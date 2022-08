Tanz im August: Tänzer recken ihre Fäuste gen Himmel

Wofür steht eine gen Himmel gereckte Faust? Für Widerstand, Selbstbehauptung, Solidarität. Oder für den Versuch, die gegenteiligen Gefühle zu überwinden – weiterzukämpfen, obwohl Repressionen drohen; ein sichtbares Zeichen zu setzen, wofür man einsteht. Beim Festival Tanz im August 2022 recken sich etliche Fäuste gen Himmel.

Es ist die die Arbeiterfaust bei Oona Doherty, der irischen Choreographin, die für ihr erstes großes Bühnenstück „Navy Blue“ mit zehn Tänzerinnen und Tänzer kürzlich schon in Hamburg gefeiert wurde. Zehn verunsicherte Menschen erheben sich hier gegen die Zumutungen des Daseins. Verzerrten Gesichts ziehen die in blaue Arbeiterkluft Gekleideten ihre Köpfe ein, suchen Kontakt zu den anderen, finden bei allem synchronen Agieren als Gruppe aber nicht zu wirklichem Zusammenhalt. Bisweilen reißen sie gemeinsam die Arme hoch – wie Anker, die sie gen Himmel strecken, um ihren freien Fall aufzuhalten. Verletzlich, unsicher, entwurzelt.

Unerbittlich ist die Dramaturgie der Hinrichtungen

Zu Rachmaninoffs zweitem Klavierkonzert hat Oona Doherty „Navy Blue“ choreographiert. Die aufgewühlt melancholischen, die Schönheit des Expressiven feiernden Klänge harmonieren mit ihrer auf große Gefühle setzenden und das Pathos nicht scheuenden Bewegungssprache. Im zweiten Satz erklingt plötzlich ein Schussgeräusch, ein Körper sinkt nieder, dann ein zweiter, ein dritter. Eine Tänzerin stellt sich schützend vor die anderen – und wird erschossen.

Unerbittlich ist die Dramaturgie der Hinrichtungen: Die letzten Drei schaffen im Angesicht des Todes einen Moment der Ruhe, schauen in die Schwärze des Bühnenhimmels als würden sie die Unendlichkeit des Alls bestaunen – und dann werden gleich zwei von ihnen mit einem der rein akustisch markierten Schüsse von hinten niedergestreckt.

Elle Sofe Saras Choreographie „Vástádus eana – The answer is land“.

Foto: Antero Hein

Vergeblich ist das Dasein auf unserem kleinen blauen Planeten, dem „pale blue dot“, wie ihn der Astrophysiker Carl Sagan nach dem von einer Vogayer-Sonde 1990 aufgenommenen, weltberühmten Foto genannt hat. Darüber reflektiert Oona Doherty in ihrem selbst eingesprochenen, mit dem Autor Bush Moukarzel verfassten Text im dritten Teil von „Navy Blue“, zur Auftragskomposition des Elektromusikers Jamie xx. Wieso angesichts unserer unbedeutenden Existenz all die Hitlers und Putins ihre Artgenossen abschlachten, für einen kurzen Moment der Macht? Unerklärlich.

Mit der Rentierherde zieht die Familie übers Land

Eine große Ernüchterung spricht Dohertys Stück, das auch bei den Berliner Festspielen begeistert beklatscht wird. Zugleich ist „Navy Blue“ ein Beleg für die Kraft der Kunst, das menschliche Bedürfnis nach Verbundenheit und Verständigung stillen zu können.

Das Ringen um Selbstbehauptung und eine Gemeinschaft, die Trost spendet, stehen auch bei Elle Sofe Sara im Zentrum. Für „Vástádus eana – The answer is land“ hat die norwegische Choreografin, die mit der Rentierherde ihrer Familie übers Land zieht, wenn sie nicht mit ihren Bühnen- oder Filmarbeiten durch die Welt tourt, bei dem Komponisten und Professor Frode Fjellheim eine Reihe Joiks in Auftrag gegeben. Joiks sind traditionelle Gesänge der Sámi, die unter den christlichen Kolonisatoren verboten waren und von einer jüngeren Sámi-Generation neu belebt werden.

Ein Gesang, der die Zerstörung unseres Ökosystems beklagt

In selbstverständlichem Einklang teilen in „Vástádus eana“ sieben Frauen in abstrahierter Tracht – mit schwarzen Faltenröcken, Schnürschuhen und roten Kopfbedeckungen – ihre jeweilige Praxis als Sängerin oder Tänzerin. Sie schreiten in Linien-, Kreis- oder Dreiecksformationen und intonieren den einfach wirkenden, aber hochvirtuosen Gesang, der von der Schönheit der Natur kündet und die Zerstörung unseres Ökosystems beklagt.

Mit hochgereckter Faust betonen die drei energiegeladenen Tänzerinnen ihr Beharrungsvermögen. Aber dann kann eine von ihnen das Kämpferische nicht mehr ablegen, versucht die Zuckungen und Ausbrüche ihres Körpers zu bändigen, wirft sich aber immer wieder unkontrolliert zu Boden. Lange dauert es, bis die anderen sie beruhigen können und sie wieder im Kreis ihrer Community ankommt.

Die drängenden Themen der Zeit sind allgegenwärtig

Kraftvoll drängen die Körper zurück auf die Bühnen, das ist der Eindruck nach zwei Dritteln des internationalen Festivals, das noch bis zum 27. August etliche Berliner Bühnen bespielt. Nachdem Tanz im August in den vergangenen zwei Pandemie-Ausgaben nicht so recht ankommen wollte im Digitalen und im Stadtraum, ist diesmal ein unbändiger Ausdruckswille zu spüren. Die drängenden Themen der Zeit sind allgegenwärtig: der Klimawandel und die zunehmende Unsicherheit unserer Lebensgrundlagen, die auch in unseren satten und sicheren Ländern wieder spürbar wird. Dem Beharrungsvermögen indigener Völker gegen ihre Unterdrückung hat die Festivalkuratorin Virve Sutinen in dieser letzten von ihr verantworteten Ausgabe einen Schwerpunkt gewidmet; am Wochenende ist hier am HAU1 die Berliner Choreographin Martha Hincapié Charry mit „Amazonia 2040“ zu sehen.

27 Produktionen umfasst das diesjährige Programm, zehn von ihnen werden in den kommenden Tagen noch gezeigt. Der thailändische Khon-Tänzer Pichet Klunchun ist zu Gast, die Flamenco-Virtuosen Israel Galván und Niño de Elche, die Truppe des brasilianische HipHoppers Bruno Beltrão oder der Voguing-Speziaist Trajal Harrell – alles Superstars der internationalen Tanzszene. Und Virve Sutinens analytische und zugleich humorvolle Art des Kuratierens, die mit wiederkehrenden Motive spielt, lässt noch die ein oder andere trotzig gereckte Faust vermuten.

Tanz im August. Bis 27. August im HAU. Infos unter https://www.tanzimaugust.de