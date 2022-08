Vicky Leandros: Theo, Lodz und viel melancholische Sehnsucht

Berlin. Es war der Sommerhit 1974. „Theo, wir fahr’n nach Lodz“, ein Evergreen von Vicky Leandros, wurde auf jeder Party in Ost und West fröhlich mitgegrölt. Fernsehshows, Schallplatten und das Radio sorgten für die enorme Verbreitung des Schlagerhits. Mag sein, dass für viele im Westen Lodz so etwas war wie Timbuktu oder Honolulu. Im Osten war es eines der wenigen möglichen Reiseziele, zumindest bis 1980, als wegen der Solidarnosc-Protestbewegung die Grenzen nach Polen dicht gemacht wurden. Der Hit bekam plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Und war auf den Partys umso beliebter. Der gecoverte Hit, der auf ein Landsknechtlied aus dem Dreißigjährigen Krieg zurückgehen soll, hatte bereits eine bewegte, ja abgründige Sehnsuchtsgeschichte hinter sich.

Aber warum sollte das wichtig sein, um der Schlager- und Chansonsängerin Vicky Leandros zum 70. Geburtstag am Dienstag zu gratulieren? Vielleicht, weil in ihren Liebesliedern und ihrem Gesang oft eine melancholische Sehnsucht mitschwingt. Es geht um etwas. Das gehört zu ihrer Größe. Es ist unvorstellbar, dass Vicky Leandros einen Kneipenhit singen würde, in dem sie eine Zwiebel auf dem Kopf hat und sich als Döner fühlt. Im August 1975 hatte sie mit „Ich liebe das Leben“ einen weiteren Evergreen veröffentlicht.

„Après toi“ machte sie berühmt: Schlagersängerin Vicky Leandros Anfang der 1970er-Jahre.

Als Vassiliki Papathanasiou wurde sie am 23. August 1952 auf Korfu geboren. Andere Quellen verweisen auf ein älteres Geburtsjahr. 1957 kam sie mit ihren Eltern nach Deutschland und aus Vassiliki wurde Vicky. Sie wuchs beim Vater in Hamburg auf und besuchte das Gymnasium an der Wartenau. Ihren ersten Hit hatte die von ihrem Vater, dem Musiker und Produzenten Leo Leandros (heute 95), geförderte Künstlerin bereits mit 13 Jahren. „Messer, Gabel, Schere, Licht“ verkaufte sich 50.000 Mal.

Vicky Leandros: Vor 50 Jahren gewann sie den Grand Prix Eurovision de la Chanson

Doch erst das von Vater Leandros und Klaus Munro geschriebene Lied „Après toi“ verhalf der mit einer Gesangs-, Gitarren- und Ballettausbildung ausgestatteten jungen Frau zum Durchbruch in eine Karriere, in der sie nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Griechisch, Englisch, Niederländisch, Japanisch oder Spanisch singt. Vor ziemlich genau 50 Jahren war dieser Durchbruch: 1972 für Luxemburg beim Grand Prix Eurovision de la Chanson. Weltweit wurden 5,5 Millionen Exemplare von der Single verkauft.

Vicky Leandros (M.) freut sich über ihren Sieg beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, zusammen mit Severine (r.) aus Monaco, der Siegerin von 1971, und Mary Roos (l.), die mit ihrem Lied "Nur die Liebe lässt uns leben" den dritten Platz errang.

Zum 70. Geburtstag wurde der Schlagerstar jetzt nach einer Zwischenbilanz gefragt. „Ich liebe das Leben“, antwortete Vicky Leandros. Und das will man ihr glauben. Darüber hinaus verriet sie zwei für sie wichtige Elixiere: „In schwierigen Situationen sollte man innehalten und noch mal über alles nachdenken.“ Und außerdem: „Herzensgüte.“ Nennen wir es Werte im Leben. Die hat sie offenbar immer gehabt und vertreten. Wie etwa die Familie. Ihr Kochbuch „Ein Hoch auf das Leben – Meine Küche für Familie und Freunde“ hat sie 2021 mit zweien ihrer drei Kinder veröffentlicht.

Wegen der Kinder hat Vicky Leandros elf Jahre Pause gemacht

„Mein Herzensanliegen war immer an allererster Stelle die Familie. An zweiter Stelle natürlich meine Karriere, die ja auch meine Leidenschaft ist“, sagte Leandros. „So habe ich mir die Zeit genommen, für meine Kinder da zu sein, und elf Jahre Pause gemacht, um sie selbst groß zu ziehen.“ Die Mutter der Töchter Milana und Schauspielerin Sandra von Ruffin (35, „Festival der Liebe“) sowie von Sohn Leandraki aus erster Ehe erinnerte sich: „Ich hatte dabei keine Angst vor der Zukunft und vor der Frage, wie es später aussehen würde. Ich habe gedacht, OK, wenn mich dann niemand hören möchte, dann ist es eben so.“ Von ihrem zweiten Ehemann Enno Freiherr von Ruffin ist sie geschieden, den bürgerlichen Namen Vicky Freifrau von Ruffin hat sie behalten.

Zeitweilig hat es Vicky Leandros in ihre griechische Heimat verschlagen. Im Oktober 2006 hatte sie bei den Kommunalwahlen in Piräus bei Athen für die sozialdemokratische PASOK ein Mandat errungen. Sie wurde Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Kultur und internationale Beziehungen. Erfolglos blieb hingegen ihre Kandidatur bei der Parlamentswahl 2007.

2001 war die Sängerin als Kultursenatorin für Hamburg im Gespräch

Am 28. Mai 2008 erklärte sie den Rücktritt von ihren Ämtern. Das Pendeln zwischen den Ländern war kompliziert. Es wurde spekuliert, dass Vicky Leandros aufgab, weil sie nicht die nötigen Gelder bekam, um ihr Kulturprogramm für den größten griechischen Hafen umzusetzen. Bereits 2001 war sie als Kultursenatorin für Hamburg im Gespräch gewesen.

In Berlin hatte sie 2006 von Friedbert Pflüger, dem Spitzenkandidaten der CDU für die Wahl zum Abgeordnetenhaus, ein Angebot erhalten, als Kultursenatorin in seinem Schattenkabinett mitzuarbeiten. Das hatte sie wegen einer Tour abgelehnt. Viele werden den Schlagerstar im weißen Katzenkostüm in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ gesehen haben. Im März 2023 will Vicky Leandros wieder auf Tour gehen.