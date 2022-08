Matthias Koeppel: Ein Zeitzeuge im Großstadtdschungel

Einer der bedeutendsten Maler des Berliner Großstadtdschungels zieht sich im Sommer immer standesgemäß auf eine kleine, beschauliche Insel zurück. Seinen 85. Geburtstag feiert Matthias Koeppel am Montag auch auf Spiekeroog. „Wir feiern ganz unauffällig in einem Restaurant im Dorf“, sagt der an Parkinson erkrankte Maler, „mit ein paar Freunden, die wir sehr lange kennen.“ Erst danach kommen er und seine Malerehefrau Youn-Sook Koeppel nach Berlin zurück, auch, um in der Grunewalder Galerie Köppe Contemporary an der Knausstraße 19 ab Donnerstag täglich um 17 Uhr Führungen durch ihre Jubiläumsausstellung „Realismus im Wandel“ zu machen.

Matthias Koeppel ist 1973 bekannt geworden als Mitbegründer der „Schule der Neuen Prächtigkeit“. Das ästhetische Programm fiel aus der Zeit, weil es eine Kampfansage gegen die in West-Berlin vorherrschende abstrakte Kunst war. Die Künstlergruppe wollte sich einem mit Ironie gewürzten Realismus verschreiben.

Den Begriff Satire lässt Matthias Koeppel für seine Bilder nicht gelten, weil der Betrachter dann nur lächelnd darüber hinweg sehen würde. „Ich benutze öfter Vorkommnisse aus dem täglichen Leben, die – wenn ich sie richtig darstelle – wie eine natürliche Satire erscheinen“, so der Maler. „Die Leute haben es nicht gern, wenn man ihre Bequemlichkeit oder Faulheit so deutlich abbildet.“

Schneewittchen sonnt sich nackt im Berliner Hinterhof

Wer sich einen Überblick über Koeppels Malerei von den 1970er-Jahren bis hin zum Zyklus „Abschied der Moderne“ verschaffen will, schaut einfach mal bei www.matthiaskoeppel.de nach. Das Ölgemälde „Jimmy Carter am Potsdamer Platz“ von 1979 zeigt, wie eine dicke schwarze Limousine mit Bodyguards durch die Stadt fährt. „Schneewittchen“ von 1985 sonnt sich nackt im Hinterhof zwischen Gartenzwergen. Eine riesige Pepsiflasche ziert das Jubelstimmungsgemälde „… und alles wird wieder gut“ von 1991. Koeppel hat sich immer auch als Beobachter politischer Vorgänge verstanden.

Maler Matthias Koeppel (links) und der Berliner Parlamentspräsident Herwig Haase enthüllen 1997 im Abgeordnetenhaus das Ölgemälde „Besetzung der Mauer am Brandenburger Tor“.

In seiner Geburtsstadt Hamburg hatte Matthias Koeppel Malerei studiert. Von 1971 bis 1981 lehrte er an der Hochschule für Bildende Künste Berlin, danach hatte er bis 2003 eine Professur für freies Zeichnen und Malen an der Technischen Universität. Genau genommen ist Koeppel längst vom Zeitgeistmaler zum Zeitzeugenmaler geworden. Viele seiner Motive – wie die Berliner Mauer – sind in der Geschichte verschwunden.

Die Berliner Mauer und die Brandmauern waren Hauptmotive

„Die Mauer war natürlich das Hauptsymbol, das ich in meinen vielfältigen Bildern am meisten beschrieben habe“, sagt Koeppel. Als sein Hauptwerk bezeichnet er „Die Öffnung der Berliner Mauer“, das Triptychon, das er 1997 ans Berliner Abgeordnetenhaus übergeben hat. „Beschäftigt haben mich immer auch die schwarzen Berliner Brandmauern, die es inzwischen kaum noch gibt“, sagt der Maler. „Nach dem Krieg waren viele Mietshäuser teilweise zerstört. Die Außenwände wurden geteert, damit keine Feuchtigkeit einziehen konnte.“

Darüber hinaus hat sich Koeppel in seinem großen Zyklus „Abschied von der Moderne“ mit dem Brandenburger Tor auseinander gesetzt. Als Künstler hält er es für ein einmaliges Symbol. „Das Brandenburger Tor erkennt man in der größten Abstraktion wieder.“ Ansonsten hat Koeppel eine klare Position zur Berliner Architektur. „Man erkennt die Schönheit einiger Gebäude in Berlin vor allem daran, dass so viele hässliche Gebäude daneben stehen. Das ist auch ein Berliner Phänomen.“