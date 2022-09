Clevelands Orchesterklang ist kultiviert und gepflegt

Das Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst in der Philharmonie.

„Warum sind Sie eigentlich so langweilig, Herr Welser-Möst?“ hat mal ein Journalist den Chefdirigenten des Cleveland Orchestra gefragt. Franz Welser-Möst musste damals schmunzeln, wie in seiner Autobiografie von 2020 zu lesen ist. Und empfand es dann eindeutig als Lob.

Beim Musikfest Berlin tritt er jetzt in der Philharmonie auf, der langweilige Welser-Möst mit dem Cleveland Orchestra. Langweilig im Sinne von: Verzicht auf alles, was von der Musik ablenkt. Weder hüpfen noch tanzen sieht man den 62-jährigen Welser-Möst vorm Orchester. Auch nicht die Faust ballen oder mit den Armen fuchteln. Schon Welser-Mösts Gang zum Dirigierpult ist freundlich-unauffällig. Unspektakulär und selbstlos, wie er dann Schuberts „Große“ C-Dur-Sinfonie, D 944 leitet.

Die Tempi wirken fließend und stabil, der Klang kultiviert und gepflegt. Dichte, dunkle Streicher, eng anliegende Holzbläser, weiche Blechbläser, die sich organisch einfügen. Passend zu dieser eher altmodischen Klangästhetik meidet Welser-Möst extreme Kontraste in der Dynamik. Im Kopfsatz herrschen Mezzopiano und Piano vor, gedämpft wirkt der Beginn der Exposition.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Schubert-Interpretation, die auf filigrane Unterschiede setzt

Es ist ein Schubert zum Ohrenspitzen, ein Schubert der filigranen Unterschiede. Und Welser-Möst weiß, wie man das Publikum zum feinen Zuhören animiert. Indem er nämlich die Orchestermusiker selbst sehr umsichtig und fein aufeinander hören lässt. Große dynamische Steigerungen wie in der Coda des ersten Satzes wirken dadurch umso intensiver.

Das Cleveland Orchestra unter Leitung seines Musikdirektors Franz Welser-Möst in der Berliner Philharmonie.

Foto: Roger Mastroianni

Ein weiterer Vorteil dieser einladenden, unaufdringlichen Interpretation: Man kann als Hörer währenddessen seine Gedanken schweifen lassen, Bezüge zwischen den Sätzen herstellen – und nach Verweisen auf Mozart, Haydn und Beethoven suchen. Oder man kann sich ganz einfach am schönen Schubert-Klang erfreuen. An den gedeckten Orchesterfarben und an der geschmackvollen musikalischen Architektur.

Im März 2020 hatte das Cleveland Orchestra diese Schubert-Sinfonie kurz vor dem Corona-Lockdown gespielt. Vor nur zwanzig Zuhörern. Zweieinhalb Jahre später sind sie damit endlich auf Europa-Tournee. Ebenfalls im Gepäck: Wolfgang Rihms „Verwandlung 3“ und „Verwandlung 2“, zwei zeitgenössische Musiken, die vor der Pause erklingen.

Wolfgang Rihm hat sich von Gustav Mahler inspirieren lassen

Doch welche Verbindung gibt es hier zu Schuberts „Großer“ C-Dur-Sinfonie? Wahrscheinlich jenes Traditionsbewusstsein, das bei beiden Komponisten zu spüren ist. Während Schubert an die Wiener Klassik anknüpft, scheint sich Rihm vor allem von Gustav Mahler inspirieren zu lassen – der wiederum ohne Schubert kaum denkbar gewesen wäre.

Doch der Komponist Wolfgang Rihm zitiert seinen Kollegen Mahler nicht direkt. Er lässt ihn hintergründig mitschwingen. In Gesten und Klängen, Zuspitzungen und motivischen Entwicklungen. Das Collagenhafte und Brüchige allerdings, das Zusammenprallen von Kunstvollem und Trivalem fehlt bei Rihm. Wie ein großer Organismus muten die „Verwandlung“-Musiken an. Mit Auf- und Abschwüngen, die einer inneren Logik und Notwendigkeit folgen.