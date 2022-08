„Wir haben keine Scheu vor perfekt gemachter Unterhaltung“

Für das Foto geht es in den Zuschauerraum, der allerdings kaum wiederzuerkennen ist. Dabei wird die erste Premiere ihrer Amtszeit, wofür Susanne Moser und Philip Bröking das politische Musiktheaterstück „Intolleranza 1960“ von Luigi Nono ausgewählt haben, erst am 23. September stattfinden. Das Gespräch findet hinter den Kulissen der Komischen Oper statt, wo bereits Hochbetrieb herrscht.

Sie sind jetzt offiziell das neue Intendanten-Duo der Komischen Oper. Worum ging es in Ihrem ersten Gespräch nach dem Urlaub?

Philip Bröking: Wir haben während der Sommerpause die erste Premiere vorbereitet. In der Zeit, in der der künstlerische Betrieb sechs Wochen lang im Urlaub war, haben alle technischen Abteilungen durchgearbeitet. Unsere ersten Gespräche drehten sich deshalb um die Frage, ob wir im Plan mit den Vorbereitungen für die Eröffnungspremiere „Intolleranza 1960“ sind. Das Bühnenbild ist eine sehr aufwändige Rauminstallation, der ganze Zuschauerraum wird dafür umgebaut.

Zehn Jahre lang hatte Barrie Kosky das Haus geprägt, er kommt als Regisseur zweimal pro Saison ans Haus. Was wollen Sie am Image der Komischen Oper verändern?

Susanne Moser: Wir werden nicht alles anders machen. Aber es gibt in dieser Saison einige Besonderheiten: am 23. Dezember feiern wir unser Jubiläum „75 Jahre Komische Oper Berlin“. Und im Juni 2023 werden wir dann ins Schiller-Theater umziehen, da die Komische Oper in den nächsten Jahren saniert wird. Das bedeutet für uns, von manchen Produktionen Abschied zu nehmen, die wir nicht ins Schiller-Theater oder in andere Spielstätten mitnehmen können. Es gibt also einige Produktionen, die man zum allerletzten Mal in der Komischen Oper erleben kann.

Wie viel Repertoire haben Sie aktuell, was nehmen Sie mit ins Schiller-Theater?

Bröking: In dieser Spielzeit nehmen wir zehn Inszenierungen wieder auf. Die Komische Oper Berlin hat traditionell ein vergleichsweise kleines, aber immer sehr aktuelles Repertoire. Unsere älteste Produktion ist „Die Liebe zu drei Orangen“ von 1998, die wie Stefan Herheims Erfolgsproduktion „Xerxes“ und Barrie Koskys surreal-fantastische „Rusalka“ leider nicht ins Schiller-Theater passen. Sie sind deshalb in dieser Saison zum letzten Mal in der Behrenstraße zu erleben. Mitnehmen werden wir etwa fünfzehn Produktionen. Aber die Komische Oper lebt ohnehin in erster Linie von ihren Neuproduktionen. Es gibt neun Premieren in dieser Spielzeit!

Die Komische Oper an der Behrenstraße.

Foto: Jan Windszus Photography

Die 75-jährige Geschichte der Komischen Oper ist wechselhaft. Sie ist geprägt von der Nachkriegszeit, der DDR, der Wende und einer zähen Neuausrichtung. Was wird Ihr Schwerpunkt der Rückerinnerung sein?

Bröking: Die Gala soll ein Rückblick der Geschichte der Komischen Oper im Spiegel des Wandels der Stadt werden. Unser Publikum erwartet also nicht ein Abend, an dem sich eine Musiknummer an die andere reiht. Der Opern- und Filmregisseur Axel Ranisch wird für uns einen Abend arrangieren, in dem viele Beobachter, Wegbegleiter und für das Haus prägende Kolleginnen und Kollegen in einem extra für diesen Abend produzierten Film zu Wort kommen.

Moser: Wir dürfen nicht vergessen, dass hier zuvor das Metropol-Theater stand. Dieser Teil der Geschichte unseres Hauses war auch Barrie Kosky sehr wichtig. Zur Geschichte unseres Opernhauses gehört aber auch, dass das Arbeitsethos des Gründers Walter Felsenstein bis heute weiter wirkt. Wir verstehen uns nach wie vor als eine „Komische-Oper-Familie“.

Nennen Sie bitte beide ein wichtiges Ereignis Ihrer ersten Saison.

