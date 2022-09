Friedrich Liechtenstein über sein neues Album "Good Gastein"

Friedrich Liechtenstein ist eine der schillerndsten Kunstfiguren unserer Zeit. Ein Flaneur, selbsternannter „Schmuckeremit“ und „Algen-Philosoph“ mit markantem Rauschebart, verspiegelter Pilotenbrille und goldlackierten Fingernägeln. Mit einem Werbespot wurde der Schauspieler, Musiker und Entertainer berühmt. Der Song daraus, „Supergeil“, wurde weltweit über 14 Millionen Mal geklickt. Jetzt hat der 65-Jährige mit „Good Gastein“ ein neues Album veröffentlicht. Ein melancholischer, leicht verrätselter Longplayer mit einem handgemachten, vorzugsweise jazzigen Sound.

Herr Liechtenstein, Sie haben Ihr letztes Album noch „Bad Gastein“ genannt. Ihr neuer Longplayer heißt „Good Gastein“. Was hat sich geändert?

Friedrich Liechtenstein: Ich bin nicht mehr so verliebt in Bad Gastein. Früher war es eine Räuberhöhle. Richtig romantisch. Jetzt wird dort gebaut, was geht. Ich verkläre den Ort als Good. In meinem poetischen Konstrukt bin ich ja jetzt der „Elevator Man“, nicht mehr der Delphinmann. Was sehr fantastisch ist. Ich verlasse Bad Gastein, fahre an die Adria und schaue von weitem zu. Träume mich quasi hinein in mein Wolkenkuckucksheim.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Welchen Bezug haben Sie eigentlich zu Bad Gastein?

Es gibt da eine Menge zu erzählen. Eine Sache wurde noch nicht so oft besprochen. Ich habe dort das Filmfestival „Die Erste Vertikale“ initiiert, das sich für hochformatige Filme eingesetzt hat und das Format etablieren wollte. Es fand einige Male in Bad Gastein statt, das sehr vertikal ist. Nicht nur der berühmte Wasserfall, alles ragt dort unendlich in die Höhe. Es gab daher keinen besseren Ort für dieses Filmfestival mit diesem Alleinstellungsmerkmal. Der meiste Content heutzutage entsteht auf und für das Handy.

Durchgesetzt hat es sich bislang nicht. Vielleicht auch aus praktischen Gründen. Wo könnte man sich die Hochformat-Filme denn überhaupt anschauen?

Als Leinwand dafür würden sich sakrale Bauten oder zwei Kinogebäude übereinander anbieten. Es gibt aber auch Kinos, die ohnehin schon höher sind. Man braucht eine hohe Stirnseite. Das Format 16:9 wäre dafür zu krass. 4:3 würde reichen. Leider gibt es bei vielen Filmemachern einen Unwillen, sich mit dem Format auseinanderzusetzen. Andererseits gibt es schon erste Versuche wie quadratische Filme. Vielleicht kommt das Hochformat ja noch und das Kino wird aufgerichtet. Es würde zumindest neugierig machen und man würde wieder ins Kino zu gehen. Durch die Pandemie sind wir ja alle etwas entwöhnt, was die Kultur betrifft. Man geht viel weniger ins Kino oder auf Konzerte und eher mehr in Restaurants.

Was hat Sie zu dem Mix aus Songs und „Spoken Words“ auf „Good Gastein“ bewogen?

Es ist ein Konzeptalbum, das von Manfred Krugs Album „Jazz-Lyrik-Prosa“ aus dem Jahr 1974 inspiriert ist. Ich habe ihn schon als junger Mann verehrt. Ich war Fan von seiner Musik, seinem Timbre und von seiner lustigen, großkotzigen Art. Deshalb habe ich auch seinen Song „Das war ein Moment“ gecovert. Ich hatte schon länger vor, so ein Album zu machen. Doch die Pandemie hat uns in den Anfängen aufgehalten. Ich bin selbst erkrankt, lag 14 Tage mit Covid-19 auf der Intensivstation und habe Sauerstoff bekommen. Aber ich habe es geschafft und danach wieder am Album gearbeitet. Es vereint erstmals alle Songs, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Auch die Texte, die alle uralt sind, habe ich immer wieder in Shows eingebaut. Für alles gab es einen Grund. Und was das musikalische Genre betrifft, war Jazz für mich schon als Jugendlicher in der DDR nicht ideologisch besetzt, sondern international. Das gefiel mir.

Die musikalische Spannbreite reicht vom James-Bond-Song „We Have All The Time In The World“ bis zum Carpenters-Cover „Close to you“. Warum haben Sie so unterschiedliche Songs ausgewählt?

Ich liebe James-Bond-Filme und diesen Song ganz besonders, weil er so herzzerreißend ist. Er hat sich an mich angeschmiegt und musste mit auf das Album. Und Karen Carpenter, die so traurig zu Tode kam, mit ihrer klaren schönen Stimme, gibt mir immer das Gefühl eines fantastisch schönen Amerikas. Was für ein großartig gebauter, toller Popsong.

