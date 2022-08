Rüfüs du Sol: Glühende Drumcomputer und Laserstrahlen

Spandau. Die Drumcomputer glühen, während Stroboskop-Blitze die Apokalypse heraufbeschwören. Die Synthesizer machen Überstunden, schichten Soundscapes im Bühnennebel übereinander. Und über allem schwebt die helle Stimme von Tyrone Lindquist, der die Menge mit "Eyes" in pure Euphorie versetzt.

Gegründet 2010 von Tyrone Lindqvist, Jon George und James Hunt in Sydney, hat das Alternative-Dance-Trio Rüfüs du Sol jetzt ein sensationelles Open-Air-Konzert in der Zitadelle Spandau gegeben. Die Australier sind auf ihrer ausgedehnten „Surrender“-Tour unterwegs. Benannt nach dem im letzten Jahr veröffentlichten vierten Album. Damit gewannen sie übrigens prompt einen Grammy Award für den Song „Alive“ in der Kategorie Beste Dance-/Electronic-Aufnahme. Natürlich performen die sie den Track auch in Berlin.

In der Pandemie hatten sich die Band fast vollständig zurückgezogen. Die Musiker sind in den Joshua Tree Park in der kalifornischen Mojave-Wüste gezogen, um neue Musik aufzunehmen. Ihren Sound haben sie dafür ins Irdische transformiert, nachdem sie mit dem dritten Longplayer „Solace“ erkundet haben, wie der Weltraum, wie Schwarze Löcher klingen. Für die neuen Songs haben sie sich von der Erde und Mineralien inspirieren lassen.

Rüfüs du Sol klingen nun rauer und emotionaler. Schlagen eine Brücke zwischen ihren elektronischen Wurzeln und ihren Live-Qualitäten. Versprechen viel Fun nach einem kurzen "Hallo Berlin" - und nehmen das Publikum schließlich mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es geht vor allem um Liebe, Herzschmerz und qualvolle Trennungen. Das überwiegend in Schwarz gekleidete Publikum wogt dazu selig mit. Schwelgt in der ultracoolen Laser-Show.

Die Lichter und Visuals strahlen dabei in den Himmel, der sich in der Dämmerung langsam verfärbt. Atmosphärisch. Leider ist der Zitadellenhof nur etwas über die Hälfte gefüllt. Man hätte der Combo aus Downunder und ihren dunkel gefärbten elektronischen Hits wie "Surrender" und "On My Knees" definitiv mehr Zuschauer gewünscht.