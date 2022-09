Gardiner führt die Stilwechsel bei Beethoven vor

Eine ungewohnte „Missa solemnis“ von Beethoven spielt das Orchestre Révolutionnaire et Romantique unter John Eliot Gardiner.

Berlin. Kein Themenschwerpunkt, kein roter Faden: Zusammengewürfelt wirkt das Programm des diesjährigen Musikfest Berlin. Doch Festspielleiter Winrich Hopp trifft keine Schuld daran. Es liegt an der Corona-Krise. Vieles war in den letzten zwei Jahren nicht möglich. Vieles, was jetzt nachgeholt werden kann oder muss – und auf Veranstaltungen prallt, die schon seit längerem für 2022 vereinbart sind. Das Problem dabei: Meist lässt sich nur raten, welche Veranstaltungen ursprünglich für 2020, 2021 oder 2022 geplant waren.

Im Fall von Beethovens‘ „Missa solemnis“ mit John Eliot Gardiner allerdings gibt es keine Zweifel: Dieses Mammut-Werk sollte eigentlich schon vor zwei Jahren in der Philharmonie erklingen – zum 250. Geburtstag von Beethoven. Andererseits ist ohnehin jedes Jahr Beethoven-Jahr. Und Beethovens „Missa solemnis“ fällt in jedem Fall aus dem Rahmen.

Vor allem, wenn man es so angeht wie jetzt Gardiner mit seinem Monteverdi Choir und dem Orchestre Révolutionaire et Romantique. Gardiner setzt auf das Ungewohnte, Fremdartige in dieser Musik. Er betont die Stilwechsel, die frappierenden Brüche. Gardiner bietet einen hellwachen Beethoven im Gewand der historischen Aufführungspraxis. Einen intellektuellen Beethoven für Intellektuelle.

Religiöse Gefühle erweckt diese Interpretation nicht

Und das, obwohl der Komponist ins Manuskript eigentlich jene berühmt gewordene Devise geschrieben hat: „Von Herzen – möge es wieder – zu Herzen gehen“. Er wolle „bei den Zuhörerenden religiöse Gefühle erwecken und dauernd machen“, hat Beethoven einmal an anderer Stelle bemerkt.

Das Orchestre Révolutionnaire et Romantique und der Monteverdi Choir in der Philharmonie.

Foto: Fabian Schellhorn

Nun ja, religiöse Gefühle erweckt Gardiner mit seiner Sichtweise nicht. Eher schärft er die Sinne. Er seziert die Musik. Und er hinterfragt sie immer wieder. Zum Beispiel das Gloria: Bei Gardiner wirkt dieser Teil nicht wie ein feierlich-prächtiger Lobeshymnus. Die Tempi muten gehetzt an, die Lautstärken erzwungen. Dieses Gloria klingt nach Krieg und Vernichtung – mit einem so eindringlich blitzenden Monteverdi Choir, dass die Publikumsohren schrillen.

Der Chor ist die Hauptperson des Konzertabends

Ganz klar: Der Chor ist die Hauptperson des Abends. An Strahlkraft und Virtuosität kann es kaum ein anderer mit ihm aufnehmen. Am ehesten vielleicht noch Lucy Crows schneidiger Solo-Sopran und die stechenden Posaunen und Naturtrompeten. Alle anderen kommen erst zum Zug, wenn der Chor es erlaubt. Und im Sanctus und Agnus Dei ist es dann tatsächlich soweit: Sobald sich der Monteverdi Choir hier zurückzieht und gar ins Pianissimo gleitet, tun sich geheimnisvolle Welten auf.

Faszinierend auch an diesem Abend, wie unverkleidet Beethoven mal nach Beethoven, mal nach Bach, mal nach Händel klingt. Und wie er zwischen gewöhnlichster klassischer Harmonik und alten Kirchentonarten hin und her springt. Ebenfalls bewusst heterogen gehalten: das Solisten-Quartett. Da ist Lucy Crows gleißend heller, durchschlagskräftiger Sopran, der auf Ann Hallenbergs subtil gefärbte, gutmütige Altstimme trifft. Und da ist Giovanni Salas berückend lyrischer Operntenor, der sich zu William Thomas‘ jungem, seriösem Bass gesellt.