Sunrise Avenue in Berlin: Zum Abschied eine emotionale Achterbahnfahrt

Die Finnen um Samu Haber machen auf ihrer Abschiedstour Station in der Mercedes-Benz Arena. Ein so emotionales wie ausgelassenes Adieu.

Berlin. Die charismatischen Keyboardklänge weichen einem markanten Gitarren-Picking, während das Schlagzeug alle mit einem satten Beat vor sich hertreibt. Und die Mercedes-Benz Arena rastet total aus. Denn jeder weiß, dass jetzt einer der größten Hits von Sunrise Avenue folgt: "Livesaver". Der Jubel in der ausverkauften Halle könnte kaum größer sein. Überwältigender ist nur noch das Lichtermeer mit seinem tausendfachen Handy-Funkeln, wenn Sänger Samu Haber das sanfte "Home" anstimmt.

Ohnehin gilt das Augenmerk vor allem dem Frontmann, der hierzulande als Coach in der Show "The Voice of Germany" eine riesige Fangemeinde gewonnen hat. Natürlich steht er auch jetzt im Mittelpunkt. Schon rein optisch. Während sich die Bandkollegen für schlichtes Schwarz entschieden haben, sticht das Outfit von Frontmann Samu Haber raus. Das Blondhaar ist mittlerweile kinnlang. Dazu komplettiert ein rotschwarz-kariertes Holzfällerhend den Jeanslook. Der 46-Jährige könnte aber auch einen Kartoffelsack tragen. Der Kreischpegel der überwiegend weiblichen Fans würde nicht geringer sein.

Die Handy-Lampen glühen und vor der Bühne blinken zwei neongrüne Herzen, während sich die Menge nicht entscheiden kann, ob sie einen wehmütigen Abschied oder doch lieber eine ausgelassene Party feiern soll. Über zwei Jahre mussten die Fans von Sunrise Avenue pandemiebedingt auf die Abschiedstour "Thank You For Everything" warten Nun liegen Freude und Trauer nah beieinander.

Sunrise Avenue in Berlin: rockgewittrige Gitarren, Pop-Balladen, Stadion-Hymnen

Für manch einen ist das letzte Berliner Konzert der fünf Finnen eine emotionale Achterbahnfahrt. Für die meisten ist es aber ein fröhlicher Abschied. Mit rockgewittrigen Gitarren, Pop-Balladen, Stadion-Hymnen, schönen Visuals und einer bestens aufgelegten Band. Bei "Forever Yours" halten dennoch enorm viele Frauen bunte Zettel mit eben jenem Versprechen hoch. Offenbar die letzte Chance, um vor allem Womanizer Samu Haber auf sich aufmerksam zu machen. Sorry, Girls. Der Mann will nur Musik machen. Eine letzte Runde vor dem Band-Aus.

Sunrise Avenue haben 2019 ihre Auflösung bekannt gegeben. In einem Interview mit dem "Stern" sagte Samu Haber vor zwei Wochen: „Ich allein wollte dieses Projekt beenden – der Rest konnte das nur akzeptieren. Damit ändere ich leider die Zukunftspläne aller Beteiligten, aber es nun mal mein Weg und ich bin nicht der Diener der Anderen oder ihnen verpflichtet. Ich will meine Jahre so gut wie möglich nutzen." Haber möchte nach dem Ende der Sunrise-Ära eine Solo-Karriere mit Liedern auf Finnisch starten.

Samu Haber: ein fabelhafter Live-Performer

Erst einmal erweist er sich aber mit seiner meist dunkel gefärbten Mehroktavestimme als fabelhafter Live-Performer. Genau so wie seine Bandkollegen. Das Quintett zündet ein mitreißendes, energetisches musikalisches Feuerwerk, bei dem selbstredend die Chartbreaker "Nothing Is Over" und "Hollywood Hills" nicht fehlen. Damit versüßt Sunrise Avenue definitiv den Abschiedsschmerz.

Nicht enden will dagegen der minutenlange Applaus danach. Bezeichnend verlässt kaum ein Zuschauer die Halle. Die Band läuft über die Vorbühne mitten ins Publikum, die sie für die vielen Jahre und Momente frenetisch abfeiern. Die emotionale Verbundenheit zwischen Band und Publikum ist förmlich greifbar. Genau das macht diesen Abschied gleichermaßen so süß und traurig zugleich.