Potter-Autorin rechnet mit Kritikern ab

Egal, wohin „Harry-Potter“-Erfinderin Joanne K. Rowling momentan blickt, das Netz schäumt vor Wut. Nicht nur im neuen sechsten Band ihrer Krimireihe um das schillernde Ermittlerduo Cormoran Strike und Robin Ellacott. Darin geht es um eine Hasskampagne im Internet mit tödlichen Konsequenzen. Auch ganz real erntet die Bestseller-Autorin wegen ihrer umstrittenen Äußerungen zur Stellung und den Rechten von Transmenschen immer wieder Shitstorms.

Mit „Das tiefschwarze Herz“, erschienen unter ihrem Pseudonym Robert Galbraith, malt sich Joanne K. Rowling nun eine Zielscheibe regelrecht auf den Rücken. Fast schon mit dem Holzhammer konstruiert die 57-Jährige eine Story, die kaum verbrämt deutliche Parallelen zu ihrer eigenen Situation nachzeichnet. Weite Teile lesen sich wie eine Abrechnung mit ihren Kritikern. Um den neuen Fall von Strike und Ellacott richtig einordnen zu können, muss man daher die Kontroverse um Rowling kennen.

Alles begann 2020, als die in den englischen Cotswolds geborene Schriftstellerin die Transgender-Community gegen sich aufgebracht hat. Anlass war ein Tweet, mit dem Rowling ihrem Ärger über die Formulierung „Menschen, die menstruieren“ Luft gemacht hat. Sie fragte sarkastisch auf der Suche nach dem Begriff „Woman“, wie man diese Leute sonst noch nennt: „Wumben? Wimpund? Woomud?“ Seitdem gilt sie als transfeindlich, was sie vehement bestreitet. Der Hass im Internet ist dennoch nie verebbt. Darunter unzählige Morddrohungen. Auch Bücherverbrennungen von „Harry Potter“ waren die Folge. Früher mal ein martialischer Akt faschistischer Auslöschung.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rowling hat sich gegen Sozialkürzungen und Rassismus positioniert

Rowling hat sich schon immer politisch dezidiert geäußert, sich etwa gegen Sozialkürzungen und Rassismus positioniert, und wurde dafür gefeiert. Jetzt wird sie von Trans-Aktivistinnen als „Terf“, also als eine Transgender ausschließende Radikalfeministin bezeichnet. Unter anderem, weil sie dafür eintritt, sich gegen die Erosion der „Frau“ als politischer und biologischer Kategorie durch nivellierende Gendersprache zu wehren. Darüber hinaus hat sie allerdings auch das schottische Trans-Gesetz kritisiert, das die Geschlechtsangleichung von Transmenschen erleichtern soll und Betroffene mit Vergewaltigern verglichen.

Die Fronten auf beiden Seiten sind verhärtet, die Debatte tobt, aber keiner hört dem anderen zu. Daher ist Gemengelage weder eindeutig noch einfach. Rowlings letzter Krimi „Böses Blut“ entfachte einen Shitstorm, weil lanciert wurde, der Täter sei angeblich ein „transvestite serial killer“. Was nicht stimmte. Diesmal wird dem Mordopfer Edie Ledwell vorgeworfen, transphob zu sein. Die Karikaturistin hat mit ihrem Ex-Freund Josh Blay die morbide Zeichentrickserie „Das tiefschwarze Herz“ entwickelt, die erfolgreich auf YouTube läuft. Kurz nach dem Start haben die Fans Anomie und Morehouse das Onlinespiel zur Serie „Drek’s Game“ entworfen, das Edie immer ein Dorn im Auge war. Auch deshalb, weil die eigenwilligen Gamer schnell zum Sprachrohr der gesamten Fanbase avancieren.

Robert Galbraith: Das tiefschwarze Herz. Blanvalet, 1360 Seiten, 26 Euro.

Von Beginn an wird Edie vor allem von Anomie attackiert, der die Fans gegen die Serienschöpferin aufbringt und sie systematisch regelrecht terrorisiert, als bekannt wird, dass die Serie verfilmt werden soll. Nach einem Selbstmordversuch wendet sich Edie an Robin, mit der Bitte herauszufinden, wer sich hinter Anomie verbirgt. Edie ahnt, dass es jemand aus ihrem privaten Umfeld ist. Doch Robin lehnt den Fall ab, weil die Detektiv-Agentur weder freie Kapazitäten noch Erfahrungen mit Online-Mobbing hat. Tage später erfährt Robin aus der Zeitung, dass Edie bei einem Treffen mit Josh Blay erstochen wurde, der lebensgefährlich verletzt überlebt. Kurz darauf wird Strike vom CEO der Filmfirma und Edies Onkel damit beauftragt, die Identität von Anomie zu lüften.

Joanne K. Rowling spricht im Zusammenhang mit der Animationsserie deutlich von Metaphern. Und weist ihre Leser quasi an, den Roman ebenso zu sehen. Auf der einen Seite steht Edie, die es wie Rowling mittels ihrer Kreativität aus ärmlichen Verhältnissen nach oben geschafft hat und nun das Opfer einer aggressiven Hass-Kampagne ist, die sie haltlos beschuldigt und ihre Fürsprecher mundtot macht. Auf der anderen Seite „Drek’s Game“, das es ohne Edie nie gegeben hätte. Allen voran schießt Anomie gegen sie, der seine Anonymität ausgerechnet durch einen Nutzernamen wahrt, der einen Zustand fehlender ethischer oder sozialer Regeln und Normen bezeichnet. Dass es sich bei dem Spiel nur um einen Ableger der Animationsserie handelt, ist zudem ein süffisanter Verweis auf die „Harry Potter“-Filme. Deren Jungdarsteller sind dadurch berühmt geworden, haben sich jedoch im Zuge der Transgender-Debatte von Rowling distanziert.

Der erste Romanentwurf entstand bereits vor dem ersten Shitstorm

Rowling hat übrigens in der Talkshow von Graham Norton erklärt, der erste Romanentwurf sei schon vor dem ersten Shitstorm entstanden. Was man durchaus bezweifeln kann. Vieles scheint allzu kalkuliert zu sein. In jedem Fall hat die Autorin dafür gesorgt, dass die Geschichte schlagzeilenträchtig ist. Weil sie ihr Handwerk aber auch meisterhaft versteht, hat sie den Fall perfekt geplottet und überraschende Twists eingebaut. Der sechste Fall hat allerdings nicht die Sogwirkung wie seine Vorgänger. Die Ermittlungen kommen nur im Schneckentempo voran. Dafür muss man sich durch enorm viele In-Game-Chats kämpfen. Das Buch ist für einen Krimi eben auch absurd lang. Im Netz wurde deshalb schon gemutmaßt, dass es sich weniger um einen Roman, als vielmehr um die Vorlage für eine neue Staffel der Serie „Strike“ handeln könnte. Dialoglastig genug wäre der Wälzer definitiv.

Hören Sie in unseren Literatur-Podcast rein: