer die beiden erlebt hat, war verzaubert. Was nicht nur an ihren gut gebauten Songs mit starken Texten und eingängigen Melodien lag, sondern auch an ihrem Charisma und ihrem intelligenten Witz. Dazu kam Gayle Tufts’ deutsch-englischer Sprachmix, genannt „Denglisch“, den sie charmant in ein Pointenfeuerwerk verwandelte. Jeder Abend mit diesem Duo war bestes Soulfood. Gute Laune mit Tiefgang.

„Wir haben gedacht, es ist für die Ewigkeit. Aber dann wollten wir beide in verschiedene Richtungen gehen. Ich wollte etwas Größeres mit mehreren Leuten machen, Rainer eher etwas mit einem Trio. Dann habe wir uns gesagt, bevor wir uns nicht mögen, stoppen wir das jetzt“, erzählt Gayle Tufts vom Ende des Duos 2003. Sie kennt man seither als umtriebige Entertainerin, ihn vor allem als einfühlsamen Singer-Songwriter.

Musikalisch zwei unterschiedliche Habitate. Und doch war die vertraute Chemie sofort wieder da, als sie sich zum Proben getroffen haben. „Wir haben 18 Jahre lang keine Note zusammengespielt. Doch die Songs kamen einfach raus und haben funktioniert“, schwärmt Rainer Bielfeldt. Jetzt haben die beiden tief in ihre Schatzkiste gegriffen, die prall gefüllt ist mit Liedern. „Wir haben viel geackert. Aber ich war trotzdem überrascht, wie viel Material da ist. Es steckt viel Arbeit und Liebe in unseren Lieder und viele davon haben immer noch etwas zu sagen“, sagt Gayle Tufts.

Die Stimmlage ist beiden erhalten geblieben

Sie ist übrigens erleichtert darüber, dass beide stimmlich immer noch die gleiche Tonlage haben wie früher. Was nicht selbstverständlich ist. Schließlich ist sie mittlerweile 62 Jahre alt und Rainer Bielfeldt 58. Viele Musiker singen in diesem Alter längst eine Oktave tiefer.

Für das Konzert am Donnerstag hat das einmalig wiedervereinte Duo Lieblingslieder rausgesucht. Viele davon wie „Stadt der schwarzen Schafe“ sind längst Klassiker. „Es gibt auch ein paar Songs, die nicht mehr reingepasst haben. Wir haben uns ein Limit gesetzt, damit der erste Teil nicht drei Stunden und der zweite nach der Pause noch mal zwei Stunden dauert. Die erste Hälfte dauert eine Stunde und die zweite 45 Minuten“, verrät Gayle Tufts. Was Rainer Bielfeldt umgehend relativiert: „Vielleicht wird es auch länger. Wir haben viel zu erzählen über unsere gemeinsame Zeit. Es wird trotzdem lustig.“

Wabe, Danziger Str. 101, Prenzlauer Berg, Tel. 902 95 38 50, 22.9. um 20 Uhr