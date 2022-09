Da geht die Luzi ab: „Die Bettwurst - Das Musical!“

Ein grandioser Spaß in der Bar jeder Vernunft: Rosa von Praunheim hat seinen allerersten Film Die Bettwurst“ als Musical inszeniert.

Es ist nicht üblich, dass der Regisseur schon vor der Premiere auf die Bühne kommt. Aber bei Rosa von Praunheim ist halt alles etwas anders. Und es gibt ja gleich zwei Debüts in der Bar jeder Vernunft zu feiern. Nicht nur die Welturaufführung des Musicals „Die Bettwurst“ anlässlich des 30-Jährigen der Bar. Erstmals hat der Filmregisseur auch selbst bei einem Musical Regie geführt. Und wird am Donnerstagabend schon vorab mit seinem durchsichtigem Zauberhut und Zaubermantel frenetisch gefeiert. „Klatscht nicht zu früh“, warnt er noch, „Ihr wisst ja nicht, was Euch erwartet.“

„Die Bettwurst“ – schön schrill, pathetisch und zotig

Weiß man ja eigentlich doch. Denn als Vorlage diente Praunheims allererster Film gleichen Namens vor, jawohl, 52 Jahren. Noch vor seinem Skandalfilm „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“, mit der er 1970 die Schwulenbewegung in Deutschland auslöste, hat er damals TV-Geschichte geschrieben.

Mit einer exzentrischen Komödie, in der eine ältere Dame und ein junger Homosexueller sich vereinen und das bürgerlich-heteronormative Liebesglück mit allen Klischees auf Teufel komm raus leben wollen. Und damit parodieren. Mit einer Nackenrolle, vulgo Bettwurst, als Inbegriff des Bürgerglücks. Das war, damals ganz neu in Deutschland, camp inszeniert, mit Laiendarstellern bewusst gespreizt und übertrieben pathetisch gespielt. Und immer auf dem schmalen Grat zwischen schrill und peinlich.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema: Rosa von Praunheim - Ein Mann und seine Bettwurst

Das Original: Der Film „Die Bettwurst“ aus dem Jahr 1970 mit Luzi Kryn als Luzi und Dietmar Kracht als Luzi.

Foto: Rosa von Praunheim

Auch das war damals schon ein Skandal. Weil es wirklich eine Debatte gab, ob man Außenseiter der Gesellschaft derart der Lächerlichkeit preisgeben dürfe. Dabei war es ja das große Verdienst des Films, dass hier erstmals Außenseiter zu Hauptfiguren waren, die sonst gar nicht vorkamen in der deutschen Filmproduktion.

Der Trash war schnell Kult. Hat aber doch Patina angesetzt. Als Rosa von Praunheim die Vollblutchanteuse Anna Mateur fragte, ob sie fürs Musical die weibliche Hauptrolle spielen wolle, hat sie erst mal abgewiegelt. Weil ihr der Film „zu speziell“ sei. Das kann man jederzeit nachprüfen: „Die Bettwurst“ ist auf Youtube abrufbar. Als Kostprobe gibt es auch „Die Bettwurst in 15 Minuten“. Nicht wenigen dürfte das als Eindruck reichen.

20 Songs machen den alten Film zu etwas ganz Neuem

Also weiß man nur zu gut, was einen hier erwartet. Das darf einen aber keinesfalls davon abhalten, „Die Bettwurst – Das Musical!“ zu besuchen. Denn der Abend ist Spaß pur. Schrill, überdreht, frech und zotig. Der Film wird fast eins zu eins nachgestellt. Dazu kommt aber eine süßlich-ironische Musik mit 20 Songs, die den Stoff zu etwas ganz Neuem machen.

Heiner Bomhard, der schon in Praunheims Theaterinszenierungen am Deutschen Theater, „Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht“ (2018) und „Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs“ (2020) mitgespielt hat und dazwischen in seinem Film „Darkroom: Tödliche Tropfen“ (2019), spielt hier die Rolle des schwulen Dietmar, der hessisch babbelnd in Kiel strandet. Und imitiert die Darstellung des Filmschauspielers Dietmar Kracht bis aufs Kleinste.

