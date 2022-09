Das Jüdische Museum geht auf Tournee

Das Jüdische Museum Berlin ist am Mittwoch erstmals mit der neuen Dauerausstellung auf Deutschland-Tournee gegangen. Dabei fahren ausgebildete Vermittler und Vermittlerinnen ausgewählte Schulen mit dem Tourbus an – zunächst in Berlin und Brandenburg, ab dem kommenden Jahr im gesamten Bundesgebiet.

Der Bus enthält Kisten mit Exponaten, Tafeln mit Erklärtexten, eine Vitrine, Tablets und einen Bildschirm, die gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ab der 5. Klasse aus dem Tourbus ausgeladen werden. Ziel sei es, sich anhand der Materialien mit jüdischer Geschichte und Gegenwart aus jüdischer Perspektive in einer dreistündigen Unterrichtseinheit auseinanderzusetzen, teilte das Museum mit.

Bereits 600 Schulen wurden besucht

„Jeder Schüler und jede Schülerin in Deutschland sollte mindestens einmal das Jüdische Museum Berlin besucht haben, bevor er oder sie die Schule beendet hat“, so Hetty Berg, die dem Haus seit 2018 als Direktorin vorsteht und damit das Anliegen des Gründungsdirektors W. Michael Blumenthal weiterführt.

Die Deutsche Bank Stiftung fördert das Projekt bereits seit fünf Jahren. Bereits bis Ende 2018 habe das mobile Museum alle Bundesländer mehrfach bereist und bundesweit fast 600 weiterführende Schulen und andere Orte besucht, hieß es in der Mitteilung.