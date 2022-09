Olga Grjasnowa: Viele klammern sich an die Hoffnung

Im Berliner Ensemble hat Lion Feuchtwangers „Exil“ in einer Bearbeitung von Luk Perceval und Sibylle Baschung am Sonnabend große Premiere. Ein Thementag zu Kunst, Exil und Vertreibung folgt im Neuen Haus am Sonntag zwischen 13.30 und 21 Uhr. Der Eintritt für die Podiumsdiskussionen ist frei. Kuratiert werden die vier Veranstaltungen von der Berliner Schriftstellerin Olga Grjasnowa („Ein Russe ist einer, der Birken liebt“).

Frau Grjasnowa, was ist für Sie eine berührende Exilgeschichte, ob in Literatur, Film oder aus der eigenen Familie?

Olga Grjasnowa: Die berührendsten Geschichten finden sich immer noch in der deutschen Exilliteratur, ich denke an Erich Maria Remarques Roman „Die Nacht von Lissabon“. Ich habe das Buch zum ersten Mal mit 14 Jahren bei meinem Onkel in Moskau in der russischen Übersetzung gelesen. Darüber hinaus ist es eine schwierige Frage, weil es in meiner Familie kein Exil gibt. Es gab früher Pogrome und Vertreibungen. Aber mein Mann ist jetzt der einzige, der sich wirklich im Exil befindet. Und der auch nicht mehr nach Syrien zurückgehen wird.

In Feuchtwangers Roman „Exil“ komponiert der vertriebene Sepp Trautwein die Sinfonie „Der Wartesaal“. Ist der Begriff Wartesaal heute noch zutreffend für das Exil?

Das ist das Schwierige mit dem Exil, weil es einerseits das Ende einer Flucht beschreibt, aber es kein wirklicher Neuanfang ist. Viele klammern sich an die Hoffnung, irgendwann wieder zurückzugehen. Sie befinden sich zwischen zwei völlig verschiedenen Leben. Manche kommen damit besser zurecht. Es ist wohl Glückssache, zu welcher Sorte Mensch man gehört.

Sie haben den Thementag zu Exil kuratiert. Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen?

Wir haben uns auf vier unterschiedliche Felder konzentriert. Zum einen geht es um das Leben im Exil, vor allem darum, welchen Preis man für das Exil bezahlt. Es ist doch nicht so, dass man sich nach einer Flucht sofort ein gutes, schönes Leben aufbauen kann. Ein weiteres Panel befasst sich mit dem Ankommen und dem Zuhause. Darüber hinaus geht es um die politischen Schwierigkeiten, überhaupt in Deutschland anzukommen. Wichtig ist mir ein Panel, in dem es um die Parallelen zwischen der syrischen und der russischen Position geht. Die Beziehungen zwischen Syrien und der früheren UdSSR waren sehr eng. Es gab einen kulturellen Austausch und auch viele gemischte Ehen. Syrische Militärs wurden von den Russen ausgebildet. Als es in Syrien zur Revolution kam, war es in Russland komplett still. Als Russland dann in den Krieg eingestiegen ist, gab es kaum Reaktionen von der russischen Opposition. Was jetzt im Ukraine-Krieg völlig anders ist.

Luk Percevals Inszenierung von Lion Feuchtwangers „Exil“ hat am Sonnabend Premiere im Berliner Ensemble.

Foto: JÖRG BRÜGGEMANN / OSTKREUZ

Warum war das damals so?

Ich weiß es nicht. Darüber müssen wir reden. Ich gehöre zu jenen, die noch ein paar Jahre Sowjetunion mitbekommen haben und mit dem Symbol von Leningrad im Zweiten Weltkrieg, der Blockade und dem Aushungern, aufgewachsen sind. Aber als Russland im Syrienkrieg auf einmal dasselbe gemacht hat, blieben die Menschen still.

Ein Berliner Musikmanager sagte, dass er gegenwärtig Dmitri Schostakowitschs siebte Sinfonie, die so genannte „Leningrader“, nicht aufführen würde, um sie keiner unnötigen Diskussion auszusetzen.

