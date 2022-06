„Das Publikum wird wieder konservativer“

Chefdirigent Kirill Petrenko steht in der Waldbühne am Pult, wenn am Sonnabend die Berliner Philharmoniker ihr Saison-Abschlusskonzert spielen. Auf dem Programm stehen Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“, Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 2 mit dem Solisten Kirill Gerstein sowie Anatoli Ljadows „Kikimora“. Das Konzert ist ausverkauft, kann aber im Fernsehen verfolgt werden. Im Gespräch zieht Intendantin Andreas Zietzschmann Bilanz der Saison.

Frau Zietzschmann, mit dem Waldbühnenkonzert beenden die Philharmoniker traditionell ihre Saison. Ist es auch ein Aufatmen nach einer aufregenden Spielzeit?

Andrea Zietzschmann Ich finde es wunderbar, dass wir den Saisonabschluss wieder in einer voll besetzten Waldbühne machen können. Im letzten Jahr hatten wir dort noch unser Pilotprojekt mit rund 5000 Besucher*innen. Das war die erste Großveranstaltung in Deutschland, die mit ärztlicher und virologischer Beratung und einem ausgefeilten Konzept stattfand. Es war ein kleiner Meilenstein. Jetzt ist die Waldbühne wieder ausverkauft. Die Menschen wollen diese Großereignisse haben.

Gibt es noch Beschränkungen?

Für uns sind die Grundlagen in der Waldbühne die gleichen wie in der Philharmonie: Wir empfehlen das Tragen einer Maske in der Philharmonie. Es gibt aber keine Testpflicht oder Abstandsregeln mehr.

Welche Lehren nehmen Sie aus der Pandemiezeit mit in die kommende Saison?

Dass der sorgsame Umgang mit unserem Publikum sehr wichtig ist. Sie sollen gerne bei uns im Haus sein und sich sicher fühlen. Wir verschließen nicht die Augen davor, dass im Herbst die nächste Welle heranrollen kann. Wir prüfen gerade, wie wir mit Hygienekonzepten etwa das Foyer bespielen können, weil wir ab September unsere Lunchkonzerte wieder aufnehmen möchten.

Gab es in den vergangenen zwei, drei Jahren irgendwelche Veränderungen, was die Struktur des Hauses betrifft?

Wir haben noch mehr Gewicht auf unsere Kommunikation, unser Marketing und auf den Vertrieb gelegt. Die Kommunikation mit dem Publikum war einfach viel intensiver. Es sind auch neue Themen auf unserer Agenda. Wir sind dabei, eine Ökobilanz für unser Haus zu erstellen. Das ist ein sehr komplexes Thema, denn das Publikum produziert zum Beispiel richtig viel CO2 mit der An-und Abreise zu den Konzerten. Jede Kultur- und Sportveranstaltung lebt vom Publikum. Wir brauchen darum eine belastbare Publikumsanalyse, wer eigentlich von wo und mit welchem Verkehrsmittel anreist. Es stellt sich etwa die Frage nach kombinierten BVG-Tickets.

Gibt es jetzt am Ende der Saison aktuelle Auslastungszahlen?

Wir sind mit den Berliner Philharmonikern und unseren Stiftungsveranstaltungen auf einer Insel der Glückseligen. Unsere Auslastung im Großen Saal lag bei fast 90 Prozent. Wir kamen von 96 Prozent vor Corona. Wir waren früher verwöhnt dadurch, dass der Saal fast immer voll war. Diese Situation ist noch nicht wieder hergestellt. Im Kammermusiksaal ging die Auslastung von 76 auf 68 Prozent zurück. Wir stellen fest, dass sich die Leute genau aussuchen, wo sie hingehen wollen. Es gibt natürlich Ausreißer. Der Liederabend mit dem Countertenor Jakub Orlinski war Wochen vorher ausverkauft, auch Mahlers Zweite unter Leitung von Gustavo Dudamel. Ich glaube, viele jüngere Besucher suchen gezielt nach den Events mit großen Künstlern, die sie eine Zeit lang nicht erleben konnten. Und wir müssen feststellen, dass das Publikum wieder konservativer wird. Wir haben viele ambitionierte Programme, die Werke des 20. oder 21. Jahrhundert vorstellen. Da gibt es eine größere Zurückhaltung als vorher.

Wie erklären Sie es sich?

Es ist vielleicht die Sehnsucht, dass man sich mit Musik ablenken möchte. Und dafür setzt man lieber auf Bekanntes. In den vielen Unsicherheiten mit Pandemie und Krieg möchte man wohl etwas Verlässliches haben. Wir bemerken auch, dass bei jungen Besucher*innen vieles kurzfristiger geplant wird. Wir haben zum Beispiel für die Waldbühne erst in der letzten Woche hunderte Karten verkauft.

Die Kartenpreise werden in der neuen Saison nicht erhöht, die hochpreisigen Konzerte werden sogar etwas billiger?

Wir wissen, dass die Pandemie und die Krise auch Auswirkungen auf das Portemonnaie des Publikums haben. Die einzigen Absenkungen, die wir gemacht haben, sind bei den Silvesterkonzerten und bei der Saisoneröffnung. Wobei man sagen muss, dass auch unsere Kosten für Energie und Hausinstandhaltung explodieren. Da rollt einiges auf uns zu. Wir haben bereits Gespräche in unserem Stiftungsrat dazu geführt und in unsere Budgetpläne schon mal eine 20-prozentige Steigerung eingepreist. Das ist sicher realistisch.

