Faszination Struktur: cameron clayborn im Hamburger Bahnhof

Berlin. Gute Kunst, das ist ein Gemeinplatz des Diskurses über sie, irritiert, fordert heraus, stellt infrage. Man kann es aber viel genauer fassen, gerade am Beispiel von Cameron Clayborn. In der Ausstellung „cameron clayborn. nothing left to be“, die nun im Rahmen der Berlin Art Week im Hamburger Bahnhof besichtigt werden kann, dominieren zwei übermannsgroße Skulpturen den Raum, sie tragen die Titel "homegrown #1" und "homegrown #2" und wurden dem Museum für Gegenwart als Schenkung im Rahmen des Baloise Kunstpreises überlassen. Hergestellt wurden sie aus Materialien, die man im Baumarkt erwerben kann: ein Dämmstoff namens „denim insulate“, der aus geschredderten Jeans gewonnen wird – und ein Werkstoff, der als Popcorndecke bekannt ist.

Die Herausforderung ist groß, diese Skulpturen zu berühren, um ihre mehrfach gefaltete, fast elefantenhautartige Oberflächenstruktur mitsamt ihren interessanten Löchern besser verstehen zu können. Zugleich aber wirken sie aufgrund ihrer nach unten verjüngten Form zerbrechlich, als könnten sie jeden Moment umstürzen – würden sie nicht, wie nähere Betrachtung ergibt, von in der Decke verankerten Stahlseilen gehalten werden. Die mit Perlen versehenen Zöpfe, die an an den Seiten aus den Objekten ragen, verleihen ihnen etwas Lebendiges, das auf faszinierende Weise zugleich furchteinflößend ist.

Cameron Clayborns Ausstellung: Wild überzeichnete, verlorene Häuser

Es sind innere Vorgänge und mentale Abläufe, die Cameron Clayborn interessieren – oft scheinen sie auf ganz persönlichen Erfahrungen zu beruhen. Einige Zeichnungen sind als Darstellungen von Häusern auf Google Maps identifizierbar, die in dynamischen Zeichenbewegungen wild übermalt wurden, als würden sie nie mehr betreten werden können. Häufig scheinen die Kindheit und die zu ihr gehörenden Angsterfahrungen thematisiert zu werden, aber das Werk sperrt sich gegen eindeutige Zuordnungen.

Die Ausstellung „nothing left to be“ ist am Sonntag, wie der gesamte Hamburger Bahnhof, bei freiem Eintritt zugänglich. Eigens für die Schau hat Clayborn 15 neue Skulpturen und 17 Zeichnungen angefertigt, die nun erstmals zu besichtigen sind.