Bröking: Was die Komische Oper Berlin von anderen Häusern unterscheidet, ist, dass wir keine Scheu vor perfekt gemachter Unterhaltung haben. Mein Favorit ist das Musical „Cage aux Folles“. Wir wissen um die legendäre Inszenierung von Helmut Baumann von 1985. Das Werk hat mit Berlin zu tun. Es hat mit Barrie Kosky zu tun. Es hat mit Gay-Pride, mit Diversität und Toleranz zu tun. Also perfekt für die Komische Oper!

Moser: Der von Philip Bröking vorgeschlagene „Fliegende Holländer“ war etwas, womit ich mich erst anfreunden musste, weil Barrie Kosky uns ja die letzten Jahre eine Wagner-Abstinenz verordnet hatte. An der Komischen Oper war das Werk zum ersten Mal in der Regie von Joachim Herz in den 60er-Jahren zu sehen. Ich wusste, wir brauchen den passenden Regisseur für diese Neuproduktion. Mit Herbert Fritsch konnten wir einen Künstler gewinnen, der nicht nur für das Werk brennt sondern, der auch eine ungewöhnliche Inszenierung im Sinne der Komischen Oper denken und inszenieren kann. Auf seine Produktion freue ich mich jetzt ganz besonders.

Am Ende der Saison ziehen Sie ins Schiller-Theater. Machen Sie sich keine Sorgen, dass die Sanierung wegen Kostensteigerungen, Lieferproblemen oder politischer Diskussionen verschoben werden könnte?

Moser: Wir sind extrem dankbar, dass es weiterhin das politische Commitment für die Sanierung gibt. Seit 1999 befassen wir uns mit allen Beteiligten mit dem Bauvorhaben. Im Rahmen eines internationalen Architekturwettbewerbs wurde Ende 2020 der Siegerentwurf von kadawittfeldarchitekten ausgewählt. Jetzt sind wir mitten in den Planungen, und im Juni 2023 ziehen wir aus. Natürlich werden wir in den nächsten Planungsrunden erfahren, was das jetzt finanziell bedeutet. Noch sind wir bei 227 Millionen Euro. Aber allein bei der derzeitigen Inflation und dem Baukostenindex muss man damit rechnen, dass es teurer wird.

In Ihrer Eröffnungspremiere „Intolleranza 1960“ wird der Zuschauerraum quasi zur Bühne, die Zuschauer sitzen drumherum. Weil man nach der Pandemie sowieso nicht mehr so viele Plätze braucht?

Bröking: Nein. Uns geht es nicht um die Frage, wie wir unsere Opernblase bedienen, sondern welche Bedürfnisse unser Publikum hat. Und das hat mit großen Geschichten, emotionalen Erzählungen und tollen Künstlern zu tun. Wichtig sind uns auch eine Niedrigschwelligkeit und das Gemeinschaftserlebnis. Wir machen die Türen weit auf, um unser Publikum zurückzugewinnen.

Was erwarten Sie für Pandemie-Regeln im Kulturbereich?

Bröking: Wir sind bislang gut damit verfahren, ein- oder zweimonatlich die aktuelle Situation zu analysieren. Wir können keine Voraussage für den Herbst und Winter machen. Aber wir haben dieser Tage ein Treffen mit dem Labor, das uns durch die Pandemie begleitet hat, um verschiedene Szenarien durchzuspielen. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben wir bereits darauf eingestimmt, dass wir im Haus wieder testen werden.

Sie treten als Intendanten-Duo an. Wie ist das Krisenmanagement geregelt, wenn Sie mal nicht einer Meinung sind?

Bröking: Wir haben nicht täglich eine Sitzung der großen Entscheidungen. Susanne Moser und ich sind permanent im Austausch, übrigens auch mit Barrie. Er kommt regelmäßig vorbei. Dann erzählt er von seinem Hund, wir reden über die wichtigen künstlerischen Entscheidungen, die anstehen, und irgendwann auch über neu eröffnete Restaurants.

Moser: Wesentliche Entscheidungen treffen wir immer gemeinsam. Das betrifft den Spielplan, das Repertoire oder z.B. auch die Besetzung von wichtigen Schlüsselpositionen wie unseren Generalmusikdirektor. Wir haben eine einfache Regel: Wenn einer von uns beiden „nein“ sagt, bedeutet es nein. Denn letztlich heißt das auch, dass die Argumente anscheinend dafür nicht stark genug waren und sind.

Bröking: Im Konklave sitzen die Kardinäle auch manchmal Wochen zusammen, bevor sie sich auf einen neuen Papst einigen können. Sprachlosigkeit zwischen Susanne und mir kann ich mir nicht vorstellen, wir reden seit fünfzehn Jahren miteinander. Wir halten es gut aus, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind.