Nervenkitzel mit Chefdirigent Andris Nelsons

Gleich zwei Andris Nelsons‘ gibt es an diesem Musikfest-Berlin-Abend: Zum einen den tapsigen großen Jungen, der dem Konzertmeister des Leipziger Gewandhausorchesters gefühlte zwanzig Mal die Hand schüttelt. Und zum anderen ist da der Chefdirigent Nelsons, sobald die Musik beginnt. Der großartige Visionär, der Erzähler mit dem langen Atem.

Bereits in der ersten Konzerthälfte zeigt sich Nelsons von seiner Sahne-Seite – als Meister der Balance und Steigerung in Schostakowitschs Kammersinfonie op. 110a und Gubaidulinas „Der Zorn Gottes“. Bemerkenswert dabei, wie tröstlich Schostakowitschs Kammersinfonie klingt, wie zärtlich und liebevoll. Nach außen hin gedenkt Schostakowitsch hier „an die Opfer des Faschismus‘ und des Krieges“. Doch eigentlich hat Schostakowitsch seine eigene Grabesmusik geschrieben, ein Werk voller Schmerz und Trauer, voller Verzweiflung und Resignation. Immer wieder tauchen die Noten D-Es-C-H auf, Schostakowitschs Initialen.

Die Streichorchester-Fassung wirkt weniger direkt

Und ursprünglich hat Schostakowitsch es 1960 als sein Achtes Streichquartett geschrieben. In der Streichorchester-Fassung nun wirkt diese Komposition weniger direkt und dringlich. Dafür umso sinnlicher und meditativer. Nelsons lässt seine Leipziger mit spätromantischem Bauch spielen. Andächtig und intensiv. Und das nicht nur beim Schostakowitsch, sondern auch in Beethovens deutlich helleren, tänzerischen Siebten Sinfonie, op. 92. Das Problem dabei: Hell und tänzerisch klingt diese Sinfonie unter Nelsons nicht. Eher verwandelt er sie in eine Klangkathedrale.

Es ist ein Beethoven, der in die Breite und Länge geht. Ein Beethoven, der viel Wucht und Schönheit bietet, aber wenig Transparenz und Flexibilität. Und das ist erstaunlich: Bei Beethovens absoluter Sinfonie bleibt Nelsons recht routiniert und berechenbar. An Gubaidulinas bildgewaltigem „Der Zorn Gottes“ zuvor dagegen entzündet sich Nelsons Fantasie sofort. Hier herrschen Nervenkitzel und Gänsehaut.