Max Mutze in Berlin: Nach 20 Minuten sagt der Sänger "Vielen Dank, auf Wiedersehen"

Berlin. Max Mutzke weiß, dass es diesen einen Song gibt, auf den alle warten: „Can't Wait Until Tonight“. Die ESC-Ballade, mit der er 2004 den achten Platz für Deutschland holte und mit der seine Karriere erst richtig begann. Anders als üblich, müssen sich die Zuschauer aber nicht bis zum Schluss gedulden. Mutzke performt seinen Megahit nach knapp 20 Minuten. Und zwar eine extralange Version, bei der nicht nur alle aufstehen und mitsingen, sondern auch ein paar Dance Moves wagen sollen.

Danach scherzt der 41-Jährige: „Wir haben gerade unsere Zugabe gegeben. Das war‘s. Vielen Dank und auf Wiedersehen!“ Aber zum Glück hat der Sänger im Großen Sendesaal des RBB sein aktuelles Album „Wunschlos süchtig“ im Gepäck, aus dem er und seine vierköpfige Band noch ein paar Songs spielen wollen. Außerdem freuen sich die fünf Musiker sichtlich über das große Publikum. „Schön, dass so viele Leute gekommen sind. Wir sind mittlerweile auch ganz anderes gewohnt“, gesteht Max Mutzke.

Er erzählt von den Kollegen, die nicht mehr auf Tour gehen können, obwohl sie alle endlich wieder spielen dürften. Aber oft genug fehle die Crew. Niemand mehr da für den Ton und das Licht, weil viele während der endlos langen Lockdowns der letzten Jahre neue Jobs gefunden hätten. Deshalb gibt es jetzt einen Song für alle, die noch dabei sind. Für alle Kreativen: „Königreich“ feiert den Moment. Und das Glück, noch auf der Bühne stehen zu können und Musik machen zu dürfen.

Max Mutzke: Über allem schwebt seine Wahnsinnsstimme

Nur eine von vielen Storys, die Max Mutzke an diesem Abend in petto hat. Schließlich hat er in seinem druckvollen Opener „Geschichten“ eine ganze Reihe davon versprochen. Und die können schon mal wie im Falle von „Schwerelos“ schon mal abschiedsschwer und herzzerreißend sein. In den Songs geht es aber nicht nur um Liebe, Trennungen, Sehnsüchte und Wünsche. Der Sänger erinnert auch daran, dass wir es noch leisten könnten, in ein Konzert zu gehen. Weil wir das Glück haben, in diesem Land zu leben. Und er singt: „Weil wir auf den Schultern von Giganten stehen“. Womit auch eine Verantwortung einher gehe. Für die Demokratie.

Musikalisch erweist sich Max Mutzke dabei einmal mehr als Grenzgänger quer durch alle Stile. Egal, ob Soul, Jazz, Pop oder Rock. Und über allem schwebt seine Wahnsinnsstimme, die alles kann von samtig bis rau. Ein fabelhafter Abend mit einem grandiosen Max Mutzke, tollen Songs und einer ebensolchen Band.