Wenn Mary Roos auf Schlager-Hasser Wolfgang Trepper trifft

Schlager treiben Wolfgang Trepper auf die Palme. Es gibt nichts, was er mehr hasst. Gleichwohl kennt er sich erstaunlich detailgenau aus, wenn es um das Genre geht. Er ist sogar selten um Jahreszahlen verlegen. Trotzdem sieht er bei Florian Silbereisen rot. Egal, wie dessen TV-Shows heißen, es träten doch immer nur die gleichen Stars auf. Fürchterlich, findet der Kabarettist. Am Ende müsse Roland Kaiser dann wieder alles rausreißen. Noch schrecklicher seien nur die Sendungen mit Giovanni Zarrella. Einzig Andy Borg lässt Trepper gelten. Und natürlich seine Bühnenpartnerin, die fabelhafte Mary Roos.

Nach dem Erfolg des Programms „Nutten, Koks und Erdbeeren“ gibt das ungleiche Duo jetzt eine Zugabe. Der zweite Streich „Mehr Nutten, mehr Koks – scheiß auf die Erdbeeren“ bleibt dabei dem Erfolgsrezept treu. Sprich: Trepper räsoniert als Schlagerhasser. Und die charmante Mary Roos gibt ihm nicht nur ordentlich Kontra, sie singt obendrein Schlager. Wobei der Kabarettist nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Doch die Zuschauer im Admiralspalast sind regelrecht elektrisiert, wenn Mary Roos „Hello Again“ von Howard Carpendale anstimmt. Gefolgt von Matthias Reims „Verdammt, ich lieb‘ Dich“ und Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne“.

„Der Kardiologe gibt ihr noch Tai Ginseng“

Zwei ausverkaufte Abende in Berlin sind beredter Beweis, dass die Show im Spannungsfeld zwischen Schlagerhass und -liebe bestens ankommt. Der grantelnde Wolfgang Trepper ist sich durchaus bewusst, dass die Zuschauer vor allem auf Mary Roos warten. Deshalb beruhigt er alle schon mal mit den Worten: „Die Alte ist da. Der Kardiologe gibt ihr noch Tai Ginseng, damit sie genug Standgas für das erste Lied hat.“ Und weil niemand wisse, ob Mary Roos in ihrem Alter die Lieder noch zu Ende bringt, habe man die vierköpfige Band um die Backgroundsängerin Katja Friedenberg ergänzt. Nur zur Sicherheit.

Zu Treppers Bühnen-Alter-Ego gehört es auch, Mary Roos auf immer neue Weise zu beleidigen. Was ihr Make-up gefährdet, weil bei ihr die Lachtränen fließen. Etwa, wenn er erzählt, die 73-Jährige hätte es nicht leicht gehabt in ihrer Kindheit. Damals, als der Asteroid auf die Erde knallte und all ihre Dinosaurier-Spielkameraden zermalmte. An anderer Stelle behauptet Trepper (61), sie habe jetzt die dritte Pandemie überstanden. Nach der Pest und der Spanischen Grippe. Doch egal, wie heftig Trepper auch poltert, an Mary Roos perlt alles ab. Sie dankt ihm für die „warmherzige Ansage“ und fügt hinzu: „Ich finde, alt ist man erst, wenn einem der Bürgermeister zum Geburtstag gratuliert.“

Der Höhepunkt kommt zum Schluss: „Aufrecht geh’n“

Da die Schlagerikone 2019 anlässlich ihres 70. Geburtstag ihre Gesangskarriere nach sechs Dekaden beendet hat, will die Sängerin aus dem launigen, musikalisch-satirischen Abend kein Mary-Roos-Konzert machen. Deshalb performt sie nun nicht nur eigene Lieder, sondern auch Hits von Kollegen. Es gibt Frauenpower mit Gittes „So schön kann doch kein Mann sein“. Aber selbstredend auch letztmalig die Songs, auf die alle gewartet haben. Also „Rücksicht“ und „Aufrecht geh’n“. Danach will der Jubel der Zuschauer schier nicht mehr enden.