Auf dem Album ist auch viel Autobiografisches zu hören. In „Auffliegen“ erklären Sie etwa, dass Friedrich Liechtenstein Ihr zweiter Lebensentwurf ist. Der erste war Hans-Holger Friedrich, wie Sie bürgerlich heißen. Planen Sie Ihre Lebensentwürfe oder fliegen die Ihnen einfach zu?

Es gibt Ereignisse, da merke ich, dass es an der Zeit ist, etwas anderes zu machen. Nach einem solchen habe ich den Delphinmann in Bad Gastein beerdigt. In einem kleinen Fass, das dort den Wasserfall hinuntergestürzt ist. Nun gehe ich mit dem Elevator Man ins Unbeschreibbare. Es ist eine fantastische Geschichte, die mich bei Laune hält. Ich bin melancholisch. Angstfrei melancholisch, um genau zu sein. Aber auch durchaus fähig, heiter zu sen. Ohne meine Konstrukte wäre ich traurig. In meinem Wolkenkuckucksheim sehe ich aber alles durch die rosarote Brille. Das machen viele Künstler. Für mich ist es systemrelevant, dass es diese Menschen gibt.

Der Song „Supergeil“ und die zugehörigen Werbespots von Edeka machten Liechtenstein 2014 berühmt.

Foto: Edeka

Wenn Sie die Geschichten lesen, hört man deutlich, wie die Seiten rascheln, wenn Sie umblättern, und auch, wie Sie zwischendurch etwas trinken. Das hätte man rausschneiden können. Warum haben Sie sich dagegen entschieden?

Zu der Zeit, als wir die Texte aufgenommen haben, war ich leicht erschöpft und voller Traurigkeit. Ich dachte mir, man kann diese gewisse Fahrlässigkeit ruhig hören. Es ist wie ein Live-Kontext. Nichts ist in Stein gemeißelt.

Lesen Sie auch: Luxus lernen von Friedrich Liechtenstein

Auch Berlin nimmt einen recht großen Raum ein. Ihr Song „Ach Berlin“ ist wahrlich keine Liebeserklärung an die Stadt. Was stört Sie in Berlin besonders?

Es ist meine Heimat und deshalb darf ich darüber schimpfen. Wie bei Menschen, die man liebt. Hier geht alles nach hinten los. Wie beim Potsdamer Platz oder dem Hauptbahnhof. Alles, was neu gebaut wird, ist hässlich und langweilig. Überall stehen jahrelang schlampig aufgestellte Bauzäune, und dahinter passiert nichts. Und das bei einer Stadt, auf die die Welt schaut. Das ist so traurig. Auch vieles andere glückt hier nicht. Wenn man etwa auf die Schulen in Berlin blickt, es ein Trauerspiel und eine Frechheit zugleich. Man kann aus kleinen Kindern leistungsfähige Menschen machen, wenn die Schulen gut sind. Aber wenn es immer nur Stress gibt, weil etwa die Schulwege extrem weit sind, hat die Stadt unser höchstes Kapital nicht erkannt. Es muss sich doch rumgesprochen haben, dass es sich lohnt, in die Kinder und damit auch in gute Schulen zu investieren. Stattdessen gibt es kaputte Toiletten und ausgefallene Stunden.

In Ihrem Song „Westberlin“ singen Sie über eine Zeit, die Sie nur vom Hörensagen kennen. Warum dieser Abgesang?

Ich habe den Song als Readymade genommen und aufpoliert. Der Text stammt von einem West-Berliner der mich an das TV-Magazin „Ars Vivendi“ erinnert hat. Über seinen betulichen Tonfall habe ich mich mit meinen Kindern immer totgelacht. Es geht dabei um West-Berlin als Sehnsuchtsort der DDR. Es ist auch ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Nach der Wende wurden die Menschen aus der DDR ständig bemitleidet. Es hieß, ihr Armen, euch haben sie ja den ganzen Osten weggenommen. Das war eine subtile Kränkung für die Ossis. Das habe ich nun umgekehrt. Auf einer Busfahrt in Tegel habe ich nämlich erlebt, wie bei vielen West-Berlinern die Tränen kullerten, weil der Flughafen geschlossen wurde. Die haben sich beschwert, was ihnen alles genommen wurde.

Gibt es eigentlich auch etwas, dass Sie an Berlin mögen?

Ich liebe Berlin mit Haut und Haar. Ich flaniere manchmal durch Mitte. Gern wie ein Tourist. Das finde ich zum Beispiel schön. Ich mag auch die Hipster, die sich ausgefallen anziehen.

Sie fragen sich auf dem Album, warum Sie immer noch in Berlin sind. Könnten Sie sich denn vorstellen, der Stadt den Rücken zu kehren?

Ja, natürlich. Aber was soll ich machen. Es ist wie mit der Familie. Auch, wenn es mir oft auf den Zeiger geht, wüsste ich keine andere Stadt in Deutschland, in der ich leben wollte. Und um ins Ausland zu gehen, bin ich zu feige. Ich glaube, ich werde Berlin nicht verlassen.