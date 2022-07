Gregory Porter: Das Publikum liegt ihm zu Füßen

Spätestens bei „If Love Is Overrated“ liegen sich viele Paare in den Armen und schwelgen gemeinsam im souligen Jazz von Gregory Porter. Nur, um kurz darauf beim groovenden Rhythmus von „Liquid Spirit“ zu tanzen. Und neben dem grandios scattenden Porter zwei der vielen fabelhaften Soli von Pianist Chip Crawford und Drummer Emanuel Harrold zu feiern.

Gregory Porter ist ein Phänomen. Egal, wo der sympathisch Sänger auftritt: Ihm liegt das Publikum zu Füßen. Auch in der Zitadelle Spandau verzaubert er seine Fans. Die sind zahlreich erschienen. Ist Porter doch längst ein Weltstar. Sein samtweicher Bariton und seine federleichte Phrasierung machen ihn zu einer unverwechselbaren, wenn nicht gar zur schönsten Stimme des zeitgenössischen Jazz‘. Den versetzt er mit Soul und Pop, aber auch mit Gospel-Anleihen. Schließlich hat der 50-Jährige damit schon im Kindesalter den Grundstein zu seiner Weltkarriere gelegt, als er mit seiner Mutter in der Kirche Gospel sang.

In Kalifornien geboren, wo er auch mit seiner Frau und den zwei Söhnen lebt, schaffte der Amerikaner 2013 mit seinem dritten Album „Liquid Spirit“ seinen internationalen Durchbruch. Eigentlich wollte er aber im Profi-Football groß rauskommen. Doch eine Verletzung in der Studienzeit machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Sein Bruder ist an Corona gestorben

Zum Glück, denn Porter ist ein mitreißender Performer. Ob bei Uptempo-Songs wie „On My Way To Harlem“ über sein Idol Marvin Gaye, mit dem absolut heißen, immer leicht nervösen Saxophon von Tivon Pennicott. Oder bei Balladen wie dem soften Welthit „Hey Laura“, eine der herzergreifendsten Liebeserklärungen der Musikgeschichte: Der Sänger versteht es, stets zu fesseln. Bewegend wird es, als Gregory Porter von seinem Bruder erzählt, der in der Pandemie an Corona gestorben ist. Ihm widmet er den Song „No Love Dying“.

Wie gewohnt, steht der Zwei-Meter-Hüne dabei elegant im Dreiteiler auf der Bühne. Ganz sommerlich mit cremefarbenem Jackett. Und natürlich mit seiner charakteristischen Kopfbedeckung, einer Ballonkappe mit Schlauchschal. Dabei strahlt der zweifache Grammy-Preisträger eine enorme Live-Präsenz aus. Ein Charismatiker. Kaum einer schafft es so nonchalant wie er, komplexe Blue Notes in den Mainstream zu katapultieren. Und nebenher zeigt er mit seiner Bebop-Improvisation am Ende von „Musical Genocide“, dass sein Herz ganz eindeutig für den Jazz schlägt.