Mehr zum Thema:Tempel für die Kleinkunst - 30 Jahr Bar jeder Vernunft, 20 Jahre Tipi

Zu dem spielwütigen Ensemble gehört auch ein junger Rosa von Praunheim (Mitte) mit Fake-Kamera.

Foto: Barbara Braun/ MuTphoto

Dennoch drückt Bomhard dem seinen eigenen Stempel auf. Denn Schauspieler ist er nur nebenberuflich, eigentlich ist er Komponist, hat auch für Praunheims Bühnenstücke schon die Musik geschrieben – und hat nun für das Musical 20 humorige Songs geschrieben, die das Bühnengeschehen noch einmal auf die Spitze treiben. Wozu Meister Praunheim schön anzügliche Texte schrieb.

Der Abend beginnt im siebten Himmel - und fällt aus allen Wolken

Anna Mateur dagegen ist das ganze Gegenteil von Luzi Kryn, der Großtante von Praunheim, die damals die ältere Dame Luzi spielte. Usurpiert die Rolle aber mit ihrer Urkraft, mit ihrer tiefen, starken Stimme und ihrer ganzen üppigen Figur. Mit großem Selbstbewusstsein verkörpert sie einen Typ jenseits des modischen Zeitgeschmacks, womit sie vielen anderen Frauen Mut, zu sich selbst zu stehen. Und auch als Luzi spielt sie damit, wenn sie den schmalen Dietmar mit ihren Brüsten schier erdrückt.

Neben dem Paar gibt es noch drei Musicaldarsteller, Nell Pietrzyk, Tobias Stemmer und Thaddaeus Maria Jungmann, die in alle möglichen anderen Rollen schlüpfen, die Nachbarin oder die bösen Herren aus Dietmars dunkler Vergangenheit, die aber auch einfach mal den Weihnachtsbaum spielen, brummende Bienen im Garten oder kreischende Möwen am Kai. Das allein ist herrlich komisch.

Lesen Sie auch: „Cabaret“ im Tipi - Der Dauerbrenner mit neuem Fräulein Schneider

Immer schön selbstironisch: Autor und Regisseur Rosa von Praunheim mit einer selbst gemalten Nackenrolle, vulgo Bettwurst.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Gegenüber dem Filmoriginal gibt es nur zwei, allerdings frappante Änderungen. Nach der echten Rosa kommt anfangs ein junger Rosa (Lukas Baeskow) auf die Bühne, der mit einer Kameraattrappe seinen ersten Film dreht. Und dann wird man erstmal in den Himmel katapultiert. Nicht in den Liebeshimmel. Das Paar hat schon das Zeitliche gesegnet. Schwebt jetzt auf rosa Wolken. Und erzählt von da seine Geschichte, bei der der Zuschauer aus allen Wolken fällt.

Als es da nach vielem schüchternen Herumlavieren endlich zum ersten Beischlaf kommt, springt wieder der junge Rosa mit der Kamera in die Szenerie, ruft beglückt „Cut“ und singt: „Der schönste Tag im Leben / Den habt ihr mir gegeben.“ So viel Selbstironie muss schon sein.

Herrliche Unterhaltung - aber auch ein Plädoyer fürs Anderssein

Ein herrlich trashiger Spaß! Sonst muss man ja immer lang und breit erklären, was Camp ist. Jetzt kann man einfach sagen: Guckt das „Bettwurst“-Musical! Überdreht, knallbunt, mit viel Mut zum Kitsch, tausend kleinen Einfällen und einem Finale mit Seifenblasen. Da geht buchstäblich die Luzi ab. Und doch ist das Ganze auch ein mutiges Plädoyer für Selbstbestimmung und Anderssein.

Am Ende Standing Ovations. Für die Darsteller. Für die Musiker. Und dann auch für den Autor und Regisseur. Als der auf die Bühne kommt, dreht das Ensemble den Spieß um und singt: „Der schönste Tag im Leben / Den hast du uns gegeben.“

Bar jeder Vernunft, Schaperstr. 24, Wilmersdorf. Kartentel.: 883 15 82. Di-Sa, 20 Uhr, So. 19 Uhr. Bis 2. Oktober.