Mit Claudia Roth von den Grünen haben wir eine neue Kulturstaatsministerin, die zum Stiftungsrat der Berliner Philharmoniker gehört. Gibt es für Sie neue Leitlinien?

Wir hatten jetzt unseren ersten Stiftungsrat, in dem Berlins Senator für Kultur und Europa Klaus Lederer sozusagen das Kontinuum ist. Mit Claudia Roth haben wir uns erstmals vertiefter über das Programm ausgetauscht. Für sie ist die weitere Öffnung des Hauses ein wichtiges Thema, aber auch eine ambitionierte Programmplanung. Frau Roth freut sich darüber, dass wir wieder eine Reihe für Weltmusik profilieren und dafür Kooperationen schmieden. Es ist eine Fortsetzung unserer Programmpolitik. Wir wollen keinesfalls in konservative Programmstrukturen zurückfallen, sondern auch Raritäten spielen. Wir fühlen uns - was Repertoire und Uraufführungen angeht – immer auch als Lokomotive.

Im Waldbühnenkonzert dirigiert Ihr aus Russland stammender Chefdirigent Kirill Petrenko Werke von Rachmaninov und Mussorgsky. Seit dem Ukraine-Krieg wird auch darüber diskutiert, ob russische Werke noch gespielt werden sollen. Wie ist die offizielle Position der Philharmoniker zu dem Thema?

Wir haben zu Beginn des Krieges ganz intensive Diskussionen mit Kirill Petrenko, mit den Gremien und Vorständen geführt. Kirill Petrenko war einer der ersten, der sich klar von dem Angriffskrieg distanziert hat. Wir haben uns frühzeitig für die Ukraine engagiert. Mit der Uno-Flüchtlingshilfe, deren Botschafter wir seit dieser Spielzeit sind, haben wir eine große Spendenaktion gestartet. Inzwischen sind schon über 180,000 Euro reingekommen. Auch in der Waldbühne machen wir wieder eine Spendenaktion. Die Schwerpunkte unserer Spielpläne werden zwei, drei Jahre im Voraus geplant. Eine Achse ist das russische Repertoire, das Kirill Petrenko im Gegensatz zu Simon Rattle sehr pflegt. Wir hatten in dieser Saison den Dreieraufschlag mit den Tschaikowsky-Opern „Mazeppa“, „Jolanthe“ und „Pique dame“ als Abschluss bei den Osterfestspielen in Baden-Baden. Wir haben lange überlegt und uns auch mit den ukrainischen Kolleg*innen ausgetauscht, wie wir mit dem Thema umgehen. Wir haben eine klare Haltung. Die russischen Werke gehören zu unserem Kernrepertoire und sind ein wichtiger Teil der Musikgeschichte. Man muss sie regelmäßig hören können wie man auch Dostojewski lesen sollte.

Nach der Waldbühne gehen die Philharmoniker in die Sommerpause. Wann geht das Leben in der Philharmonie wieder los?

Am 3. Juli haben wir unser letztes Konzert im Haus. Davor haben wir noch ein kleines Schulfestival, weil die Schulorchester und Schulbands in der Pandemie so unglaublich gelitten haben. Man sieht es daran, wie viele Probleme diese Ensembles mit dem Nachwuchs haben. Sie können jetzt eine Woche lang im Kammermusiksaal spielen, alle Konzerte sind auch schon ausverkauft. Unsere Musiker*innen haben zwar frei, aber in der Philharmonie beginnen im Juli die ganzen Instandsetzungsarbeiten. Das Haus ist ja inzwischen auch schon etwas älter, es ist 1963 eröffnet worden. Die nächste Spielzeit starten wir ganz traditionell Ende August mit Kirill Petrenko, der Mahlers Siebte dirigiert. Kirill Petrenko wird die Hälfte der Konzerte in Berlin bestreiten. Überhaupt haben wir eine fantastische Saison mit großartigen Solist*innen und Gastdirigent*innen vor uns. Als Spielzeit-Thema haben wir uns „Identitäten“ gesetzt.

Wie weit sind die Pläne fürs Kulturforum gereift?

Die neuen Pläne zum Kulturforum sind wirklich bemerkenswert. Wir, die Anrainer, haben uns in den letzten Wochen viel getroffen. Es gibt jetzt ein Gesamtkonzept für die Begrünung und die Gastronomiesituation. Wenn das Museum der Moderne hoffentlich zügig fertig wird, bekommt das Kulturforum einen großen Schub für die Lebendigkeit des Ortes. Offen ist etwa noch die Frage nach der Sigismundstraße, ob sie stillgelegt oder ein Mindestverkehr zugelassen wird um das Gesamtareal noch attraktiver zu gestalten.

Waldbühne am 25.6. um 20,15 Uhr (ausverkauft). Live-Übertragungen im rbb Fernsehen und auf 3sat. Das Erste sendet am 2.7. um 21,45 Uhr eine Aufzeichnung.