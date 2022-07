Roland Kaiser bietet in der Waldbühne eine fantastische Show

Ein leichter Bossa-Nova-Rhythmus schwebt über dem verführerischen Duft von Erdbeerbowle, während die Sonne am Horizont noch einmal alles gibt, um dem recht frischen Abend einen Anstrich von Sommer zu verleihen. Es scheint fast so, als hätte der Wettergott nur auf den Moment gewartet, an dem Roland Kaiser „Über den Wolken“ anstimmt. Eine überaus grundentspannte Version von Reinhard Meys Chanson-Klassiker. Nicht nur der Hobbypilot Kaiser schwelgt dabei in der Vorstellung eines grenzenlosen Flugs unter dem Himmelblau. Denn die ganze Waldbühne stimmt fröhlich ein in den Gesang. Einige Herren eröffnen sogar spontan eine kleine Diskussionsrunde und debattieren den Begriff „Freiheit“, bevor sie einander vorstellen. Offenbar der Beginn neuer Freundschaften.

Ein Sinnbild des Abends. Beim ausverkauften Konzert des Schlagerstars in Europas schönster Freiluft-Arena trifft man nämlich auf höchst unterschiedliche Menschen aller Altersklassen. Familien, Freundinnen, Mutter-Tochter-Gespanne, Männer mit Fanclub-T-Shirts, Kids im Batman-Sweater und coole Jungs mit Tattoos. Sie alle eint die große Freude am Mitsingen, mitklatschen, tanzen und feiern. Selbst die Damen vom Ordnungsamt strahlen. Roland Kaisers Musik verbindet die Menschen zu einem Wir. Und natürlich gibt es auch die Rückkehr der blinkenden, pinkfarbenen Krönchen, die weibliche Fans nur zu gern wie ein Prinzessinnen-Diadem tragen. Die Männer tragen indes die blaue Variante.

Kaum einer hat so treue Fans wie Roland Kaiser

Kaum einer hat so treue und freundliche Fans wie Roland Kaiser, der Grandseigneur des deutschen Schlagers. Gewohnt elegant im Dreiteiler mit hellgrauer Weste und Hose zu dunklem Jackett, begrüßt der Sänger die ausverkaufte Waldbühne mit sichtlicher Lust auf das Konzert. „Es ist jedes Mal etwas Besonderes, in meiner Geburtstagsstadt aufzutreten. Und dann noch vor dieser Kulisse“, ruft er voller Vorfreude und leitet gleich zum nächsten Hit über mit den Worten: „Ich habe das Gefühl, „Es geht schon wieder los.“

Der 70-Jährige und seine fabelhafte Band performen Hit auf Hit und bieten eine fantastische Show. Legen rockig los mit „Kurios“ und „Stark“. Schlagerfreunde kommen hingegen bei „Santa Maria“ und „Amore Mio“ voll auf ihre Kosten. Aber auch bei den Megasellern wie „Dich zu lieben“, „Manchmal möchte ich schon mit Dir“ oder „Midnight Lady“. Dazu gibt es eine perfekte, mit Videos bebilderte Lightshow und einen satten Sound.

Mit dabei ist natürlich auch Saxophonistin Tina Tandler. Gut zu erkennen an ihrer roten Lockenmähne und wie immer an den strahlenden Tönen. Wie bei „Die Gefühle sind frei“. Im Mittelpunkt steht aber natürlich Roland Kaiser, der seinem Publikum ein grandioses Konzert voller guter Laune bietet und dafür von den Berlinern frenetisch gefeiert wird.