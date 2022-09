Björn Kuhligk - „Überall Nachbarn“: Eine Reise ins alte West-Berlin

Während Kuhligk den Mauerweg abfährt, erwachen in ihm immer wieder alte Erinnerungen an eine Zeit vor dem Mauerfall.

Berlin. Es ist eine Reise in ein Berlin, das es nicht mehr gibt: Den 160 Kilometer langen Mauerweg legte der Autor Björn Kuhligk mit dem Fahrrad zurück, um das alte West-Berlin zu umrunden. In seinem neuen Buch „Überall Nachbarn. Wie ich auf dem Mauerweg das alte West-Berlin umrundete“ erzählt der gebürtige Berliner von seiner Reise, lässt Erinnerungen aufleben und nimmt den Leser mit in eine versunkene Stadt.

„Ein Ort lässt sich am besten durch seine Grenzen definieren, und so war es ein kurzer gedanklicher Weg zu der Idee, den Mauerweg, die ehemalige Grenzlinie zwischen West-Berlin und der DDR, mit dem Fahrrad entlangzufahren“, schreibt Kuhligk auf den ersten Seiten.

Der Autor schweift ab in die Vergangenheit

Obwohl sich die Fahrradtour nur über vier Tage erstreckt, hat das Buch weitaus mehr zu bieten. Denn während Kuhligk den Mauerweg abfährt und dabei an Orten wie dem Teltower Hafen, der einsamsten Bushaltestelle in West-Berlin und der Eiskeller Wiese vorbeikommt, erwachen in ihm immer wieder alte Erinnerungen an eine Zeit vor dem Mauerfall. Mal ist es der Anblick eines Aussichtsturms, mal der eines Erdbeerfeldes und mal der eines Straßenschildes, die den Autor gedanklich in ferne Zeiten abschweifen lassen und den Leser dorthin mitnehmen. Der stetige Wechsel dieser beiden Zeitebenen zieht in den Bann, denn der Kontrast könnte nicht größer sein: Auf der einen Seite ist da unsere heutige Zeit, in der Handys und Corona nicht mehr wegzudenken sind – auch für Kuhligk während seiner Fahrradtour nicht –, und auf der anderen eine Zeit, in der Grenzkontrollen Teil des Alltags waren.

Kuhligks anschauliche Beschreibungen der Umgebung geben dem Leser beinahe das Gefühl, er befände sich selbst auf dem Mauerweg. Dass der Autor den Erzähl- und Schreibprozess als solchen transparent macht, indem er zum Beispiel erklärt, dass er während der Fahrradtour immer wieder Audioaufnahmen machte, um seine Eindrücke festzuhalten, verleiht dem Buch einen alltäglichen Plauderton, der es so authentisch macht. Kuhligk, der nicht nur Schriftsteller, sondern auch Fotograf ist, stellt mehr als einmal unter Beweis, dass er ein Auge fürs Detail und skurrile Situationen hat. Manchmal sind die sehr genauen Umgebungsbeschreibungen insbesondere für Nicht-Berliner vielleicht schon fast zu genau, weil sie ohnehin nicht wissen, wo genau sich Kuhligk gerade befindet. Aber gerade das kann zum einen fantasieanregend wirken und vermittelt zum anderen das Gefühl, als würde man durch Kuhligks Augen sehen. Sowohl das Berlin im 21. Jahrhundert als auch das Berlin vor 30 Jahren.

Neben diesem persönlichen Touch, den der gebürtige Berliner auch dadurch erzeugt, dass er sich leicht nostalgisch an eigene Kindheitserlebnisse wie langweilige Waldspaziergänge mit seinen Eltern und das erste Herbert-Grönemeyer-Konzert in der Waldbühne erinnert, bekommt der Leser auch ein Bild davon, was Ost- und West-Berlin grundsätzlich ausmachte, wie eine Grenzkontrolle ablief und wie die damalige Zeit die Gegenwart prägt. Da Kuhligk verschiedene Menschen während der Fahrradtour immer wieder in Gespräche verwickelt, werden einige Aspekte besonders hervorgehoben, denn an bestimmte Gegebenheiten erinnern sich alle, als wäre es gestern gewesen. Gleichzeitig entstehen aber auch neue Eindrücke, weil die Menschen natürlich trotzdem individuelle Erfahrungen zu schildern haben. So erzählt ein türkisch schreibender West-Berliner Schriftsteller zum Beispiel von den Kultur- und Fluchtproblemen in dem einst geteilten Deutschland und öffnet dadurch neue Sichtweisen.

„Nicht nur einfach ein Stück Zaun“

Vermutlich macht gerade das Kuhligks Erzählung auch in einer anderen Hinsicht so spannend: Während das Buch für jemanden, der vor 1980 geboren wurde, eine Reise in die eigenen Erinnerungen ist und einen gewissen Wiedererkennungseffekt hat, bietet es einem Leser, der Ost- und West-Berlin nur aus Schulbüchern kennt, ganz neue Eindrücke und eine lebhafte Vorstellung von den damaligen Umständen. Gewissermaßen ändert das Buch seine Funktion und die Perspektive.

Björn Kuhligk: Überall Nachbarn. Wie ich auf dem Mauerweg das alte West-Berlin umrundete. Bebra, 240 S., 22 Euro.

Obwohl Kuhligk immer mal wieder berlinert und es sich nicht nehmen lässt, ironisch- spöttische Bemerkungen einzustreuen, fehlt es dem Buch nicht an der Ernsthaftigkeit, die das Thema mit sich bringt. Seine eigenen Erinnerungen sind zwar sowohl fröhlich-lustig als auch melancholisch, aber dass Kuhligk die Mauer nicht verharmlosen will, wird mehr als deutlich. So stört es ihn zum Beispiel, dass einige Menschen Mauerreste einfach an ihre Gartenzäune anbinden, obwohl es sich bei der Mauer „nicht einfach nur um ein Stück Zaun“ handelte, sondern um eine der tödlichsten Grenzanlagen der Welt. Vielleicht ist es genau das, was er mit seinem Buch erreichen möchte: Dass die Zeit der Wende, dass sowohl West- wie auch Ost-Berlin nicht einfach in Vergessenheit geraten. Kuhligk schreibt am Ende auch explizit, dass er nun eine veränderte Sicht auf seine Erinnerungen habe. Während er das alte West-Berlin umrundete, sei er zwischenzeitlich „abgefüllt mit Eindrücken“ gewesen. Das geht dem Leser während des Lesens des Buches manchmal nicht anders, und mitunter hat Kuhligk es vielleicht auch zu gut gemeint mit den vielen Eindrücken. Aber sie nehmen einen mit in die eigenen Erinnerungen, in zurückliegende Zeiten und in das alte und das neue Berlin.