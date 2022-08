Konzerthaus: Viel Nachdenklichkeit, weniger Sektlaune

Es stimmte zuversichtlich, mit vielen Musikliebhabern gemeinsam die Treppe zum Konzerthaus hinaufzusteigen. Zum Saisonauftakt war der Große Saal voll besetzt, was ein gutes Zeichen ist. Altmeister Christoph Eschenbach stand am Pult des Konzerthausorchester, traditionell werden Eröffnungskonzerte als Chefsache angesehen. Am Gendarmenmarkt wollte der 82-Jährige musikalisch eher nachdenklich, ja träumerisch in die neue Saison hinein dirigieren. Die fröhliche Sektlaune, die sich in der Pause und danach auf der Freitreppe breitmachte, war mit Strauss und Mahler wohl kaum zu begründen.

Es ist schon bemerkenswert, dass sich die großen Orchester nach Jahren der auferzwungenen Pandemie-Zurückhaltung sofort wieder auf gewichtige und großbesetzte Werke von Richard Strauss und Gustav Mahler stürzen. Mahlers Fünfte im Konzerthaus, seine Siebte in der Philharmonie, die Sechste beim Musikfest-Auftakt. Es sind kompositorisch und ästhetisch anspruchsvolle Werke, die nicht nur die Musiker nach der Sommerpause, sondern auch das Publikum herausfordern. Auch das mag ein Statement für die neue Saison sein.

Eschenbach hob das zutiefst Sehnsuchtsvolle in Mahlers Fünfter Sinfonie hervor. Prägend wurde das berühmte Adagietto, dass viele Cineasten aus Luchino Viscontis Verfilmung von Thomas Manns Novelle „Tod in Venedig“ kennen. Visconti hat Mahler als Filmmusik verwandt.

Der alte Künstler sitzt an Deck und fährt in den Tod

Im Film reist der gealterte, in einer Schaffenskrise steckende Komponist Aschenbach nach Venedig. Als das Dampfschiff im Morgengrauen in die Lagune der Stadt gleitet, erklingt das Adagietto. Der alte Künstler sitzt an Deck, es ist eine Fahrt ins Unvermeidliche, in den Tod. Eschenbach nahm jetzt das Adagietto sehr weit zurück, es geriet nahe an eine verblassende Traumsequenz.

Saisoneröffnung im Konzerthaus am Gendarmenmarkt.

Foto: Martin Walz

Dabei begann die Fünfte beinhart mit einem Trauermarsch, bei dem Eschenbach gleich vom militärischen Säbelrasseln künden ließ, bis schließlich das ganze sinfonische Material im zweiten Satz explodierte. Man ahnte, dass Christoph Eschenbach, der selbst bitterste Erfahrungen als Kriegskind hatte, in Stimmungen unserer Zeit hineingelauscht hat und darunter leidet.

Der Bläserapparat des Konzerthausorchesters spielte großartig

Zu den Highlights des Eröffnungskonzerts gehörte der großartige Bläserapparat des Konzerthausorchesters. Und das betraf nicht nur die Soli in den Sätzen. Selten fühlte man sich als Zuhörer bei den Blechbläsern so sicher aufgehoben wie an diesem Abend. Kompliment! Es gehört zu Mahlers Fünfter, dass sich der Jubel des Publikums in das glitzernde Finale entlädt.

In der ersten Konzerthälfte präsentierte Renée Fleming die „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss. Die Sopranistin, die offenbar auf ein Fanpublikum im Konzerthaus traf, fand einen emphatischen Ton. Eschenbach und das Orchester hüllten sie in einen romantisch etwas steif gewebten Klang.