„Glass Animals“: Hypnotische Show in der Columbiahalle

Berlin. Rhythmischer Downbeat, wabernde Sythesiyer, entspannter Hip-Hop Grooves- das perfekte Zusammenspiel der Indie-Rock Band „Glass Animals“ machte am Montagabend in der Columbiahalle jegliches Entertainment zwischen den Liefern überflüssig.

Von der ersten Sekunde an, in der Frontsänger David Bayley „Come back down to my knees“ aus dem Song „Life itself “ mit dumpfer Stimme sang und Neonröhren- und Schriftzüge im Hintergrund flackerten, riss die Indie-Band aus Oxford ihre drei ein halb Tausend Fans mit sich.

Dass Bayley laut fragte „Berlin do you have good fun?“, war angesichts des darauffolgenden ohrenbetäubenden Gejubels natürlich überflüssig, sorgte aber während des nächsten Liedes „Hot Sugar“ aus dem neuesten Album „Dreamland“ aber für den letzten Kick, der vielleicht noch gefehlt hatte.

Der Wechsel von verhuschten lyrics und wummerndem Bass, lies die Fans jubeln und der Applaus nach Liedern wie „Grooey“ schien nicht enden zu wollen. Jede Bewegung und jeder Ton der vier-Köpfigen Band war perfekt aufeinander abgestimmt. In den Top-Hits wie „ Space Ghost Coast To Coast“ verstummte direkt vor den Höhepunkten plötzlich die Musik, was die Spannung in die Höhe trieb und die Fans ausrasten lies, als es weiterging. Bei ruhigeren, melancholischeren Liedern schlossen die Fans hingegen ihre Augen und bewegten sich zu den rhythmischen Klängen.

Aus den einzelnen Liedern machten die „Glass Animals“ eine einzige grandiose Performance: Statt zwischen den Liedern zu entertainern, performte die Band ein Lied nach dem anderen und zog ihre Fans immer mehr in ihren Bann. Ihre Musik sprach ganz offensichtlich für sich. „Was eine mega Show“ meinte der Fan Julian begeistert.