In der Diskussion geht es aus meiner Sicht nicht darum, ob man bestimmte russische Komponisten aufführen oder russische Romane lesen soll. Es geht um mehr, denn es ist nicht so, dass es mit der russischen Kultur und der russische Sprache so harmlos war. Die Kultur wurde vielen Minderheiten und kleinen Staaten oktroyiert. Darüber gab es noch keine ehrliche Diskussion.

Auch nicht in den Familien?

Dass ich russischsprachig aufgewachsen bin, ist eigentlich seltsam. In meiner Geburtsurkunde steht, dass ich die sowjetische Staatsbürgerschaft habe, meine Mutter Jüdin und mein Vater Russe ist. Zugleich bin ich in meiner Familie die sechste Generation, die in Baku geboren wurde. Aber ich spreche kein Aserbaidschanisch. Das spricht für sich. Mit Russisch standen einem die besseren Bildungswege offen. Russisch ist auch eine imperiale Sprache und Kultur, für die sich viele nicht freiwillig entschieden haben.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte 2018 in der Flüchtlingspolitik eine Unterscheidung von Fluchtgründen angemahnt. Er sprach sich dafür aus, zwischen Migration aus wirtschaftlichen Gründen einerseits und Flucht vor Krieg oder Verfolgung andererseits zu unterscheiden. Wie sehen Sie das?

Das ist kein universeller Satz. Steinmeier meint damit alle, die keinen amerikanischen oder deuschen Pass haben. Bushido ist gerade nach Dubai ausgewandert, auch um Steuern zu sparen. Das machen viele Influencer, die vom herrlichen Leben in Dubai berichten, wo man keine Steuern zahlen muss. Das sind also auch Wirtschaftsflüchtlinge. Das ist aber völlig ok? Da wird zweierlei Maß angelegt.

Wann endet ein Exil? Wenn man in seine Heimat zurückgeht oder sich assimiliert?

Darauf kann man keine Antwort geben. Das wird bei uns im Panel über das Zuhause besprochen. Identität ist nicht nur durch Herkunft bestimmt. Es stellen sich Fragen nach der eigenen finanziellen Herkunft und der Ausbildung und ob man bedroht ist oder nicht.

Exilanten öffnen in einer Gesellschaft zugleich die Fenster in andere Kulturen, Sprachen und Religionen, in Diktaturen oder verschiedene Sozialmodelle. Was wird es in der deutschen Gesellschaft verändern?

Es hat sich schon extrem viel verändert, wenn ich in die Generation meiner Kinder schaue. Es ist völlig anders als zu meiner Schulzeit. Als ich in Deutschland eingeschult wurde, waren bilinguale Elternhäuser die Ausnahme. Berlin ist jetzt eine superdiverse Gesellschaft. Viele Kinder sprechen drei oder vier Sprachen. Die Herkünfte sind so gemischt, dass man sie manchmal kaum noch zuordnen kann. Ich halte das für ziemlich befreiend.

Früher verließ jemand sein Dorf und ging in die Fremde. Oder ein Fremder kam ins Dorf. Was ist heute überhaupt noch fremd?

Für mich ist es Marzahn. Den größten Kulturschock hatte ich in Finnland. Im Prinzip gibt es das Fremde nicht mehr, aber manchmal doch. Dann kommt es überraschend. Bei den finnischen Partys gab es keinen wirklichen Smalltalk, dafür viel Alkohol. Und plötzlich haben sich alle ausgezogen und sind nackt in den See gesprungen. Das hatte mich sehr befremdet.

Woran schreiben Sie gerade?

An einem Roman über den Zweiten Weltkrieg und die Shoa auf dem Gebiet der Sowjetunion. Es geht um meine Großmutter, die aus Weißrussland in die Sowjetunion evakuiert wurde.

Dann hat sie Glück gehabt.

Im Prinzip ja. Aber der Rest der Familie ist umgekommen. Ich habe das Gefühl, dass ich die Geschichte jetzt schreiben muss. Aber ich weiß noch nicht, ob es am Ende ein Essay oder ein Roman wird.

Berliner Ensemble, Bertolt-Brecht-Platz 1, Mitte. Thementag am 11. September zwischen 13,30 Uhr und 21 Uhr im Neuen Haus