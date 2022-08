Die Amsterdamer zeigen ihren jungen Chefdirigenten vor

Mahler, Mahler und noch mal Mahler. Wie ein Machtbeweis nach zwei Jahren Corona-Beschränkungen wirkt der aktuelle Berliner Konzertsaison-Beginn: Seht her, wir dürfen wieder wie früher! Und hey, lasst uns das ausgiebig mit Blockbuster-Sinfonien feiern! Zuerst feierten also die Philharmoniker mit Mahlers Siebter und das Konzerthausorchester mit Mahlers Fünfter.

Jetzt legt das Concertgebouw Orchestra mit Mahlers Sechster in puncto Attraktivität sogar noch einen oben drauf: Sie sind nicht nur extra aus Amsterdam angereist, um das Musikfest Berlin zu eröffnen. Sie haben auch einen gerade einen sehr heiß gehandelten Dirigenten dabei. Heiß gehandelt vor allem, weil er rekordverdächtig jung und schon so erfolgreich ist: der Finne Klaus Mäkelä (26), derzeitiger Chef der Osloer Philharmoniker und des Orchestre de Paris. Und seit wenigen Wochen auch designierter Chefdirigent des Concertgebouw Orchestra. Ein Amt, das Mäkelä wegen seines randvollen Terminkalenders allerdings erst 2027 antreten kann.

Doch warum reißen sich gerade so viele Orchester um Mäkelä? Was ist sein Erfolgsgeheimnis? „Präsenz und Blickkontakt“ hat Mäkelä selbst einmal in einem Interview verraten. Und tatsächlich: Man meint ihn zu spüren, den Sog, den er mit seiner körperlichen Ausstrahlung und über seine Augen herstellt. Man spürt, wie Mäkelä dem Orchester Kraft und Energie schenkt, Zuneigung und Selbstvertrauen.

Das Concertgebouw Orchestra liegt dem Dirigenten zu Füßen

Doch wie genau er das hinbekommt, das lässt sich kaum erklären. Vielleicht hat es auch zu tun mit Mäkeläs kindlicher Freude und Unbekümmertheit, die ziemlich ansteckend wirkt. Eines ist jedenfalls klar an diesem Abend: Das Concertgebouw Orchestra liegt ihm zu Füßen, es ist kollektiv verliebt in ihn.

Concertgebouw Orchestra Amsterdam in der Philharmonie.

Foto: Fabian Schellhorn

Wie ein einziger Organismus wirkt es an diesem Abend. Dicht gedrängt auf dem Podium und hochkonzentriert auf Mahlers Sechste. Transparenz und Schlankheit herrschen von Beginn an. Sehr bewusstes und kontrolliertes Vibrato des riesigen Streicherapparats, darunter 18 Erste Geigen und 10 Kontrabässe. Es ist ein prägnanter Mahler – mustergültig durchhörbar, mustergültig organisiert.

Das Tempo im Finale von Mahlers Sechster schwankt beträchtlich

Den Wahnsinn und das Risiko hebt sich Mäkelä für das 30-minütige Finale auf. Aber auch dort geht es keineswegs so düster und tragisch zu, wie man diese Musik sonst zu kennen meint. Immer wieder mischen Spielfreude und Spektakel kräftig mit. Fürs Protokoll: Nur zwei Hammerschläge bei Mäkelä im letzten Satz. Aber was für welche – knackig brutal, markerschütternd. „Wie ein Axthieb“ schreibt Mahler in der Partitur. Außerdem lässt Mäkelä das andächtige Andante schon an zweiter Stelle spielen. Und verblüfft danach mit einem exzentrischen, gewitzten Scherzo. Die „altväterische“ Passage klingt bei ihm nach Zittergreis, das Tempo schwankt beträchtlich.

Und Kaija Saariahos‘ „Orion“, jenes rätselhafte Klanggespinst in drei Teilen, mit dem das Concertgebouw Orchestra den Abend begonnen hatte? Nach Mahlers überwältigender Sechster vermag man sich leider kaum noch daran zu erinnern.