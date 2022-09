Luk Percevals "Exil" am Berliner Ensemble

Am Berliner Ensemble treffen sich in Feuchtwangers „Exil“ die Täter und Opfer in einem Wartesaal.

Ein großer Torbogen aus ineinander verkeilten Stühlen steht auf der ziemlich leeren Bühne. Auf den zweiten Blick entdeckt man darüber das Turmhafte wie bei Gustave Eiffel. Die Handlung von Lion Feuchtwangers Roman „Exil“ von 1940 spielt in Paris. Das Bühnenbild von Annette Kurz im Berliner Ensemble, wo am Sonnabend die Premiere der Theaterbearbeitung von Regisseur Luk Perceval und Chefdramaturgin Sibylle Baschung stattfand, ist ebenso stimmungsvoll wie grandios. Denn auf den dritten Blick könnte der Rundbogen auch zu einem großen Bahnhof gehören. Die Handelnden sitzen wie in einem Wartesaal.

Feuchtwangers Geschichte spielt im Paris des Jahres 1935. Es ist eine Stadt, in der tausende Flüchtlinge aus Deutschland ihre erste Zuflucht finden. Es ist noch die Zeit vorm Krieg und vor der Shoa. Der bayerische Komponist und honorige Musikprofessor Sepp Trautwein, inzwischen aber mittellos, muss miterleben, wie der von ihm bewunderte Journalist Friedrich Benjamin, der für die Exilantenzeitschrift Pariser Nachrichten (P.N.) arbeitet, von Nazihandlangern nach Deutschland verschleppt wird. Trautwein braust empört auf und positioniert sich politisch in der Exilantenzeitung.

Das Wunderbare an diesem gut dreistündigen Theaterabend ist die atmosphärische Dichte, die in diesem Wartesaal entsteht. Das große und großartige Schauspielerensemble kann verschiedene Charaktere und skurrile Typen auf die Bühne bringen, denen man aufmerksam folgt. Im Wartesaal wird verhandelt, gelitten, getobt und auch ausgelassen getanzt. Man ist schließlich in Paris. Die ganze Inszenierung hat einen gewissen Witz und viel Retro-Charme der Verklärung.

Fieslinge sind nicht wirklich fies und die Entführung nicht erschreckend

Aber das ist auch die Tücke des Abends. Es gibt viele gekonnte Grautöne in der Darstellung, aber die Fieslinge sind nicht wirklich fies und die Entführung nicht wirklich erschreckend. Die Nazis wirken eher verschlagen, verschroben bis knuddelig. Die Exilanten hingegen sind geldgierig, fühlen sich schlauer oder werden schnell hysterisch. Perceval schrappt mit der manchmal comichaften Inszenierung an der Grenze zu unguten Stereotypen entlang.

Am Deutlichsten wird das in der Szene, wenn der jüdische Zahnarzt Dr. Wohlgemuth den Nazi Walther von Gehrke, genannt „Spitzi“, als Patienten empfängt, aber sehr viel Geld für die Behandlung fordert. Der Nobelzahnarzt wird von Martin Rentzsch in einer tänzelnd selbstgefälligen Leichtigkeit vorgeführt. Peter Moltzen hat als putziger Reichsfreiherr mit „Rattenzähnen“ danach den Running Gag, seine neuen leuchtend weißen Zähne vorzuführen. Allerdings will er irgendwie das Geld zurück. Als Mitarbeiter der Deutschen Botschaft ist Gehrke maßgeblich an der Entführung des Journalisten Benjamin beteiligt.

Oliver Kraushaar verleiht der Hauptfigur des einst erfolgsverwöhnten jüdischen Komponisten Sepp Trautwein bajuwarische Hemdsärmeligkeit. Er ist ein komponierender Egomane, der es gewohnt ist, dass ihm alle zuarbeiten und er immer Recht hat. Als Publizist wird er zum mächtigen Herausforderer im Wartesaal. Im Stück geht es um Existenznöte, um politische Zerrissenheiten und die Ohnmacht gegenüber einem mächtigen Staat, dem man anscheinend nicht entrinnen kann.

Trautweins Gegenspieler Wiesener ist brillant, selbstsüchtig und schäbig

Trautweins Gegenspieler ist der sich den Nazis andienende Journalist Erich Wiesener, der den Nimbus einer Edelfeder vor sich herträgt. Marc Oliver Schulze zeigt ihn in seiner ganzen Brillanz, Selbstsucht und Schäbigkeit. Durch Erpressung des Herausgebers Louis Gingold (Gerrit Jansen) wird die Exilzeitschrift ins Chaos gestürzt. Es ist ein großes Stühlerücken.

Lion Feuchtwanger war bereits 1933 enteignet, ausgebürgert und ins Exil nach Südfrankreich vertrieben worden. In seiner Enttäuschung über die westlichen Demokratien, die sich nicht entschieden genug den Nazis entgegenstellten, wandte sich der eigentlich bürgerliche Intellektuelle der Sowjetunion zu. Am 7. Januar 1937 empfing ihn Stalin wie einen Staatsgast im Kreml. Feuchtwangers politische Zerrissenheit und vor allem sein Verhältnis zur Gewaltausübung gegenüber dem Feind findet in der Theateraufführung nur am Rande statt. Überhaupt wird der jungen Generation im Stück bei ihrer Sinnsuche nur wenig Gehör geschenkt.

Nach der Pause setzt Perceval vor allem auch auf die enttäuschten und benutzten Frauen im Exil. In einem berührenden und wichtigen Monolog verabschiedet sich Pauline Knof, die als Anna Trautwein ihrem Ehemann immer den Rücken frei gehalten und als Zahnarzthelferin bei Dr. Wohlgemuth das Geld zum Überleben verdient hat, aus dem Leben. Constanze Becker überführt Lea de Chassefiere, die Geliebte Wieseners, in eine hysterischen Verzweiflung. Trautwein wendet sich wieder der Musik zu. Die Aufführung seiner „Wartesaal“-Sinfonie findet in London statt. Weil Trautwein keinen Frack anziehen will, hört er am Radio zu. Im BE sitzt er vorn am Bühnenrand. Falls Perceval eine tiefsinnige Botschaft vorschwebte, löste sie sich im Jubel des Publikums für die Darsteller auf.

Berliner Ensemble, Bertolt-Brecht-Platz 1, Mitte. Termine: 8./9., 22./23. Oktober.