„Sein Sohn“ von Charles Lewinsky: Ein Tor, der durch die Welt stolpert

Die Welt hat wahrlich nicht gewartet auf dieses Geschöpf. Und hat dafür auch keinen Platz. Sie zeigt sich ihm kalt, abwehrend und voller Pein. Das zeigt sich schon bei der Geburt dieses Louis Chabon anno 1794, im letzten Jahr der Schreckensherrschaft im fernen revolutionären Frankreich, die in Mailand von einem Arzt öffentlich, vor seinen Assistenten, durchgeführt wird. Und bei der die Hebamme bei jedem Schrei der Frau auf dem Gebärstuhl zusammenzuckt. Aber einem Professor der Medizin widerspricht man nicht. Schon gar nicht als Frau.

Ein Franzosenbalg. Schon vor der Geburt von der Mutter, einer einfachen Köchin aus Graubünden, fürs Waisenhaus bestimmt. Der Vater unbekannt. Auch die Mutter Oberin will sich eigentlich nicht noch um ein weiteres Kind kümmern. Sie muss schon 50 Mäuler stopfen. Aber immerhin, das Kostgeld ist auf 18 Jahre im Voraus bezahlt. Da muss man halt die Rationen schmälern. Selbst die Hebamme, die das Baby stillen soll, läuft bald davon. Und als der Junge heranwächst, wird er als „Giuseppini“, wie die Kleinsten der Kleinen im Heim genannt werden, von den älteren Buben gehänselt, gepiesackt und verprügelt.

Lewinskys „Der Sohn“: Nichts ist groß in Napoleons Grande Armee

Es ist eine harsche Jugend, die Charles Lewinsky in seinem neuen Roman „Sein Sohn“ in wenigen Kapitel aufblättert, eine Kindheit ohne Kindheit. Einen kleinen Lichtschimmer in dieser dunklen Welt sieht Louis, als ein verarmter Adliger, der alles verkaufen musste und nur noch in leeren Sälen wohnt, ihn aufnimmt. Weil er sich keine Diener mehr leisten kann. Der bringt ihm Stolz bei und wie man sich wehren muss. Aber er stirbt viel zu früh. Und die Älteren lauern schon, als Chabon ins Heim zurückkehrt. Also gibt es nur eins. Davonlaufen.

Die Truemmer der grossen Armee auf dem Rueckzuge aus Russland 1812“, festgehalten in einer Gouache von Carl Roechling (1855-1920).

Foto: akg-images / picture-alliance / akg-images

„Sein Sohn“ ist ein klassischer Entwicklungsroman. Aus einer Zeit allerdings, in der keine Entwicklung möglich scheint. Wie ein tumber Tor, ein Seelenverwandter des Simplicissismus, stolpert dieser Chabon durch die Weltgeschichte, reißt aus, gerät an viele Außenseiter und Ausgestoßene, an Versehrte und Vagabunden, an Hungernde und Hochstapler, bis er schließlich in den Krieg zieht. Auch das wie Simplicissimus im Dreißigjährigen Krieg, nur hier eben in den Napoleonischen Kriegen. Obwohl er erst 16 ist und viel zu klein, um als Soldat zu taugen, wird er in Napoleons Grande Armee aufgenommen.

Historische Figur mit nur wenig Fakten - das lässt viel Spielfrauml für die Fantasie

Aber „Grande“ ist hier gar nichts. Bei seiner ersten Schlacht kommt er nie an. „Es gab zu viele davon. Vielleicht“, vermutet der auktoriale Erzähler ironisch, „hatte der Kaiser den Überblick verloren.“ Auch beim Russlandfeldzug wird Moskau nicht eingenommen, sondern nur eine brennende Stadt vorgefunden. Und dann kommt der Winter und der lange, endlose Weg zurück. Bei dem ganze Heerscharen auf der Strecke bleiben. Oder einen Schaden fürs Leben davontragen. Wie Louis Chabon.

