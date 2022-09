Internationales Literaturfestival Berlin startet - das sind die Highlights

Das Internationale Literaturfestival Berlin startet am 7. September mit einem Programm, das die aktuellen politischen Themen aufgreift. Gründer und Festivaldirektor Ulrich Schreiber über das Programm und seine persönlichen Höhepunkte.

Es heißt, das Festival ist ein Spiegel unserer Zeit. Was sind das für Zeiten für die Literatur?

Ulrich Schreiber: Seit 24. Februar erleben wir den Vernichtungskrieg Russlands in der Ukraine. Das findet sich im Programm selbstverständlich wieder. Schon am 6. März haben wir am Bebelplatz eine der ersten großen Kundgebungen organisiert. Für den 7. September rufen wir zu einer weltweiten Lesung ukrainischer Literatur auf. Die Autorinnen und Autoren aus der Ukraine werden ja kaum ins Spanische, Portugiesische oder auch Französische übersetzt. Deshalb setzen wir diesen Akzent. Wir publizierten auf unserer Website Auszüge aus Kriegstagebüchern, Lyrik und Prosa, die wir ins Englische und Deutsche übersetzen ließen. Es werden einige Ukrainer:innen auftreten: Yevgenia Belorusets und Andrej Kurkow, der PEN Präsident der Ukraine, Ilya Kaminsky, der große Poet aus Odessa, der inzwischen an der Westküste der USA lebt, Musikerinnen Hanna Rabenko und Maryana Golovko am Anfang bzw. Ende des Festivals. Zudem zeigen wir eine Filmreihe des ukrainischen Regisseurs Sergei Loznitsa.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sie rufen nach dem Anschlag auf Salman Rushdie auch für den iranischen Schriftsteller zu einer weltweiten Lesung am 29. September auf. Wie kann man sich so eine Lesung vorstellen?

Die erste weltweite Lesung haben wir 2006 zum Jahrestag des Kriegsbeginns im Irak am 20. März initiiert. Wir nannten ihn „Jahrestag der politischen Lüge“. Seitdem gibt es jedes Jahr weltweite Lesungen. Das geht so: Wir schreiben einen Aufruf, den viele Schriftsteller unterzeichnen, dann publizieren wir ihn, es melden sich Interessenten, die dann an unterschiedlichen Orten in verschiedenen Sprachen ausgewählte Texte aus diesem Anlass lesen bzw. lesen lassen.

Welche Themen spielen in diesem Jahr noch eine Rolle?

Das Festival ist das politischste der renommierten Literaturfestivals weltweit. Wir beschäftigen uns anlässlich des Dokumenta-Desasters mit der Frage „Was ist Antisemitismus?“ in einem Panel mit Eva Menasse, Daniel Cohn-Bendit und dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein. Aber auch mit Misogynie, postsowjetischer Literatur und der Literatur im arabischen Raum 11 Jahre nach dem Arabischen Frühling. Wir fragen zudem: wie stark ist das Bündnis zwischen China und Russland? Und wie man an wichtige Informationen aus dem Dickicht der Lügen und Fake News bekommt. Der Autor David Van Reybrouck hält am 7. September die Eröffnungsrede mit dem Titel „Die Kolonisierung der Zukunft“. Darin wird es um die Frage gehen, was wir mit unserem Planeten machen in Relation dazu, wie früher die großen Imperien in Afrika, Asien und Lateinamerika gemacht haben. In einer Kooperation mit der Freien Universität beschäftigen wir uns außerdem mit postsowjetischer Literatur.

Auf welche Gäste freuen Sie sich in diesem Jahr besonders? Gibt es einen Underdog?

Die Reihe würde den Rahmen des Interviews sprengen. Zu ihnen gehören natürlich Bernadine Everisto, Zadie Smith, Margaret Atwood, Claudia Rankin und Daniel Kehlmann. Liao Yiwu wird am 29. September mit Herta Müller im Nachprogramm auftreten. In seinem Buch geht es um Wuhan, um das Coronavirus.

Sie haben das Festival 2001 gegründet. Was hat sich im Lauf der Zeit inhaltlich verändert?

Was von Anfang an da war, ist diese Spannung zwischen sehr großen Namen und unbekannten Autorinnen und Autoren aus anderen Regionen, zum Beispiel aus Indien, Lateinamerika oder Japan. Und die hat sich gehalten. Beim ersten Festival war etwa der spätere Nobelpreisträger Ohan Pamuk zu Gast. Was die Specials angeht, haben wir uns immer weiterentwickelt. Seit 2005 beschäftigen wir uns mit der Klimakrise, seit 2011 haben wir den Graphic Novel Day im Programm, der diesmal am 11. und 12. September im Silent Green im Wedding stattfindet, seit 2016 die Sparte Science and the Humanities. Wir haben, auch wenn das Festival wie gesagt sehr politisch ist, natürlich zu 70 Prozent – angefangen mit der Kinder- und Jugendliteratur - Literatur im Programm.

Im Zuge des Kriegs gegen die Ukraine kam die Diskussion um einen Boykott russischer Kulturschaffender auf. Was halten Sie davon?

Wir boykottieren grundsätzlich aus keinem Land Künstler. Wir laden aber naturgemäß keine deutschen Faschisten und keine Putin-Befürworter ein. Das ist völlig undenkbar. Aber wir laden natürlich russische Autoren ein, zum Beispiel Sergej Lebedew. Er ist ausgewandert, als er im Jahr 2000 erfuhr, dass Putin an die Macht kommen würde. Aber es gibt Reaktionen ukrainischer Künstler und Künstlerinnen, die sagen, dass es schwer für sie sei, gemeinsam mit russischen Autoren aufzutreten. Da versuchen wir dann eine Lösung zu finden, die für alle in Ordnung ist.