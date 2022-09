MeToo: Vorwürfe gegen Berliner Galeristen Johann König

Johann König in den Räumen seiner Galerie in Kreuzberg

Berlin. Gegen den bekannten Berliner Galeristen Johann König, der in der Kreuzberger St.-Agnes-Kirche Kunst ausstellt und verkauft, werden in einem Bericht der „Zeit“ Vorwürfe wegen sexuell übergriffigen Verhaltens gegenüber Frauen gemacht. Der Bericht stützt sich auf Äußerungen von teils unter abgekürztem Klarnamen, teils anonym bleibenden Frauen und bezieht sich auf Vorfälle, die Jahre zurückliegen.

So soll König auf der Kunstmesse FIAC in Paris im Jahr 2017 Frauen festgehalten, angefasst und eine weitere in eine Toilette zu drängen versucht haben. Eine unter abgekürztem Klarnamen auftretende Berliner Architektin namens Sarah M. berichtet, er habe ihr nach einem Abend im Szenerestaurant Grill Royal einen Kuss aufgenötigt und sie unvermittelt zum Sex aufgefordert.

„Die Anschuldigungen sind haltlos und entsprechen nicht der Wahrheit“, sagte Johann König in einem Statement der Berliner Morgenpost. „Ich werde in dieser Sache bereits anwaltlich vertreten und es werden alle rechtlichen Schritte geprüft, um gegen die Verbreitung dieser falschen Tatsachen vorzugehen.“