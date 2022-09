Jüdische Kulturtage: Orientalisch sanfter Jazz

Der israelische Jazz-Kontrabassist Avishai Cohen tritt mit der sechsköpfigen „Hebrew Book Band“ bei den Jüdischen Kulturtagen in der Synagoge Rykestraße auf. Es ist, das ist Cohen wichtig, der erste Auftritt dieser Formation von Jazzmusikern, die, jeder und jede für sich, bereits in der israelischen Heimat und international einige Lorbeeren gesammelt haben dürften.

Und so passt Cohens äußeres Erscheinungsbild, passen seine Ansprachen an das neugierige Publikum der Kulturtage zu den Umständen. Cohen macht den Eindruck des verantwortungsbewussten Vaters mit liberalem Leitbild, der sich über Freiheit und Kreativität seiner Kinder freut. Vor allem erstmal des ältesten „Kindes“, denn bei solchen muss die Familie ja froh sein, dass sie noch am Ausflug teilnehmen. Entsprechend lädt Avishai Cohen die Zuhörenden bereits zum expliziten Applaus für seinen Flötisten Ilan Salem ein, als der eigentlich noch gar nicht richtig zu hören war.

Als das geschieht, ist klar: Salem ist trotz seiner seltenen Soli mit seinem unmittelbaren, körperlichen Improvisationen vielleicht der gewisse personelle Akzent in dieser Band aus großartigen Protagonisten, die sich zwar schon gefunden haben – nun aber, nach der Findung, wieder zum eigenen Individuellen zurückfinden müssen.

Schlagzeugerin Roni Kaspi spielt am Ende ein gewaltiges Solo

Dass sich die Schlagzeugerin Roni Kaspi am Ende des Konzerts in einem gewaltigen Solo fast in Trance spielt, ist da eher ein oberflächlicher Reiz. Gerade die Drummerin überzeugt, weil sie das Geschehen fein und einfühlsam begleitet, ohne große Show, aber mit selbstverständlich reifer musikalischer Persönlichkeit.

Avishai Cohen und die Hebrew Book Band in der Synagoge Rykestraße bei den Jüdischen Kulturtagen.

Foto: Boaz Arad

Außer ein bisschen buntem Licht und etwas weihrauchartigen Dämpfen gibt es ohnehin keine große Show in der Synagoge. Avishai Cohen präsentiert als Kontrabassist und Sänger Vertonungen moderner hebräischer Autoren. Schlank sind sie in Klavier, E-Gitarre, Schlagzeug, Flöte und Posaune instrumentiert, sie changieren zwischen sanftem Pop, Funk, Volkstümlichem und Anleihen an rituell Liturgisches.

Eine einfache Melodie, die nicht einfach nachzusingen ist

Die Band will ihrem Berliner Publikum – es sind offenbar etliche Avishai-Fans dabei – etwas orientalisch sanft Dahinmollendes bieten. Wie musikalisch gebunden dieser Jazz an die Nahost-Region ist, aus der er stammt – man kann es am eigenen Leib erfahren, wenn Avishai Cohen die Halle am Ende zum Mitsingen einer einfachen Phrase auffordert. Die Melodie ist gerade heraus, einfach – und doch klingt das in Cohens Gesang rhythmisch versetzt, melodisch subtil angeschliffen, wie es im hiesigen Kulturkreis nur mit genauem Hinhören nachzusingen ist.

Aber um das Hören und das Aneignen des Ungewohnten geht es ja. Wenn der E-Gitarrist Marc Kakon mitunter zu einer Art elektrischer Baglama greift, schlägt er da eine wohlklingende, inspiriert groovende Brücke – namentlich dann, wenn er mit den beiden Bläsern im Hintergrund in ein melancholisches Trio einsteigt. Der junge Pianist Shai Bashar am Flügel und Jonathan Voltzok an der Posaune sind die sanftmütigen, hintergründigen musikalischen Poeten des Abends, die vom Temperament her vielleicht am besten zum nachdenklichen Chef passen. Die Begeisterung im gut besuchten Saal wird auch Avishai Cohen aufgefallen sein – jeden einzelnen seiner Kollegen würde man gerne in Berlin wieder hören.