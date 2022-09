Musikfest Berlin: Das Philadelphia Orchestra zu Gast in der Philharmonie

Selbst für Yannick Nézét-Séguin dürfte dieses Musikfest-Gastkonzert seines weltberühmten Philadelphia Orchestra in der Berliner Philharmonie ein außergewöhnliches sein. Am Ende des Violinkonzerts von Karol Szymanowski, komponiert in den Jahren des Ersten Weltkriegs, kniet Dirigent Nézét-Séguin vor der Geigensolistin Lisa Batiashvili nieder. Seine Begeisterung für ihr Spiel kennt keine Grenzen, und die des Publikums auch nicht. Es gibt Standing Ovations. Zu Recht.

Auf das nicht sehr bekannte Violinkonzert wird man zur Zeit öfters gestoßen. Szymanowski lebte zum Zeitpunkt der Komposition und der russischen Revolution auf dem Staatsgebiet der heutigen Ukraine – es gab mit der Uraufführung im Ersten Weltkrieg Schwierigkeiten. Am Ende sorgte namentlich das Philadelphia Orchestra mit dem legendären „Fantasia“-Dirigenten Leopold Stokowski für die Verbreitung des Werks. Doch oft wird diese Musik zu opulent und auf spätromantische Art nebulös gespielt.

Batiashvili ihrerseits führt so elegant und einfühlsam durch die Linien, dass plötzlich klar wird, wie einfach und intuitiv verständlich diese Musik ist. Das zurückhaltende und doch farbenreiche Philadelphia Orchester begleitet nicht lediglich. Es wird, gerade weil Nézét-Séguin seine Geigerin offensiv musikalisch auf Händen trägt, zu einem aktiv gestaltenden Partner.

Europäisches und Amerikanisches kommt zusammen

Antonín Dvořáks feurige „Karneval“-Ouvertüre zu Konzertbeginn macht in diesem gut programmierten Abend eine Klammer auf, die am Ende des Konzerts auf innovative Art geschlossen wird – durch die Erste Sinfonie in e-Moll der schwarzen Amerikanerin Florence Price aus dem Jahr 1932. Price war bei diesem sinfonischen Erstling Mitte 40 und bei weitem keine Anfängerin mehr. Das Stück hat, gerade zu Beginn, immer noch viel mit Dvořák zu tun. Zwar war dessen Kenntnis von „schwarzer“ oder „indianischer“ Musikkultur mehr als dürftig, als er seine Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ Ende des 19. Jahrhunderts schrieb. Aber er war offenbar noch dreißig Jahre nach seinem Tod für viele Komponierende in den USA eine feste Bezugsgröße, wenn es darum ging, Europäisches und Amerikanisches zusammenzuführen.

Price änderte dennoch kunstvoll und einfallsreich die damals noch immer eurozentrische Perspektive auf Sinfonik – wenn auch das Spitzenorchester aus Philadelphia nicht kaschieren kann, dass die Komponistin oft zu dick und etwas mulmig instrumentiert. Ihr geradliniger Zugriff auf die sinfonischen Traditionen ist dennoch ein großes Erlebnis. Und im hymnischen, auch mal gebetsartigen Fluss lassen sich originelle Gospel-Anklänge hören – noch deutlicher sind später die Ragtime-Spuren.

Eine riesige Rolle spielt in choralartigen Einsprengseln der Philadelphia-Trompeter David Bilger mit seinem großen Ton. Aus der Orchester-Anonymität heraus hören wir hier einen der bekanntesten Klassik-Trompeter der USA. Und man muss dafür nur bis zum Potsdamer Platz fahren.

