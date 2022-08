Mode und Schmuck im Dialog: „Jewellery & Garment“ im Bröhan-Museum

Flaniert man dieser Tage durch die Sammlung des Bröhan-Museums, entdeckt man Erstaunliches. Pilzringe von Petra Zimmermann etwa, die auf einmal unter dem stilisierten Baum voller eleganter Porzellan-Vögel wachsen. Oder Schneiderpuppen in zeitloser Second-Hand-Mode und Schmuck, der Ausrufezeichen setzt, die plötzlich inmitten von Möbel-Ensembles auftauchen. Broschen, Ringe, Armbänder und Halsketten findet man nun auch in den Vitrinen. Eines sieht man dabei auf den ersten Blick: Diesen Schmuck gibt es nicht beim Juwelier um die Ecke. Denn wer braucht schon Gold, Silber und funkelnde Juwelen, wenn man buntes Polycarbonat oder Holz hat.

Die Ausstellung „Jewellery & Garment“ im Bröhan-Museum zeigt, wie fabelhaft sich die Schwesterdisziplinen Mode und Schmuck ergänzen. Ursprünglich war die Schau für das Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt am Main konzipiert. Anlass war die „Frankfurter Fashion Week“, die jedoch in diesem Jahr nach Berlin zurückkehrte. Präsentiert werden Schmuck- und Modepositionen vor allem als Interaktionen in der ständigen Sammlung. Wofür sich das Bröhan-Museum als Haus für Jugendstil, Art Deco, Funktionalismus und Design geradezu anbietet. Für die Kuratorinnen Svenja John und Petra Zimmermann, die selbst Schmuckmacherinnen sind, war es ein Leichtes, die Objekte in die Sammlung zu integrieren.

Eingeführt werden die Besucher aber in einem Auftaktraum in das Thema. Dabei werden Modemachern wie Jean Paul Gaultier, Helmut Lang und Yohji Yamamoto Schmuckkünstler wie Helen Britton, Daniel Bielander und Yukata Minegishi gegenübergestellt. Die Mode hier ist keine typische Laufsteg-Haute-Couture, sondern Vintage-Avantgarde- und Straßen-Mode. Dass die Outfits durchaus recht extravagant daherkommen, liegt vor allem am Zusammenspiel mit dem aufwendigen Schmuck. Dadurch wird ein besonderer Look kreiert. Wobei die Couture fast zum Beiwerk gerät angesichts der kunstvollen Schmuckobjekte.

Autorenschmuck: Die unverkennbaren Handschriften der Künstler

Die Handschriften der Schmuckkünstler haben einen hohen Wiedererkennungswert. Jeder ist einzigartig. Arbeitet mit einer eigenen Formensprache, mit bestimmten Werkstoffen und einer ihm eigenen Farbigkeit. Daher nennt man diesen Schmuck, analog zum Autorenfilm, auch Autorenschmuck. Es sind Kunstobjekte. Kein Zierrat. Wie Lisa Walkers Handykette. Dabei wird Abstraktion durch Farbigkeit erreicht.

Karl Fritsch hingegen verweigert sich konsequent irgendwelchen Schmuckkonventionen. Zum Beispiel indem er ungeschliffene Edelsteine als Skulptur auf einen Ring setzt. Untragbar, aber überaus witzig. Auch die filigranen Arbeiten von Peter Skubic, mit 87 Jahren der älteste Schmuckmacher, zeigen, wie die Grenze zwischen Schmuck und Kunst schöpferisch eingerissen wird. Skubic ist ein Provokateur, verweigert sich mit seinem radikalen Minimalismus dem Dekor. Und schafft ihn zugleich mit seinen Balanceobjekten und Spannungsbroschen.

Futuristische Formenexplosionen von Svenja John

Für Svenja John das absolute Vorbild. Sie arbeitet mit Polycarbonat, fügt die handkolorierten Elemente in einem selbstentwickelten Stecksystem zusammen. Geometrisch, abstrakt und flexibel gelingt ihr so eine futuristische Optik mit überraschenden Farb- und Formenexplosionen. Wunderbar anzuschauen und zu fast jeder Mode tragbar.

Bröhan-Museum, Schlossstr. 1a, Charlottenburg, Tel. 32 69 06 00, bis 15.1.23, Di.-So. 10-18 Uhr. Info www.jewelleryandgarment.com