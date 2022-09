Vor der Wende totgeschwiegen, danach verpönt

Im Ephraim-Palais und in der Nikolaikirche befasst sich eine Sonderschau mit der Kunst in Ost-Berlin zwischen 1985 und 1995.

Offenbar hatten Staatskünstler in der verblichenen DDR größere Flächen zur Verfügung, die sie behängen und bemalen konnten. Andere mussten sich stärker begrenzen. Viel Kleinformatiges ist in der Sonderausausstellung „Aufbrüche. Abbrüche. Umbrüche. Kunst in Ost-Berlin 1985 – 1995“ zu entdecken. Rund 200 Bilder und Fotografien hat das Stadtmuseum Berlin an seinen beiden Standorten Ephraim-Palais und Nikolaikirche ausgestellt. Es ist zugleich eine Zeitzeugen-Ausstellung, bei der Eröffnung waren eine Reihe von Künstlern anwesend, die die Jahre vor und nach der Wende durchlebt haben.

Die Schau ist spannender als es der erste Blick auf die ausgestellten Bilder vermuten lässt. Dazu muss man sich auf historische Hintergründe und etwas Stadtgeschichte einlassen. Es beginnt bereits mit dem Hauptausstellungsort. Das Ephraim-Palais aus dem 18. Jahrhundert ist heute genau genommen ein Fake. Das historische Gebäude war in den 1930er-Jahren abgetragen und eingelagert worden. Als die DDR-Führung das zerstörte Nikolaiviertel neu hindrapieren ließ, kam das Palais wieder ins Spiel.

Noch vor der Eröffnung im Berlin-Jubiläumsjahr 1987 fand im Haus eine Kunstausstellung statt, war jetzt bei der Eröffnung am Dienstag zu hören. Geblieben ist der Konflikt, die Staatskunst von unabhängiger Kunst zu trennen. Was manchmal nicht einfach ist. Die Ausstellungsmacher haben bewusst auf Staatskunst verzichtet, heißt es. Außerdem sei in der Sammlung des Stadtmuseums mit rund 3000 Bildern plus Fotografie davon kaum etwas vorhanden.

Die Staatssicherheit rekrutierte ihre Spitzel in der Kunstszene

„Kunst in der DDR war immer politisch“, sagt Gastredner Christoph Tannert, Chef des Künstlerhauses Bethanien, „egal von welcher Seite aus man sie betrachtet hat, ob von der staatstragenden oder der weniger staatstragenden Seite. Zumal die Kunst in Ost-Berlin so nah am Regierungsapparat klebte.“

In allen größeren offiziellen Ausstellungen sei die Frage gestellt worden, so Tannert, ob dieser oder jener Künstler noch auf unserer Seite oder schon auf Feindesseite stehe. In der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre hatte die Stasi ihre Spitzel in der Kunstszene rekrutiert.

Aber auch die den Geist der Jahrhunderte verströmende Nikolaikirche passt als Ausstellungsort in das DDR-Bild. Die oppositionelle Bewegung, darunter viele Künstler, fanden ihren Unterschlupf in protestantischen Kirchen der Stadt. Etwas irritiert schaut man in der Nikolaikirche auf das Ölgemälde vom Berliner Propst Johann Porst, das Anfang des 18. Jahrhunderts entstand und heute am dicken Pfeiler prangt. Zwischen den Pfeilern daneben schwebt das Ölbild „Bonjour Monsieur“, das Klaus Killisch im Sommer 1989 malte, als viele seiner Künstlerfreunde die DDR verließen.

Rund 40 Prozent der Werke stammen von Künstlerinnen

Weiter hinten im Kirchenschiff hängt Anke Feuchtenbergers Plakat von 1990 für den Unabhängigen Frauenverband. „Alle Frauen sind mutig! stark! schön!“ steht drauf. Gezeigt werden die Prinzessin, die den Frosch küsst, eine mit Einkäufen überladene Hausfrau und eine lächelnde Hexe auf dem Besen.

Rund 40 Prozent der ausgestellten Werke stammen von Künstlerinnen, darunter von Sabine Peuckert und Ursula Strozynski. Der hohe Prozentsatz war offenbar normal und keine Quote. Mag sein, dass im Wiedervereinigungsprozess noch die DDR-Politiker und/oder Pfarrer stärker präsent waren, aber bald schon sollten vor allem ostdeutsche Frauen bis in die große Politik hinein präsenter werden.

Die neue Ausstellung möchte mehr die einzelnen Künstler in den Mittelpunkt rücken und sich weniger rückblickend in gesellschaftliche Diskurse vertiefen. Es ist eine Art Bestandsaufnahme, die verbunden ist mit der Bitte, dass ostdeutsche Künstler oder ihre Erben dem Stadtmuseum Werke schenken mögen. In der Schau wird bereits eine Vielfalt künstlerischer Positionen aufgeblättert. Arbeiten von Walter Libuda und Harald Toppel stehen für Abstraktion und Aktion.

Die Mauer war als Motiv im Westen präsenter als im Osten

Für das Allegorische und die Überspitzung werden Werke von Ulrich Wüst und Hans Scheib gezeigt. Von Sabine Jahn und Hans Ticha stammt Provokanteres. Die Staatskunst, das muss man konstatieren, war prachtvoller, auftrumpfender und zweckoptimistischer. Witziger und subversiver sind eindeutig die Arbeiten vom Bild- und Aktionskünstler Kurt Buchwald, der in seiner Serie „Fotografieren verboten!“ störende Personen und Gegenstände zwischen Kamera und Motiv stellte. Selbst vor die Mauer.

Aber halt! Offiziell hieß die Mauer Antifaschistischer Schutzwall und war als Motiv im Osten deutlich weniger präsent als etwa bei West-Berliner Malern wie Matthias Koeppel. In der Schau sind auffällig viele Porträts und Selbstporträts zu sehen. Dass dabei das Biografische etwas in den Hintergrund gerückt bleibt, ist bedauerlich. Gern würde man mehr über einen vergessenen Maler wie Fritz Esenwein erfahren, der 1968 von der Weißenseer Kunsthochschule flog, nachdem er sozialistische Arbeiter müde, krumm oder versoffen zeigte. Vor der Wende totgeschwiegen, nach der Wende vom Kunstmarkt verpönt. Vor zwei Jahren ist Esenwein verarmt gestorben.

Museen Nikolaikirche und Ephraim-Palais, Nikolaiviertel, Mitte. Bis zum 11.12.