Wer sich überraschen lassen will von einem neuen Lewinsky, dem Meister des Fabulierens, der mit wenigen Pinselstrichen eine ganze Welt und auch ferne Zeiten hinzutupfen und auszumalen weiß, wer es liebt, sich bei der Lektüre auf eine Reise ins Unbekannte zu machen, der möge an dieser Stelle einhalten und nicht weiterlesen. Der Schriftsteller gibt aber selbst früh erste Hinweise, worauf sein Roman, wenn auch spät, hinausläuft. Gleich anfangs mit dem Buchtitel „Sein Sohn“ und dem Possessivpronomen, das ja sogleich eine grundlegende Frage evoziert: um wessen Kind es sich hier handeln soll.

Eine zeitgenössische Karikatur von Napoleon III. aus dem Jahr 1871t

Foto: Bildagentur-online/Celeste / picture alliance

Und schon im Heim wird den Waisenknaben von einem der gestrengen Lehrer das Märchen erzählt von einem Bub, dem es noch schlechter ergeht, weil er in keinem Heim unterkommt. Bis eines Tages ein Herold im Auftrag des Königs herbeireitet, auf der Suche nach einem Kind mit Muttermal, auf der Suche nach dem Sohn des Königs. Auch die Niedrigsten können erhört werden, so die Botschaft, die Trost spenden soll. Aber das Leben ist halt kein Märchen. Schon gar nicht in jenen finsteren Zeiten. Und Trost, das wird einem hier schnell klar, wird sich nicht finden.

Es gab ihn wirklich, diesen Louis Chabon. Aber es ist nicht viel über ihn bekannt. Außer seine Abstammung. Das lässt Spielraum für Vermutungen und erzählerische Fantasie. Erst vor zwei Jahren erschien von Lewinsky „Der Halbbart“, ein dickleibiger Schmöker, in dem der Schweizer Autor den Gründungsmythos der Schweiz gehörig und mit saftiger Ironie umschrieb. Und sich einmal mehr als Chronist seines Landes wie auch des dortigen Judentums erwies.

Charles Lewinsky: Sein Sohn. Diogenes, 368 Seiten, 25 Euro.

Foto: Diogenes

Sein berühmtester Roman ist nach wie vor „Melnitz“, seine Chronik einer jüdischen Kaufmannsfamilie, die auch in der Schweiz unter dem Antisemitismus und dem Holocaust im Nachbarland leidet. Gefolgt von „Gerron“, der das Unfassbare fassbar machte: die Grauen des Konzentrationslagers, erzählt von einem ihrer Opfer, dem Schauspieler Kurt Gerron, mit der einzigen Waffe, die dem Komiker im Angesicht des Grauens bleibt: dem Galgenhumor.

Eine Parabel der Sinnlosigkeit und Desillusionierung

Auch mit 76 Jahren schreibt Lewinsky noch immer mit großer Schaffensfreude und nie nachlassender Erzähllust. Anfangs nimmt der Autor, wie beim „Halbbart“, die Perspektive eines unschuldigen Jungen ein, der eine schuldige, grausame Welt erleben und begreifen muss. Und wie in allen seinen Werken geht es wieder um die Frage nach Identität, Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit, nach Integration und Ausgrenzung. Eigentlich sind alle Romanfiguren Lewinskys Verwaiste, Entwurzelte. Zumindest im übertragenen Sinn. Hier aber ist es das einmal ganz wörtlich.

Und so wird dieser „Sohn“ zu einer tragischen Figur – und die Flucht aus der Verwaist- und Verlorenheit zu einer Odyssee, die exemplarisch diese verheerende Epoche reflektiert. Und der dann in der kleinen Schweiz ein überraschendes Glück beschieden ist. Bis sich Louis Chabon doch noch auf die Suche nach seinem Vater macht. Und alles verspielt, was er erreicht hat. Ein Anti-Märchen also, das, wie so viele Märchen, finster beginnt, dann ein märchenhaftes Ende findet – aber noch lange nicht zu Ende ist. Sondern zu einer Parabel der Sinnlosigkeit und Desillusionierung wird.

Wieder mal ein echter, praller, packender Lewinsky, den man nicht aus der Hand legen möchte.