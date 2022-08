Gideon Joffe: Die lustigsten Kulturtage aller Zeiten

Berlin. Die bunten Werbeplakate für die 35. Jüdischen Kulturtage Berlin sind links und rechts im Großen Saal der Neuen Synagoge Berlin – Centrum Judaicum aufgestellt. Großflächig lächeln einen die Künstler des vom 10. bis 18. September stattfindenden Festivals an. Lediglich der Rocker Idan Amedi und der Jazzer Avishai Cohen blicken von Berufs wegen ernster bis grimmig.

In der Plakatreihe fällt ein Turban auf. Er gehört zu den Klirr-Delux-Akteuren Ron und Salim und passt zur Mazel-Tov-Teller-Bruch-Show. „Das werden die lustigsten Jüdischen Kulturtage aller Zeiten“, versprach Gideon Joffe, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Berlin, bei der Programmvorschau am Mittwoch.

Die Jüdischen Kulturtage sind deutlich in den September vorgezogen worden. Das ist insofern bemerkenswert, weil verschiedene Begründungen dafür kursieren. Denn bislang war das Festival immer rund um den 9. November angelegt und mit dem Gedenken an die Pogromnacht im November 1938 verknüpft. Avi Toubiana, der neue Intendant der Jüdischen Kulturtage, hatte bereits während seiner Planungsphase gesagt, dass er nicht vergessen möchte, was damals passiert sei, aber er möchte eine andere Seite des Judentums zeigen: „Wir sind reich an Witz.“ Im 35. Jahrgang proben die Kulturtage eine neue Leichtigkeit. Ein weiteres Argument war, dass man der möglicherweise nächsten Corona-Welle zuvor kommen wollte.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Rabbiner überwacht das koschere Street-Food-Festival

Sara Nachama hatte am Mittwoch ein weiteres Argument für die Vorverlegung zur Hand. „Wir wollten auch ein Street-Food-Festival organisieren. Das ist im November dort nicht zu machen“, sagte die Kulturdezernentin der Gemeinde. „Koschere Restaurants gibt es schon lange, aber ein koscheres Street-Food-Festival, dass den jüdischen Speisegesetzen folgt, gab es bislang nicht.“ Hier kommt Rabbiner Shlomo Afanasev ins Spiel, der die 25 Foodstände im Hof der Synagoge Oranienburger Straße entsprechend der jüdischen Speisegesetze im Blick hat. Das Essen am 18. September wird fortgesetzt mit dem Open-air-Konzert des israelischen Rappers Ravid Plotnik. Es ist zugleich das Abschlusskonzert der Kulturtage.

„Wenn wir über Juden oder das Judentum generell sprechen“, sagte Gideon Joffe, „entstehen bei über 95 Prozent der Menschen automatisch negative Assoziationen. Schauen wir nur in die Nachrichten. Wenn über das Judentum gesprochen wird, dann behandelt man den Nahost-Konflikt, vor ein paar Tagen die Rede von Abbas, die documenta oder die Diskussion um die Schwangere Auster in Berlin.“ Die Assoziationen seien immer Antisemitismus und Holocaust: „Das macht einfach keinen Spaß.“ Umso glücklicher sei der Vorstand über das buntere, lustiger gewordene Angebot der diesjährigen Kulturtage. „Im Alltag spielt der Humor eine ganz wichtige Rolle.“ Das wolle man zeigen. „Wir gehören zu den lustigsten Menschen in der Welt“, sagte Joffe.

Die Kulturtage sind jünger, israelischer und witziger

Auf den ersten Blick scheinen die kommenden Kulturtage jünger, israelischer und witziger zu sein. Dabei hatte Toubianas Amtsvorgänger Gerhard Kämpfe dem jüdischen Witz bereits viel Raum eingeräumt. Aber der Generationswechsel ist jetzt offenkundig. Der Humor findet vom 12. bis 14. September gleich im Quatsch Comedy Club an der Friedrichstraße 107 statt. In einem „Jewish Comedy Special“ im Rahmen der Kulturtage werden Größen der jüdisch-britischen Standup-Szene wie der 80-jährige Sol Bernstein, Carey Marx und Al Lubel auftreten.

Aber Achtung: Es ist Standup auf Englisch. Wer erst im tiefsten Inneren jedes Wort übersetzen muss, verpasst womöglich die schnelle Pointe. Dass der Quatsch Comedy Club mit im Boot ist, hänge auch mit dem neuen Intendanten der Kulturtage zusammen, erzählte die künstlerische Leiterin Renate Berger bei der Pressekonferenz. Avi Toubiana hatte mal an einem Talentwettbewerb teilgenommen und war gemeinsam mit seinem Bruder erfolgreich an der Friedrichstraße aufgetreten.

Die koschere Küche muss auf Insekten im Salat achten

Weil Toubiana mit der Schauspielerei aber nicht wirklich gut verdienen konnte, fing er mit dem koscheren Catering an. Das Modell findet sich jetzt bei den Kulturtagen im Street-Food-Festival wieder. Wobei es schon wieder Standup ist, wenn der Intendant danach gefragt wird, um was genau es sich bei den Koscher-Regeln handelt? Toubiana schob das Schweinefleisch gleich beiseite und auch die Trennung von Fleisch- und Milchprodukten. Ihm ist ein anderer Aspekt erzählenswerter. Es sind die Insekten, die nicht zugelassen sind. „Deshalb wird bei uns der Salat und auch der Blumenkohl immer genau auf Insekten abgesucht. Wir mussten einmal für 500 Gäste ein koscheres Pesto machen“, erinnerte er sich. Jedes einzelne Basilikumblatt wurde überprüft.

Eröffnet werden die Kulturtage am 10. September in der Synagoge Rykestraße mit einem Konzert des israelischen Popsängers Idan Amedi. Der Schauspieler und israelische Vizemeister in Taekwondo dürfte in Deutschland einigen aus der Netflix-Serie „Fauda“ bekannt sein. In dem TV-Drama um eine Spezialeinheit im israelisch-palästinensischen Konflikt spielt er die Rolle von Sagi Tzur, einem Undercover-Mann.

Nach Idan Amedis Konzert geht es hinüber in „Clärchens Ballhaus“, wo auf einer „Israel Party“ der in Tel Aviv lebende DJ Master Drummer Tomer Maizner seine Sets abspielt. In den folgenden Tagen stehen unter anderem Jazz, Klassik, Puppentheater, Kino, Lesungen, Ausstellungen und Führungen auf dem Programm.

Ein Höhepunkt ist das Konzert des Konzerthausorchesters Berlin unter Leitung des Geigers Guy Braunstein am 17. September in der Synagoge Rykestraße. Braunstein war früher Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Toubiana ist ihm erstmals im Hof begegnet, sie sind Nachbarn.

Jüdische Kulturtage Berlin vom 10. bis 18. September. Mehr auf www.juedische-kulturtage.org